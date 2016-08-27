10 впечатляющих входных дверей

Мы часто выбираем входные двери, не обращая особого внимания на их внешний вид, то есть главное, чтобы они были крепкими, добротными, с надежными замками и не выделялись на общем фоне дома. Но не всегда только эти параметры важны. А как же внешний вид входной двери? Именно на входе в дом можно почувствовать внутренний характер дома, его особую атмосферу и гостеприимство.
Можно остановиться и задуматься перед выбором, предварительно рассмотрев все возможные и приемлемые варианты. При этом нужно обратить внимание не только на прочность материала, из которого сделаны двери, но и на его внешние характеристики, цвет, фактуру, материал и отделку. Чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, стоит хорошо подумать, чтобы сделать ваш дом уютным, защищенным и комфортным, а также ослепительно красивым уже на входе.
На этот раз мы предлагаем посмотреть новые проекты, которые помогут вам расширить ваши представления о дверях, и о возможных вариантах их выбора и отделки. Посмотрите сами и убедитесь, достойные примеры для вас есть!
Эта дверь выглядит по-настоящему очень стильно и изысканно. Такого эффекта удалось достичь отчасти при помощи черного цвета, а также ошеломляющего дизайна. Эта дверь подходит для самых современных домов с классическими деталями. Она состоит из комбинированных материалов, в том числе и ее рама. Эффектно дополняют входную зону симметрично установленные, великолепной формы и вида подставки с цветочными горшками. Немного свежести в виде зелени будет очень кстати. Это идеальные двери для вашего дома – широкие, добротные и современые.
Такой дизайн дверей идеально подходит, если у вас есть желание внести свежесть в обстановку и обновить форму вашей двери. Вставка из другого материала, даже если это стекло, позволяет изменить представление о входной зоне. Здесь чувствуется слегка приоткрытое пространство, которое уже на ступеньках позволяет почувствовать себя как дома, даже если вы еще не увидели красивую открытую переднюю дверь.
Если конкретные условия позволяют заказать дверь такой формы, не нужно стесняться, такой вариант поможет вам изменить до неузнаваемости входную зону, и уйти от привычных и стандартных способов, которыми все привыкли пользоваться при выборе двери.
Ошеломляющий вход! Это именно то, что нужно для дома, в котором постоянно бывает много гостей. Такая входная зона привлекает своим неземным дизайном, вокруг все нереально красиво – формы, цвет и освещение. Здесь царит сказочная атмосфера, позволяющая уноситься мечтами в далекие пространства. Этот пример достоин восхищения, ваши гости будут в изумлении от увиденного!
В этом варианте все построено на игре контрастов. Невероятно, как легко и органично выглядят эти цветовые решения! С виду небольшая дверь стала очень примечательной и интересной, выделяясь свежим пятном на фоне белоснежных стен и шикарной напольной плитки. Уютную атмосферу здесь дополняет зелень, которая освежает и оживляет все вокруг. А мебель и предметы декора очень тонко подчеркивают выбранный стиль.
Если ко входной двери ведет очень узкий коридор, создается впечатление, что она зажата со всех сторон, и выглядит очень крошечной и уязвимой.
Но в этом проекте все по-другому. Окрашенные в белый цвет стены позволяют визуально расширить это крошечное пространство, а выкрашенная в серый цвет дверь не ярко, но стильно выделяется на их фоне. Добавив сюда оптимальное освещение, дизайнер смог достичь невозможного – здесь уютно, привлекательно и дверной проем не выглядит тесным. И если у вас похожий коридор, почему бы не воспользоваться приемами, которые применены в этом варианте!
Естественное прикосновение природы также очень гармонирует с любой дверью, которая ведет в дом. Трепетное отношение к дикой растительности позволяет создавать естественную среду воле дома, и помогает чувствовать себя в уютной и приятной обстановке.
Какие растения и сколько их будет расположено на подходе к дому, решать вам, многое зависит от количества свободного пространства, достаточного освещения и желания хозяев видеть пышную или скромную растительность у входной двери. Главное, чтобы она гармонично вписывалась в общую обстановку и не препятствовала входу в дом.
Для вашего входа важна не только дверь с очень простым и незамысловатым дизайном. В этом примере мы предлагаем основательно подойти к строительству входной зоны, продумав все до мелочей. В этом случае можно сделать так, как показано на фото – широкие ступени позволяют спокойно подойти к дому, чтобы порадоваться его гостеприимству и провести здесь самые веселые и приятные часы в развлечениях и в кругу хорошей компании. Здесь все очень просто, и в то же время, стильно, изыскано и презентабельно. Внутреннее пространство дома еще со ступенек радует своей уютной атмосферой, созданной с любовью и теплом.
Здесь просматривается интересный стиль кантри, который воссоздали с любовью и теплом. Эта красивая, широкая деревянная дверь ведет в не менее приятный и гостеприимный дом. Уже на подступах к двери каждый может почувствовать себя в этом оазисе, созданном с душой, долгожданным и желанным гостем. Взявшись рукой за оригинальные ручки, вы как бы прикасаетесь к чему-то неизвестному и очень притягательному.
Входная зона отделана добротным камнем, дверь выполнена из состаренного дерева, здесь очень удачно расположились различные элементы декора, которые ждут своих гостей. Обратите внимание, как оригинально отделана балка над входной дверью, как органично списываются в обстановку старинные фонари, как эффектно выделяет входную зону каменная отделка наружных стен.
Теперь вы знаете, как можно придать стиль и выразить свою индивидуальность во входной двери и зоне, которая ее окружает. И ваши труды будут по достоинству оценены приглашенными гостями.
Использование дерева в качестве материала для изготовления входной двери – это именно то, что нужно чтобы создать приветливую и органичную обстановку. А если еще и отделка стен рядом с дверью соответствует ее настроению, тогда можно сказать, что все здесь идеально! Мы не перестаем восхищаться этими ошеломляющим дизайнерским приемом!
Теперь вам известно, что материал, из которого изготовлены двери, и материал на стенах может выглядеть очень гармонично.
Для тех, кто увлечен супер современными приемами в архитектуре и дизайне, будет очень интересно увидеть этот вариант, в котором задействованы разные материалы, но в схожей цветовой гамме. Здесь оригинально отделаны стены, удачно подобрана зелень, красиво сочетаются деревянные и металлические поверхности.
Мы надеемся, что представленные вашему вниманию проекты будут вдохновлять вас, и помогут определиться с самым подходящим вариантом для вашего дома, который должен привлекать своим уютом, теплом, выразительностью характера его хозяев и радовал гостеприимностью гостей.