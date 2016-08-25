6 непревзойденных барбекюшниц!

Захватывающий вид! Если вы любите готовить и цените организованность, то эта модель для вас. Это фантастическая открытая кухня, которая превращает ваш сад в ультрасовременное пространство благодаря этому современному дизайну. Это изображение показывает нам, что барбекюшница может не только выглядеть великолепно, но и обеспечивать высокое качество кухни. Полевая кухня идеально подходит для террас и современных маленьких двориков.