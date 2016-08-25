6 непревзойденных барбекюшниц!

Многие любят собираться семьей в хорошую погоду на террасе, особенно если есть барбекю. Есть много разных моделей, отличающихся по стилю и функциональности. Давайте посмотрим великолепные конструкции, составленные из геометрических фигур и линий, ведь они помогут вам приготовить лучшее мясо, овощи, рыбу и морепродукты.
Почему бы не добавить барбекю не только террасу, но и в кухню? Это позволит вам приготовить ваши любимые стейки и сосиски в течение всего года, независимо от того, какая погода.
Захватывающий вид! Если вы любите готовить и цените организованность, то эта модель для вас. Это фантастическая открытая кухня, которая превращает ваш сад в ультрасовременное пространство благодаря этому современному дизайну. Это изображение показывает нам, что барбекюшница может не только выглядеть великолепно, но и обеспечивать высокое качество кухни. Полевая кухня идеально подходит для террас и современных маленьких двориков.
Этот многофункциональный дизайн показывает, что пространство для барбекю не только должно быть областью для приготовления пищи, но и расслабляющим местом для отдыха. В то время как барбекю отлично подходит для приготовления сочного мяса и овощей, оно также может использоваться, как камин.
Для барбекюшницы могут использоваться разные материалы, как более современные, так и классические варианты. Несомненно, хорошо смотрятся изделия из кирпича. Они придадут особый колорит террасе и самому дому.
Если у вас есть сад, он имеет простой внешний вид, то это может быть хорошей идеей, чтобы встроить барбекю в камни. Это удобно, практично и очень просто в использовании. Вы также можете создать его самостоятельно!
Просто потому, что вы хотите иметь рустикальный стиль зоны отдыха, не означает, что вы должны иметь старую барбекюшницу. Объединение новейших технологий с великолепной деревенской обстановкой – хороший прием по мнению дизайнеров.