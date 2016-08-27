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10 впечатляющих входных дверей

Shunny_Star Shunny_Star
Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD Окна и двери в стиле модерн
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Мы часто выбираем входные двери, не обращая особого внимания на их внешний вид, то есть главное, чтобы они были крепкими, добротными, с надежными замками и не выделялись на общем фоне дома. Но не всегда только эти параметры важны. А как же внешний вид входной двери? Именно на входе в дом можно почувствовать внутренний характер дома, его особую атмосферу и гостеприимство.

Можно остановиться и задуматься перед выбором, предварительно рассмотрев все возможные и приемлемые варианты. При этом нужно обратить внимание не только на прочность материала, из которого сделаны двери, но и на его внешние характеристики, цвет, фактуру, материал и отделку. Чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, стоит хорошо подумать, чтобы сделать ваш дом уютным, защищенным и комфортным, а также ослепительно красивым уже на входе.

На этот раз мы предлагаем посмотреть новые проекты, которые помогут вам расширить ваши представления о дверях, и о возможных вариантах их выбора и отделки. Посмотрите сами и убедитесь, достойные примеры для вас есть!

1. Классическая элегантность

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Окна и двериДвери
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

Эта дверь выглядит по-настоящему очень стильно и изысканно. Такого эффекта удалось достичь отчасти при помощи черного цвета, а также ошеломляющего дизайна. Эта дверь подходит для самых современных домов с классическими деталями. Она состоит из комбинированных материалов, в том числе и ее рама. Эффектно дополняют входную зону симметрично установленные, великолепной формы и вида подставки с цветочными горшками. Немного свежести в виде зелени будет очень кстати. Это идеальные двери для вашего дома – широкие, добротные и современые.

2. Нестандартный прием обновления

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

Такой дизайн дверей идеально подходит, если у вас есть желание внести свежесть в обстановку и обновить форму вашей двери. Вставка из другого материала, даже если это стекло, позволяет изменить представление о входной зоне. Здесь чувствуется слегка приоткрытое пространство, которое уже на ступеньках позволяет почувствовать себя как дома, даже если вы еще не увидели красивую открытую переднюю дверь.

Если конкретные условия позволяют заказать дверь такой формы, не нужно стесняться, такой вариант поможет вам изменить до неузнаваемости входную зону, и уйти от привычных и стандартных способов, которыми все привыкли пользоваться при выборе двери.

3. Сразить всех!

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Окна и двери в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Ошеломляющий вход! Это именно то, что нужно для дома, в котором постоянно бывает много гостей. Такая входная зона привлекает своим неземным дизайном, вокруг все нереально красиво – формы, цвет и освещение. Здесь царит сказочная атмосфера, позволяющая уноситься мечтами в далекие пространства. Этот пример достоин восхищения, ваши гости будут в изумлении от увиденного!

4. С высокой контрастностью

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Окна и двериДвери
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

В этом варианте все построено на игре контрастов. Невероятно, как легко и органично выглядят эти цветовые решения! С виду небольшая дверь стала очень примечательной и интересной, выделяясь свежим пятном на фоне белоснежных стен и шикарной напольной плитки. Уютную атмосферу здесь дополняет зелень, которая освежает и оживляет все вокруг. А мебель и предметы декора очень тонко подчеркивают выбранный стиль.

5. Дверь в небольшой прихожей

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD Окна и двери в стиле модерн
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Если ко входной двери ведет очень узкий коридор, создается впечатление, что она зажата со всех сторон, и выглядит очень крошечной и уязвимой. 

Но в этом проекте все по-другому. Окрашенные в белый цвет стены позволяют визуально расширить это крошечное пространство, а выкрашенная в серый цвет дверь не ярко, но стильно выделяется на их фоне. Добавив сюда оптимальное освещение, дизайнер смог достичь невозможного – здесь уютно,  привлекательно и дверной проем не выглядит тесным. И если у вас похожий коридор, почему бы не воспользоваться приемами, которые применены в этом варианте!

6. В компании растений

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Окна и двери в стиле модерн
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

Естественное прикосновение природы также очень гармонирует с любой дверью, которая ведет в дом. Трепетное отношение к дикой растительности позволяет создавать естественную среду воле дома, и помогает чувствовать себя в уютной и приятной обстановке.

Какие растения и сколько их будет расположено на подходе к дому, решать вам, многое зависит от количества свободного пространства, достаточного освещения и желания хозяев видеть пышную или скромную растительность у входной двери. Главное, чтобы она гармонично вписывалась в общую обстановку и не препятствовала входу в дом.

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7. Интересные ступени у входной двери

月輪の家, FuruichiKumiko ArchitectureDesignOffice FuruichiKumiko ArchitectureDesignOffice Окна и двериДвери
FuruichiKumiko ArchitectureDesignOffice

月輪の家

FuruichiKumiko ArchitectureDesignOffice
FuruichiKumiko ArchitectureDesignOffice
FuruichiKumiko ArchitectureDesignOffice

Для вашего входа важна не только дверь с очень простым и незамысловатым дизайном. В этом примере мы предлагаем основательно подойти к строительству входной зоны, продумав все до мелочей. В этом случае можно сделать так, как показано на фото – широкие ступени позволяют спокойно подойти к дому, чтобы порадоваться его гостеприимству и провести здесь самые веселые и приятные часы в развлечениях и в кругу хорошей компании. Здесь все очень просто, и в то же время, стильно, изыскано и презентабельно. Внутреннее пространство дома еще со ступенек радует своей уютной атмосферой, созданной с любовью и теплом.

8. Спокойствие и стиль

Portoni da esterno, Porte del Passato Porte del Passato Окна и двериДвери
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Здесь просматривается интересный стиль кантри, который воссоздали с любовью и теплом. Эта красивая, широкая деревянная дверь ведет в не менее приятный и гостеприимный дом. Уже на подступах к двери каждый может почувствовать себя в этом оазисе, созданном с душой, долгожданным и желанным гостем. Взявшись рукой за оригинальные ручки, вы как бы прикасаетесь к чему-то неизвестному и очень притягательному.

Входная зона отделана добротным камнем, дверь выполнена из состаренного дерева, здесь очень удачно расположились различные элементы декора, которые ждут своих гостей. Обратите внимание, как оригинально отделана балка над входной дверью, как органично списываются в обстановку старинные фонари, как эффектно выделяет входную зону каменная отделка наружных стен.

Теперь вы знаете, как можно придать стиль и выразить свою индивидуальность во входной двери и зоне, которая ее окружает. И ваши труды будут по достоинству оценены приглашенными гостями.

9. Идеальный дуэт

Interni di abitazioni, Sangineto s.r.l Sangineto s.r.l Окна и двериДвери Дерево
Sangineto s.r.l

Sangineto s.r.l
Sangineto s.r.l
Sangineto s.r.l

Использование дерева в качестве материала для изготовления входной двери – это именно то, что нужно чтобы создать приветливую и органичную обстановку. А если еще и отделка стен рядом с дверью соответствует ее настроению, тогда можно сказать, что все здесь идеально! Мы не перестаем восхищаться этими ошеломляющим дизайнерским приемом!

Теперь вам известно, что материал, из которого изготовлены двери, и материал на стенах может выглядеть очень гармонично.

10. Белизна от двери

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office Окна и двери в стиле минимализм
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

Для тех, кто увлечен супер современными приемами в архитектуре и дизайне, будет очень интересно увидеть этот вариант, в котором задействованы разные материалы, но в схожей цветовой гамме. Здесь оригинально отделаны стены, удачно подобрана зелень, красиво сочетаются деревянные и металлические поверхности.

Мы надеемся, что представленные вашему вниманию проекты будут вдохновлять вас, и помогут определиться с самым подходящим вариантом для вашего дома, который должен привлекать своим уютом, теплом, выразительностью характера его хозяев и радовал гостеприимностью гостей.

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Какие варианты дверей и отделки входной зоны вам походят больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях!

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