Идеальный 150-метровый дом за 4,3 млн

В данном случае мы покажем вам реализацию другого, но очень похожей проекта HomeKONCEPT 26 – модели, представленной на фотографии выше. Вместо общей площади в 148 кв. метров этот дом имеет площадь в 200 кв. метров, не 3, а 4 спальни, гараж на 2 автомобиля и увеличенную гостиную площадью в 43 кв. метра. В целом проекты почти идентичны, особенно внешне и с этого ракурса. Его можно сравнить с первым снимком в этой статье.

Реализация похожего проекта в режиме экономичной отделки стоит 5 млн рублей (вместо 4,3 млн для проекта, описанного в начале статьи) и в режиме люксовой отделки (как на фотографии выше, точь в точь) – 7 млн рублей.

Далее на homify:

— Лучшие проекты домов на homify;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Идеи дизайна красивой кухни.