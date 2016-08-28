До и После: Зрелищная переделка террасы

Это история одной семьи, решившей изменить внешний вид своего сада, которому, несмотря на приличный вид, не хватало шарма и уюта. Приоритетной задачей дизайнера являлось создание места, способствующего приятному времяпрепровождению на открытом воздухе путем создания еще одной дополнительной комнаты за пределами дома.
Чтобы начать перепланировку, было решено удалить траву, которая застилала все свободное пространство в саду, и на ее месте обустроить потрясающий деревянный настил. Таким образом обстановка сразу изменилась до неузнаваемости, на этой площадке стало тепло, появились современные удобства и сад приобрел приятную элегантность. Кроме того, деревянное напольное покрытие имеет свои явные преимущества – за таким материалом значительно легче ухаживать, он не требует дополнительного обслуживания и более долговечен по сравнению с травяным настилом.
Здесь было сделано все необходимое, чтобы полностью изменить внешний облик этой придомовой территории, которая стала совершенно другой – более ухоженной и комфортной.
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Сад был покрыт обычной газонной травой, которая уже давно имела тусклый, неприглядный и отталкивающий вид. Глядя на эту обстановку можно было сказать, что от нее веет усталостью и равнодушием. Чтобы привести эту территорию в порядок потребовалось бы довольно много времени и сил. И если бы на эту работу было потрачено достаточно усилий, все же можно было бы вернуть саду у дома более приятную внешность.
Благодаря изменениям, которые применили при перепланировке, эта территория стала современной, элегантной и идеальной в плане отдыха и развлечений у себя дома на открытом воздухе.
В этом саду имелась небольшая каменная терраса, которой владельцы уделяли очень мало времени в силу определенных обстоятельств. Ее размеры составляли 13,5 квадратных метров, потраченных впустую, а не для того, чтобы удовлетворять потребности семьи, которая все же мечтала проводить здесь, на открытом воздухе, больше времени с наслаждением и в удовольствии.
Хоть на этой террасе и располагалась удобная мебель, был столик, и можно было спрятаться от солнечных лучей или дождя под большим зонтиком, но все же, хозяевам дома не хватало именно уюта и тепла, которые обычно присутствуют в каждом доме.
Изменения, которые произошли позже, впечатляют.
Кроме тусклой, уставшей травы во дворе, в дополнение к ней в саду располагались небольшие горшки, которые должны были обеспечивать красоту этому месту. Но они имели неправильную расстановку и абсолютно не гармонировали с размерами и общим видом сада. За многими из них уже давно никто не ухаживал, а пустые емкости из-под растений не добавляли этому месту больше привлекательности и красоты. Все это свидетельствовало о нежелании владельцев заниматься вопросами садоводства. Поэтому все эти элементы этого дворового интерьера было решено убрать из сада, заменив на более привлекательные зеленые насаждения.
Теперь растения приведены в порядок, они стали более изысканными и очень хорошо сочетаются между собой и с общим интерьером благодаря различным размерам, видам и формам. Они насыщают общую обстановку и все здешнее пространство динамизмом и элегантностью. Плетущиеся растения также разместились и на деревянном заборе, они делают этот современный двор более защищенным и уединенным. Такие дизайнерские решения помогли сделать сад более насыщенным, и при этом еще и очаровательным!
Гармония, царящая во всем, очень притягивает, и здесь хочется оставаться подольше, чтобы насладиться красотой цветущей и буйной зелени, дышать свежим воздухом и отдыхать душой и телом.
Этот сад был реконструирован. Траву сменил добротный деревянный пол, который помимо повышенной прочности помог придать всему окружению большей утонченности и тепла. Небольшую каменную террасу, которая была здесь раньше, заменили на более уютную зону патио, с шириной 40 квадратных метров. Это место удалось сделать приятным убежищем для всей семьи, каждый член семьи может выбрать для себя самый подходящий уголок, чтобы отдыхать и наслаждаться свежим воздухом и очаровательной природой.
На этом изображении видно более детально, как оригинально сделан подиум для отдыха. Это треугольное место на возвышенности создано специально для того, чтобы в какой-то момент можно было уединиться и остаться самим с собой, наслаждаясь покоем. Здесь будет очень приятно побыть наедине с интересной книгой или со своими мечтами. Для более комфортного времяпрепровождения можно воспользоваться мягкими подушками, зажечь свечи, которые помогут создать более интимную обстановку в вечернее время. Эта часть сада идеально подходит для тех домочадцев, которые любят проводить время в медитациях.
В результате таких радикальных изменений в доме появилась еще одна дополнительная комната, которая позволяет проводить время на пикниках, активно или спокойно. Это очень важно для всех членов семьи, и в этом есть много преимуществ. Благодаря перестройке в обновленном саду появилось много положительных моментов; отдых у дома на свежем воздухе станет идеальным, здесь можно принимать солнечные ванны, развлекаться и проводить время ежедневно за любым занятием.
Очень важно, что на террасе появилось место, где можно завтракать, обедать или ужинать: удобный стол, стулья, зонтики и свежий воздух – все это идеально дополняется особой атмосферой, которая царит во всех деталях нового сада.
С появлением новых материалов в отделке террасы семье не придется тратить много времени на постоянное обслуживание этой территории, удалять сорняки, регулярно косить газонную траву. Но в то же время эта сенсационная атмосфера не утратила своей естественности, наоборот, она приобрела очарование благодаря обновленным растениям. Здесь также есть горшки с цветами, которые дают свой оттенок и добавляют свежести.
Древесина, будучи благородным материалом, очень хорошо и естественно сочетается со всеми декоративными стилями. Поэтому подобрать мебель для этой части дома было совершенно не трудно. Гармонично вписались в общую обстановку плетеные кресла, деревянный лежак и другие, не менее важные и функциональные предметы быта.
На этой террасе все гармонично и элегантно, по-домашнему тепло и уютно. Короче говоря, в реконструированном саду стало очень хорошо, появился свой, особенный характер и шарм.
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