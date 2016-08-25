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6 непревзойденных барбекюшниц!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
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Многие любят собираться семьей в хорошую погоду на террасе, особенно если есть барбекю. Есть много разных моделей, отличающихся по стилю и функциональности. Давайте посмотрим великолепные конструкции, составленные из геометрических фигур и линий, ведь они помогут вам приготовить лучшее мясо, овощи, рыбу и морепродукты.

1. Реальная открытая кухня

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Почему бы не добавить барбекю не только террасу, но и в кухню? Это позволит вам приготовить ваши любимые стейки и сосиски в течение всего года, независимо от того, какая погода.

2. Встроенный тип

Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou Сад Грильницы
Soc Bou

Soc Bou
Soc Bou
Soc Bou

Захватывающий вид! Если вы любите готовить и цените организованность, то эта модель для вас. Это фантастическая открытая кухня, которая превращает ваш сад в ультрасовременное пространство благодаря этому современному дизайну. Это изображение показывает нам, что барбекюшница может не только выглядеть великолепно, но и обеспечивать высокое качество кухни. Полевая кухня идеально подходит для террас и современных маленьких двориков.

3. Сделано из камней

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel Сад Грильницы
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Этот многофункциональный дизайн показывает, что пространство для барбекю не только должно быть областью для приготовления пищи, но и расслабляющим местом для отдыха. В то время как барбекю отлично подходит для приготовления сочного мяса и овощей, оно также может использоваться, как камин.

4. Кирпич

Барбекю "Добрая" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Добрая

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Для барбекюшницы могут использоваться разные материалы, как более современные, так и классические варианты. Несомненно, хорошо смотрятся изделия из кирпича. Они придадут особый колорит террасе и самому дому.

5. Барбекю и камень

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Если у вас есть сад, он имеет простой внешний вид, то это может быть хорошей идеей, чтобы встроить барбекю в камни. Это удобно, практично и очень просто в использовании. Вы также можете создать его самостоятельно!

6. Рустикальная модель

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Просто потому, что вы хотите иметь рустикальный стиль зоны отдыха, не означает, что вы должны иметь старую барбекюшницу. Объединение новейших технологий с великолепной деревенской обстановкой – хороший прием по мнению дизайнеров.

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