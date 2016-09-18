Идеальный 150-метровый дом за 4,3 млн

Этот дом обязан быть в вашей коллекции – Книге Идей «Проекты домов» или «Идеи для дома»! Он настолько красиво подал обычную Г-образную форму одноэтажного дома и так красиво распределил на маленькой площади комнаты, что иногда нам кажется, что этот дом является пентхаусом, а не коттеджем.
Одноэтажный, стильный, простой в стройке, с шикарной террасой, огромными окнами и идеальным для ультра-современного пригорода дизайном фасада, представленном светло-серым декоративным кирпичом, штукатуркой и декоративными панелями с имитацией палисандра в сером цвете.
Проект HomeKONCEPT 32 от одноименной студии HomeKONCEPT порадует вас современным внешним видом и лаконичными решениями в дизайне.
Особенно нас впечатлили декоративные решения в виде отделки боковой стены гаража «под ценную породу дерева» и козырек для крыльца, выполненный из бетона.
Слева по проекту есть площадки для бассейна и сам бассейн, а за ним – терраса, которая включена и в стандартный, экономичный проект дома. Панорамные окна от пола до потолка на снимке выше относятся к гостиной и столовой.
Шикарная гостиная с панорамным остеклением с двух сторон и огромной террасой возле нее выглядит просто потрясающе в серых тонах!
Солнечная столовая разместилась возле кухонного острова, в нише с огромным окном от пола до потолка.
Небольшая кухня имеет стандартный гарнитур, но с островом и дополнительную кладовую, которая позволяет сделать облик кухни невесомым, компактным.
В гостиной есть камин, который выглядит как продолжение острова. Он расположен в центре дома и отлично смотрится в стиле модерн.
В доме три спальни (9, 14 и 15 метров), которые имеют одну общую ванную комнату (11 кв. метров) и гардеробную для родителей (7 метров). Площадь кухни-столовой – около 17 кв. метров, гостиной – 23 кв. метров. Также при доме есть гараж на один автомобиль, прихожая, котельная и терраса площадью в 52 кв. метра. Общая площадь дома – 148 кв. метров.
В стоимость 4,3 млн рублей включены: строительство, кровля, отопление, все окна и двери, легкая отделка, работа. Люксовая отделка повышает стоимость дома до 6,3 млн рублей.
Стоимость коробки с окнами и кровлей составляет около 3,3 млн рублей. Еще 1 млн будет стоить отопление и легкая отделка, проведение коммуникаций. Есть разные возможности по декору фасадов и отделке, поэтому стоимость конечного проекта варьируется.
В данном случае мы покажем вам реализацию другого, но очень похожей проекта HomeKONCEPT 26 – модели, представленной на фотографии выше. Вместо общей площади в 148 кв. метров этот дом имеет площадь в 200 кв. метров, не 3, а 4 спальни, гараж на 2 автомобиля и увеличенную гостиную площадью в 43 кв. метра. В целом проекты почти идентичны, особенно внешне и с этого ракурса. Его можно сравнить с первым снимком в этой статье.
Реализация похожего проекта в режиме экономичной отделки стоит 5 млн рублей (вместо 4,3 млн для проекта, описанного в начале статьи) и в режиме люксовой отделки (как на фотографии выше, точь в точь) – 7 млн рублей.
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