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Английская веранда с панорамным остеклением

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homify Зимний сад в стиле модерн
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Вопрос организации пристройки к дому рано или поздно встает перед многими владельцами загородных домов. Кто-то видит себя отдыхающим на светлой веранде, выполняющей функцию закрытого крыльца, а кто-то просто нуждается в дополнительной площади, где можно было бы проводить семейные ужины. Многие архитекторы предлагают организовать пристройку возле главного входа, другие – исключительно там, где есть выход в сад. Так или иначе, решение остается за владельцем самого дома, а мы с большим удовольствием расскажем, как оно может быть реализовано.

С чего начать?

​Aluminium orangery with bi fold doors homify Зимний сад в стиле модерн
homify

​Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

Беря во внимание тот факт, что загородные дома, как и частные домовладения, чаще всего обладают ограниченной площадью, появление дополнительных пристроек не является удивлением. Организация таковой на заднем дворе может стать неотъемлемой частью главного жилого дома и выглядеть, словно так и было задумано во время закладки фундамента. Предлагаем вашему вниманию прекрасный пример — веранду в городе Ромси на юге Англии. 

Полная интеграция!

Aluminium orangery with bi fold doors homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

Перед вами один из примеров удачной интеграции нового помещения в непосредственной близости к основному зданию. Такая стеклянная пристройка стала центром фокусировки внимания, аккуратно вписавшись в экстерьер участка. Гармоничный ансамбль был создан благодаря использованию светлой отделки фасада, контрастирующей с кирпичной кладкой жилого дома. 

Да будет свет!

Aluminium orangery with bi fold doors homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

Новое строение — это застекленная веранда, которая в буквальном смысле купается в естественном освещении (согласитесь, это для жителей туманного Альбиона это имеет большое значение). Помещение предназначено для семейных трапез, традиционных чаепитий, организации барбекю с друзьями, или, напротив, уединенного отдыха с любимой газетой в утренние часы.

На все случаи жизни

Aluminium orangery with bi fold doors homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

Прозрачные стеклянные стены и раздвижные двери стали отличным решением, которое позволяет регулировать открытость и закрытость пристройки в зависимости от погодных условий, времен года и других обстоятельств. Летняя – именно такое определение само собой всплывает в мыслях при упоминании веранды, однако, вполне вероятно, что хозяева этого замечательного дома не откажутся от идеи создания настоящего зимнего сада. 

Эко-интерьер

Aluminium orangery with bi fold doors homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

Простой и стильный дизайн пристройки был дополнен стильным и современным интерьером. Плетеные кресла, дополненные мягкими подушками, мебель из светлого дерева, скатерть с причудливым орнаментом – все это поддерживает ощущение простора и приближенности к природе.

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