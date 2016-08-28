До и После: Зрелищная переделка террасы

Это история одной семьи, решившей изменить внешний вид своего сада, которому, несмотря на приличный вид, не хватало шарма и уюта. Приоритетной задачей дизайнера являлось создание места, способствующего приятному времяпрепровождению на открытом воздухе путем создания еще одной дополнительной комнаты за пределами дома.

Чтобы начать перепланировку, было решено удалить траву, которая застилала все свободное пространство в саду, и на ее месте обустроить потрясающий деревянный настил. Таким образом обстановка сразу изменилась до неузнаваемости, на этой площадке стало тепло, появились современные удобства и сад приобрел приятную элегантность. Кроме того, деревянное напольное покрытие имеет свои явные преимущества – за таким материалом значительно легче ухаживать, он не требует дополнительного обслуживания и более долговечен по сравнению с травяным настилом.

Здесь было сделано все необходимое, чтобы полностью изменить внешний облик этой придомовой территории, которая стала совершенно другой – более ухоженной и комфортной.

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