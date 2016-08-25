10 идей для небольшого сада

Применение различных аксессуаров и садовых украшений поможет вам спроектировать уникальный и роскошный сад на переднем дворике, и сделать это можно довольно быстро. Здесь представлены различные идеи, которые легко применить, чтобы украсить свой сад. Это различные горшки, фонари, композиции из камня, гравий, различные виды живой изгороди и декоративных деревьев. Использование таких материалов и приемов позволяет создать неповторимую палитру и выразительные формы, которые станут отражением вашего личного вкуса.

Такой передний двор станет самым привлекательным и захватывающим. Если к разработке дизайна привлечь хорошего эксперта, можно быстро и легко получить уникальный результат.