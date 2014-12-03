Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Новогодние подарки | Кружки для чая и кофе, с которыми не соскучишься

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Встроенные кухни
Loading admin actions …

Благодаря нашей любви к кофе и чаю, кружки уже давно получили постоянную прописку на домашних и офисных столах. Периодически их также можно найти в самых неожиданных местах – на стиральной машине, на полке с одеждой или на подоконнике. Кто не познал ни с чем не сравнимое удовольствие первого глотка крепкого кофе или чая ранним сонным утром, проживает жизнь зря. Надеемся, что таких аскетов среди наших читателей немного. 

Если вы любите горячие напитки и интересуетесь дизайном, то вам наверняка небезразлично, как выглядит кружка, которую вы каждое утро сжимаете в руках в предвкушении блаженства. Сегодня на homify мы рассматриваем стильные кружки, которые вполне могут претендовать на роль новогодних подарков.

В мире животных

Products, West Elm West Elm
West Elm

Products

West Elm
West Elm
West Elm

Тема охраны окружающей среды и защиты животных крайне актуальна, однако ее отражение в текстильном и промышленном дизайне, как правило, носит серьезный характер. Специалисты из бюро WEST ELM пошли другим путем, и в юмористической форме напомнили нам о величественной красоте наших братьев меньших. Изображенные на кружках животные и птицы чем-то напоминают персонажей из басен Крылова. Кстати, дарить эти кружки советуем лишь близким людям, у которых все в порядке с чувством юмора. Кто знает, что будет, если в качестве новогоднего подарка шефу, вы выберите кружку с изображением элегантного барана, гордо смотрящего в светлое будущее.

Современная интерпретация наивного искусства

Jane Foster Range MAKE International КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
MAKE International

Jane Foster Range

MAKE International
MAKE International
MAKE International

Чашки в стиле современный примитВсе цвета радугиивизм 2D представила нашему вниманию студия MAKE International. Набор кружек с изображением улыбающегося льва, хитрой лисицы и очень симпатичной панды украсит интерьер вашей кухни. Таким рисункам на чашках будут особенно рады маленькие дети. Уговорить их пить какао по утрам вместо вредых газированных напитков станет гораздо проще.

Все цвета радуги

The Mug, FABRICA FABRICA
FABRICA

FABRICA
FABRICA
FABRICA

Набор разноцветных кружек добавит яркость и позитивную энергию в интерьер кухни. Чашки также можно использовать для увлекательной игры скорей бы наступили выходные.  С понедельника по субботу вы пьете кофе из новой чашки – чем ближе выходные, тем светлее узор на кружке. А когда наступит воскресенье, в кухонном шкафу вас ждет…

Воскресная чашка

RETRO MUG CUP, PLAN d PLAN d
PLAN d

RETRO MUG CUP

PLAN d
PLAN d
PLAN d

Для тех, кто ностальгирует по советской романтике и мечтает о том, чтобы каждый день недели был воскресеньем, лучше подарка не найти. Эти очаровательные железные чашки в форме луковицы идеально подойдут для неторопливого воскресного чаепития.

В пастельных тонах

MUG - MOTIF PASTÈQUES, Charlotte and the teapot Charlotte and the teapot КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Charlotte and the teapot

Charlotte and the teapot
Charlotte and the teapot
Charlotte and the teapot

Для тех, кто любит лето, британский дизайнер Charlotte Guithon создала кружки с фруктовыми мотивами, представленными в приглушенных пастельных тонах. Даже в холодную зиму эти славные чашечки не позволят вам забыть о вкусе сочных летних фруктов. А если вам взгустнулось, изображенные на чашке кусочки арбуза, своей полуулыбкой обязательно поднимут вам настроение.

Большая коллекция

Kitchen homify Встроенные кухни
homify

Kitchen

homify
homify
homify

Если ваши друзья наслышаны о том, с каким удовольствием вы пробуете разные сорта чая и кофе, то не исключено, что в год вам дарят как минимум несколько кружек. Не стоит прятать столь ценную коллекцию кружек за стенами кухонных шкафчиков. Продемонстрируйте ее с помощью набора металлических крючков, на которые можно осторожно повесить любимые чашки. Кстати, такой набор тоже может стать интересным и неожиданным новогодним подарком.

5 стран - 5 креативно оформленных кафе
Нравится ли вам получать красивый кружки в подарок?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо