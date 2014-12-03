Новогодние подарки | Кружки для чая и кофе, с которыми не соскучишься

Благодаря нашей любви к кофе и чаю, кружки уже давно получили постоянную прописку на домашних и офисных столах. Периодически их также можно найти в самых неожиданных местах – на стиральной машине, на полке с одеждой или на подоконнике. Кто не познал ни с чем не сравнимое удовольствие первого глотка крепкого кофе или чая ранним сонным утром, проживает жизнь зря. Надеемся, что таких аскетов среди наших читателей немного.

Если вы любите горячие напитки и интересуетесь дизайном, то вам наверняка небезразлично, как выглядит кружка, которую вы каждое утро сжимаете в руках в предвкушении блаженства. Сегодня на homify мы рассматриваем стильные кружки, которые вполне могут претендовать на роль новогодних подарков.