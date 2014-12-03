До & После: как дом с невзрачным фасадом превратился в маленькую виллу

Этот семейный дом в Штутгарте был построен в 1938 году. По всем параметрам он соответствовал принципам внутренней и внешней архитектуры того времени, однако в контексте современных реалий выглядел более чем нелепо. С момента постройки дом практически не ремонтировался, лишь в 70-х годах в нем была улучшена система теплоизоляции с целью снижения энергопотребления. Немецкий архитектор Thilo Holzer взялся за этот непростой проект и превратил старомодный невзрачный дом в ультрасовременную постройку, ставшую главной достопримечательностью улицы.
бабушкининтерьер
Проходные комнаты – это типичный признак внутренней архитектуры 30-х годов. Маленькие комнатки, низкие потолки и однообразный узор обоев на стене. Попадая в такую комнату, мы переносимся в далекие времена, когда наши родители были маленькими детьми. Немного странное чувство, не так ли?
Глядя на эту широкую, светлую комнату, в ней едва ли можно узнать унылый
бабушкин интерьер. Архитекторы удалили несколько стен, одна из них была снесена, чтобы обеспечить проход между гостиной и кухней, а другую заменили на панорамные окна, ведущие в сад. Стены были заново побелены, с пола снят бесцветный лилолеум, а вместо него положен темный паркет. Дизайнеры также позаботились о том, чтобы оснастить комнату ультрасовременной мебелью.
Стоит лишь бросить беглый взгляд на фасад дома, как становится ясно, что с момента строительства он едва ли подвергался каким-либо изменениям. Аскетичный внешний вид ровно положенных друг на друга досок навевает неизменную тоску. Цвет фасада уже с большой натяжкой назвать белым, кажется, что некогда белоснежные доски покрылись ни одним слоем пыли.
Маленькая вилла, фасад которой покрашен в невероятно стильный матовый черный цвет заметно выделяется на фоне бледных однотипных построек, которые окружают ее. Смогут ли соседи узнать в ней старый и слегка обветшалый дом, еще недавно стоящий на этом месте. Разве что только по форме и месту расположения окон. Зеленый сад спрятался за смещенный в правую сторону гараж, вход в дом украшает ухоженная клумба, на крыше нашла свое место спутниковая антенна.
Дизайн сада, по всей видимости, не имел большого значения для предыдущих жителей дома. Возможно, его владельцы были уже не в том возрасте, чтобы приводить в порядок клумбы. Как бы там ни было, на этом фото сад выгдядит запущенно и требует срочного ухода.
Заброшенный сад был заменен на современную террасу с элегантым освещением. От глаз соседей посетителей террасы защитит крепкая стена горожа, которую мы показывали на предыдущем снимке.
Проекты по реконструкции старых домов неизменно вдохновляют нас. Каждый раз мы поражаемся возможностям современной архитектуры, которая способна превратить безнадежно устаревший дом в современную роскошную виллу.
Для тех, кого наша рубрика До & После не оставила равнодушными, предлагаем оценить похожие проекты, о которых мы рассказывали ранее в Книгах идей ’До&После: Как строился крутой французский лофт
и До & После: Из руин в уютный лофт’.