Поистине удивительное превращение!

Сегодня Homify покажет вам действительно потрясающий проект, реализованный студией MC2 ARCHITETTURA. Из дома, находящегося в ужасном состоянии, команда сделала настоящее произведение искусства. Посмотрев фото, вы сами можете увидеть разницу и поверить в то, что нет ничего невозможного.

Дом площадью 180 м² был полностью реконструирован. Интерьер всех помещений – кухни, гостиной, двух ванных, четырех спален, столовой и террасы – выдержан в изысканном средиземноморском стиле с нотками минимализма. Легкость, простота, элегантность и ничего лишнего! Готовы любоваться проделанной работой?