Поистине удивительное превращение!

Сегодня Homify покажет вам действительно потрясающий проект, реализованный студией MC2 ARCHITETTURA. Из дома, находящегося в ужасном состоянии, команда сделала настоящее произведение искусства. Посмотрев фото, вы сами можете увидеть разницу и поверить в то, что нет ничего невозможного.
Дом площадью 180 м² был полностью реконструирован. Интерьер всех помещений – кухни, гостиной, двух ванных, четырех спален, столовой и террасы – выдержан в изысканном средиземноморском стиле с нотками минимализма. Легкость, простота, элегантность и ничего лишнего! Готовы любоваться проделанной работой?
Изначально дом находился в таком ужасном состоянии, что мы не решимся показать вам больше двух фотографий. Впрочем, в этом нет никакого смысла, ибо в совершенно разрушенном доме любоваться нечем. Мы лишь хотим, чтобы вы, глядя на исходный материал, оценили проделанную архитекторами и дизайнерами работу.
Вы сами можете все увидеть воочию – стены испорчены плесенью и чрезмерной влажностью, пол затерт, двери от старости вовсе покосились. О грудах хлама, заполнивших все помещение, не стоит и говорить – предыдущие владельцы дома, видимо, не слишком заботились о жилище перед его продажей.
Пока эта унылая картина окончательно не испортила вам настроение, перейдем наконец к результатам трансформации – вам непременно понравится.
На кухне, как и в других помещениях, господствует белый цвет, который визуально расширяет пространство и дарит ощущение легкости, свободы, спокойствия и умиротворения. Здесь нет никаких лишних деталей – лишь функциональные элементы: плита, мойка, множество шкафов для хранения всевозможной утвари и продуктов, а также рабочий стол, являющийся по совместительству удобной барной стойкой. Такая планировка кухни практична и привлекательна.
Через широкую полукруглую арку мы из кухни сразу попадаем в гостиную. Здесь тоже доминирует белый цвет, но его разбавляют броские контрасты – большой черный диван, пестрые подушки в стиле пэчворк и различные предметы декора. В целом интерьер выглядит очень элегантно, и в то же время уютно.
Столовая, в которую тоже можно попасть прямиком из кухни, имеет особую атмосферу. Несмотря на то, что и здесь основной фон – белый, настроение задают отдельные детали. Гвоздь программы – большой стол с грубой столешницей из необработанной древесины, сразу привлекающий внимание и восхищающий своей естественностью.
Спальня – образец сдержанности. Белый фон, серые покрывала на кровати и занавески на окнах… Скучно? Как бы не так! Все детали подобраны настолько искусно, что интерьер просто завораживает. Чтобы монохромная цветная гамма не казалась слишком строгой, и покрывала, и шторы имеют эффект помятости, что добавляет уюта. Небольшой акцент создают маленькие красные светильники по обеим сторонам от кровати.
Интерьер ванной комнаты несколько перекликается со столовой – стойка для различных принадлежностей здесь тоже выполнена из необработанной древесины. Это подчеркивает целостность дома, единую атмосферу. Однако стены в ванной, в отличие от остальных помещений, не белые, а бежевые – это делает ее более уютной и теплой.
На десерт мы приберегли для вас террасу – солнечную, красивую, уютную, и при этом чрезвычайно простую с точки зрения дизайна. Деревянный пол, стол со столешницей из грубой древесины, легкие белые стулья – вот и готов прекрасный уголок для времяпрепровождения на свежем воздухе.