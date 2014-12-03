До & После: как дом с невзрачным фасадом превратился в маленькую виллу

Заброшенный сад был заменен на современную террасу с элегантым освещением. От глаз соседей посетителей террасы защитит крепкая стена горожа, которую мы показывали на предыдущем снимке.

Проекты по реконструкции старых домов неизменно вдохновляют нас. Каждый раз мы поражаемся возможностям современной архитектуры, которая способна превратить безнадежно устаревший дом в современную роскошную виллу. Для тех, кого наша рубрика До & После не оставила равнодушными, предлагаем оценить похожие проекты, о которых мы рассказывали ранее в Книгах идей ’До&После: Как строился крутой французский лофт и До & После: Из руин в уютный лофт’.