Английская веранда с панорамным остеклением

Вопрос организации пристройки к дому рано или поздно встает перед многими владельцами загородных домов. Кто-то видит себя отдыхающим на светлой веранде, выполняющей функцию закрытого крыльца, а кто-то просто нуждается в дополнительной площади, где можно было бы проводить семейные ужины. Многие архитекторы предлагают организовать пристройку возле главного входа, другие – исключительно там, где есть выход в сад. Так или иначе, решение остается за владельцем самого дома, а мы с большим удовольствием расскажем, как оно может быть реализовано.