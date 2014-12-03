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5 стран – 5 креативно оформленных кафе

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Café - Retail, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Конференц-центры в стиле модерн
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При выборе кафе мы обращаем внимание не только на его место расположение и меню. Как правило, посетители охотнее возвращаемся в те заведения, в которых им было не только вкусно, но и уютно. Поэтому дизайн интерьера играет далеко не последнюю роль в привлечении и удержании целевой аудитории кафе. Сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие по пяти разным странам, чтобы взглянуть на интерьер небольших кафешек, оформленных специалистами homify

Австралия

Jury, Biasol Design Studio Biasol Design Studio Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
Biasol Design Studio

Jury

Biasol Design Studio
Biasol Design Studio
Biasol Design Studio

На окраине Мельбурна в помещении бывшей тюрьмы открылось стильное кафе, оформленное в стиле кантри. Единственное, что напоминает о темном прошлом этого места, это его название Jury, что в переводе с английского означает Судья. Вместо решеток на окнах, высоких заборов и огромных железных дверей, вас встретят деревянные столы, стулья и стены. В таком кафе чувствуешь себя как в уютном загородном домике. За прилавком отсуствуют одноместные стулья. Хозяева кафе приглашают всех посетителей пообщаться за широкими деревянными столами.

Япония

Страна культурных контрастов не перестает нас удивлять. Следующее кафе, которое мы посетили находится в японской провинции Tokachi, точнее в ботаническом саду под названием Tokachi Hills, в котором размещено порядка 1000 различных видов растений, некоторыми из которых можно любоваться прямо из окна кафе. Каждый, кто решил зайти в ботанический сад, должен пройти через это наполненное светом заведение, которое служит своего рода коридором на входе в парк. В кафе вы также находится небольшой сувенирный магазинчик.

Шотландия

homify Аэропорты
homify

homify
homify
homify

One Square Bar (один квадратный бар) в Эдинбурге – это смесь бара, кафе и ресторана, в котором можно быстро перекусить, выпить стаканчик шотландского виски, а также пригласить на романтический ужин небезразличного вам человека. Самым ярким элеметом декора является, конечно же, цветовая инсталляция. Она состоит из разных по размеру и цвету скульптур в форме шаров, которые делают интерьер заведения динамичным и стильным.

Германия

Pano Brot & Kaffee, DITTEL ARCHITEKTEN GMBH DITTEL ARCHITEKTEN GMBH Коммерческие помещения Ресторации
DITTEL ARCHITEKTEN GMBH

DITTEL ARCHITEKTEN GMBH
DITTEL ARCHITEKTEN GMBH
DITTEL ARCHITEKTEN GMBH

В сердце самого крупного города на юге Германии Штутгарта разместилось кафе с не совсем понятным названием PANO, в котором предлагается отведать свежеприготовленные блюда из органических продуктов. Задача владельцев кафе заключалась в том, чтобы максимально приблизить атмосферу заведения к домашней. Все, кто приходит в PANO, должны чувствовать себя как будто они зашли на чаек к хорошему другу. Площадь кафе составляет 225 м², а это значит, что большим компаниям здесь всегда рады. 

В оформлении кафе были использованы высококачественные материалы, такие как твердая древесина дуба, итальянская керамическая плитка и кожаные украшения, являющиеся изделиями ручной работы.

Испания

Café - Retail, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Конференц-центры в стиле модерн Коммерческие помещения
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

В испанском городе Понтеведра перед специалистами из архитектурного бюро Nan Arquitectos стояла непростая задача разработать концепцию магазина одежды и кафе под одной крышей. Полученные результат превзошел все ожидания, и перед нами стильное и просторное помещение,  дизайн которого соответствует не теряющему актуальности направлению индустриальный шик.

Для тех, кто любит стиль индастриал в интерьере, приглашаем заглянуть в Книгу идей ’Индустриальный лофт по-английски’.

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