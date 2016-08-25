Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Поистине удивительное превращение!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Столовая комната в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Сегодня Homify покажет вам действительно потрясающий проект, реализованный студией MC2 ARCHITETTURA. Из дома, находящегося в ужасном состоянии, команда сделала настоящее произведение искусства. Посмотрев фото, вы сами можете увидеть разницу и поверить в то, что нет ничего невозможного.

Дом площадью 180 м² был полностью реконструирован. Интерьер всех помещений – кухни, гостиной, двух ванных, четырех спален, столовой и террасы – выдержан в изысканном средиземноморском стиле с нотками минимализма. Легкость, простота, элегантность и ничего лишнего! Готовы любоваться проделанной работой?

Руины

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Изначально дом находился в таком ужасном состоянии, что мы не решимся показать вам больше двух фотографий. Впрочем, в этом нет никакого смысла, ибо в совершенно разрушенном доме любоваться нечем. Мы лишь хотим, чтобы вы, глядя на исходный материал, оценили проделанную архитекторами и дизайнерами работу.

Место, совершенно непригодное для проживания

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Вы сами можете все увидеть воочию – стены испорчены плесенью и чрезмерной влажностью, пол затерт, двери от старости вовсе покосились. О грудах хлама, заполнивших все помещение, не стоит и говорить – предыдущие владельцы дома, видимо, не слишком заботились о жилище перед его продажей.

Пока эта унылая картина окончательно не испортила вам настроение, перейдем наконец к результатам трансформации – вам непременно понравится.

Кухня

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Кухня в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

На кухне, как и в других помещениях, господствует белый цвет, который визуально расширяет пространство и дарит ощущение легкости, свободы, спокойствия и умиротворения. Здесь нет никаких лишних деталей – лишь функциональные элементы: плита, мойка, множество шкафов для хранения всевозможной утвари и продуктов, а также рабочий стол, являющийся по совместительству удобной барной стойкой. Такая планировка кухни практична и привлекательна. 

Гостиная

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Гостиная в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Через широкую полукруглую арку мы из кухни сразу попадаем в гостиную. Здесь тоже доминирует белый цвет, но его разбавляют броские контрасты – большой черный диван, пестрые подушки в стиле пэчворк и различные предметы декора. В целом интерьер выглядит очень элегантно, и в то же время уютно.

Столовая

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Столовая комната в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Столовая, в которую тоже можно попасть прямиком из кухни, имеет особую атмосферу. Несмотря на то, что и здесь основной фон – белый, настроение задают отдельные детали. Гвоздь программы – большой стол с грубой столешницей из необработанной древесины, сразу привлекающий внимание и восхищающий своей естественностью.

Спальня

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Спальня в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Спальня – образец сдержанности. Белый фон, серые покрывала на кровати и занавески на окнах… Скучно? Как бы не так! Все детали подобраны настолько искусно, что интерьер просто завораживает. Чтобы монохромная цветная гамма не казалась слишком строгой, и покрывала, и шторы имеют эффект помятости, что добавляет уюта. Небольшой акцент создают маленькие красные светильники по обеим сторонам от кровати.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Ванная в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Интерьер ванной комнаты несколько перекликается со столовой – стойка для различных принадлежностей здесь тоже выполнена из необработанной древесины. Это подчеркивает целостность дома, единую атмосферу. Однако стены в ванной, в отличие от остальных помещений, не белые, а бежевые – это делает ее более уютной и теплой.

Терраса

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Терраса в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

На десерт мы приберегли для вас террасу – солнечную, красивую, уютную, и при этом чрезвычайно простую с точки зрения дизайна. Деревянный пол, стол со столешницей из грубой древесины, легкие белые стулья – вот и готов прекрасный уголок для времяпрепровождения на свежем воздухе.

13 идей для дачи, которые вы можете сделать самостоятельно

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо