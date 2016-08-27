8 потрясающих гостиных в различных стилях

Гостиная – это центр любого дома или квартиры. Поэтому гостиная должна быть функциональной, а дизайн интерьера подбирают так, чтобы он сочетал красоту стиля и удобства, роскоши и практичности. Комфортные условия должны соответствовать вашим пристрастиям, но и гости должны чувствовать себя в ней комфортно и раскованно. Интерьер гостиной должен быть достаточно уникальным и помогать решать эти основные задачи.
Вариантов для реализации интерьера гостиной множество, поэтому есть простор для оформления, но можно самому придумать свой вариант отделки. В гостиной можно воплощать любые свои идеи, при этом, нет необходимости, ограничивать себя функциональными требованиями, которые накладываются на другие комнаты. По желанию интерьер гостиной можно выполнить в едином стиле, но можно поделить ее на зоны, соответствующего функционального назначения, где будет удобно и комфортно каждому отдельному члену семьи.
В этой статье мы подобрали для вас несколько ярких примеров интерьера гостевой комнаты. Давайте же с ними познакомимся!
Этот неординарный стиль дает свободу маневрирования цветом, светом и формой. Благодаря этому можно расставить индивидуальные акценты интерьеру, не беспокоясь о нарушении канона. Существуют общие принципы организации такого интерьера: простота, симметрия и равновесие в размещении мебели, цветовая гамма в бежевых и коричневых оттенках и высокое качество используемых материалов.
Несомненным акцентом в данном интерьере является желтый комод, а большое зеркало за ним делает гостиную поистине роскошной.
А начнем мы наш обзор вот с этой стильной гостиной в персиково – розовом цвете.
Елочный паркет и шторы с крупным принтом придают комнате классический вид, а простые формы и линии делают классику более современной. Большие окна с фальш – переплетами выглядят очень изысканно и наполняют комнату большим количеством естественного света.
Эта гостиная, объединенная со столовой, выглядит очень романтично, свежо и уютно. Такое пространство идеально подойдет для молодой семьи. За большим обеденным столом приятно ужинать в компании детей, родственников или друзей – всем хватит места! Интерьер напоминает классический дизайн, но в современной интерпретации. Подвесные люстры придают комнате торжественности, а спокойные тона в отделке и натуральное дерево настраивают на отдых и расслабление.
Перед нами гостиная в стиле рустик. Этот стиль максимально приближен к природе. Причем именно настоящей природе со всеми её недостатками и достоинствами. Рустик сочетает в себе изящество природы и её брутальность. Основной элемент стиля рустик — дерево. Дерева должно быть много. Это и балки, и полы, и мебель, и предметы декора — рустик очень тесно связан с деревом. Цветовая палитра представлена естественными неяркими цветами: все оттенки коричневого, бежевого, песочного, серый, приглушенно-желтый и приглушенно-красный, болотный. В интерьере в стиле рустик невероятно гармонично смотрится камин. Мы сейчас говорим не о камине из старинного замка, а скорее о домашнем очаге, который согревал обычных жителей деревень.
Если вы любите лаконичные формы, прямые линии и белый цвет, то вам понравится вот этот вариант. Комната наполнена светом и воздухом, здесь нет ничего лишнего. Из панорамного углового окна открывается потрясающий вид. Высота потолков визуально увеличивается за счет
приземленной к полу мебели и окон от пола до потолка. А ковер с длинным ворсом придает комнате уют.
После предыдущих вариантов интерьер этой гостиной напоминает студенческую комнату или квартиру молодого человека творческой профессии. Но это совсем не значит, что она не обладает шармом, совсем наоборот. Великолепные элементы в ретро стиле и яркие цвета создают динамичное пространство. Здесь царит совершенно творческая атмосфера, в которой приятно собраться с друзьями и обсудить последние новинки в сфере театра, кино и изобразительного искусства.
Кому-то эта гостиная с открытой планировкой может показаться слишком официальной и даже холодной. Но большой ковер, камин и мягкое кресло-мешок сделали свое дело и наполнили пространство дружественной атмосферой. Зеркальный потолок делает комнату еще выше. Гостиную с кухней объединяет белый цвет и деревянное напольное покрытие.
В завершении нашего обзора мы представляем вашему вниманию гостиную для тех, кто любит отдохнуть в компании друзей за азартными играми. В углу этой комнаты есть своего род мини-казино, которое прекрасно вписывается в концепцию общей планировки.
Еще больше вариантов дизайна гостиной вы можете найти здесь.