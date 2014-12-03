5 стран – 5 креативно оформленных кафе

В сердце самого крупного города на юге Германии Штутгарта разместилось кафе с не совсем понятным названием PANO, в котором предлагается отведать свежеприготовленные блюда из органических продуктов. Задача владельцев кафе заключалась в том, чтобы максимально приблизить атмосферу заведения к домашней. Все, кто приходит в PANO, должны чувствовать себя как будто они зашли на чаек к хорошему другу. Площадь кафе составляет 225 м², а это значит, что большим компаниям здесь всегда рады.

В оформлении кафе были использованы высококачественные материалы, такие как твердая древесина дуба, итальянская керамическая плитка и кожаные украшения, являющиеся изделиями ручной работы.