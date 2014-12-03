Новогодние подарки | Кружки для чая и кофе, с которыми не соскучишься

Благодаря нашей любви к кофе и чаю, кружки уже давно получили постоянную прописку на домашних и офисных столах. Периодически их также можно найти в самых неожиданных местах – на стиральной машине, на полке с одеждой или на подоконнике. Кто не познал ни с чем не сравнимое удовольствие первого глотка крепкого кофе или чая ранним сонным утром, проживает жизнь зря. Надеемся, что таких аскетов среди наших читателей немного.
Если вы любите горячие напитки и интересуетесь дизайном, то вам наверняка небезразлично, как выглядит кружка, которую вы каждое утро сжимаете в руках в предвкушении блаженства. Сегодня на homify мы рассматриваем стильные кружки, которые вполне могут претендовать на роль новогодних подарков.
Тема охраны окружающей среды и защиты животных крайне актуальна, однако ее отражение в текстильном и промышленном дизайне, как правило, носит серьезный характер. Специалисты из бюро WEST ELM пошли другим путем, и в юмористической форме напомнили нам о величественной красоте наших братьев меньших. Изображенные на кружках животные и птицы чем-то напоминают персонажей из басен Крылова. Кстати, дарить эти кружки советуем лишь близким людям, у которых все в порядке с чувством юмора. Кто знает, что будет, если в качестве новогоднего подарка шефу, вы выберите кружку с изображением элегантного барана, гордо смотрящего в светлое будущее.
Чашки в стиле современный примитВсе цвета радугиивизм 2D представила нашему вниманию студия MAKE International. Набор кружек с изображением улыбающегося льва, хитрой лисицы и очень симпатичной панды украсит интерьер вашей кухни. Таким рисункам на чашках будут особенно рады маленькие дети. Уговорить их пить какао по утрам вместо вредых газированных напитков станет гораздо проще.
Набор разноцветных кружек добавит яркость и позитивную энергию в интерьер кухни. Чашки также можно использовать для увлекательной игры
скорей бы наступили выходные. С понедельника по субботу вы пьете кофе из новой чашки – чем ближе выходные, тем светлее узор на кружке. А когда наступит воскресенье, в кухонном шкафу вас ждет…
Для тех, кто ностальгирует по советской романтике и мечтает о том, чтобы каждый день недели был воскресеньем, лучше подарка не найти. Эти очаровательные железные чашки в форме луковицы идеально подойдут для неторопливого воскресного чаепития.
Для тех, кто любит лето, британский дизайнер Charlotte Guithon создала кружки с
фруктовыми мотивами, представленными в приглушенных пастельных тонах. Даже в холодную зиму эти славные чашечки не позволят вам забыть о вкусе сочных летних фруктов. А если вам взгустнулось, изображенные на чашке кусочки арбуза, своей полуулыбкой обязательно поднимут вам настроение.
Если ваши друзья наслышаны о том, с каким удовольствием вы пробуете разные сорта чая и кофе, то не исключено, что в год вам дарят как минимум несколько кружек. Не стоит прятать столь ценную коллекцию кружек за стенами кухонных шкафчиков. Продемонстрируйте ее с помощью набора металлических крючков, на которые можно осторожно повесить любимые чашки. Кстати, такой набор тоже может стать интересным и неожиданным новогодним подарком.