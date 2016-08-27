8 потрясающих гостиных в различных стилях

Гостиная – это центр любого дома или квартиры. Поэтому гостиная должна быть функциональной, а дизайн интерьера подбирают так, чтобы он сочетал красоту стиля и удобства, роскоши и практичности. Комфортные условия должны соответствовать вашим пристрастиям, но и гости должны чувствовать себя в ней комфортно и раскованно. Интерьер гостиной должен быть достаточно уникальным и помогать решать эти основные задачи.

Вариантов для реализации интерьера гостиной множество, поэтому есть простор для оформления, но можно самому придумать свой вариант отделки. В гостиной можно воплощать любые свои идеи, при этом, нет необходимости, ограничивать себя функциональными требованиями, которые накладываются на другие комнаты. По желанию интерьер гостиной можно выполнить в едином стиле, но можно поделить ее на зоны, соответствующего функционального назначения, где будет удобно и комфортно каждому отдельному члену семьи.

В этой статье мы подобрали для вас несколько ярких примеров интерьера гостевой комнаты. Давайте же с ними познакомимся!