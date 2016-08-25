10 идей для небольшого сада

Передний двор возле дома это первое, что видят гости и жильцы, поэтому здесь должен соблюдаться первоклассный порядок, необходимый, чтобы привлекать гостей и радовать своей привлекательностью и оригинальным дизайном. В этой статье мы покажем вам десять идей, которые вы сможете применить у себя на участке при создании собственной лужайки перед домом. Несколько вдохновляющих примеров, благодаря которым можно очень легко изменить внешний вид своего двора и окружающего пространства. Посмотрите сами и убедитесь, что получить вдохновение при знакомстве с этими интересными примерами можно!
Применение различных аксессуаров и садовых украшений поможет вам спроектировать уникальный и роскошный сад на переднем дворике, и сделать это можно довольно быстро. Здесь представлены различные идеи, которые легко применить, чтобы украсить свой сад. Это различные горшки, фонари, композиции из камня, гравий, различные виды живой изгороди и декоративных деревьев. Использование таких материалов и приемов позволяет создать неповторимую палитру и выразительные формы, которые станут отражением вашего личного вкуса.
Такой передний двор станет самым привлекательным и захватывающим. Если к разработке дизайна привлечь хорошего эксперта, можно быстро и легко получить уникальный результат.
В этом саду показан оригинальный стиль оформления территории перед домом, который привлекает к себе игрой цвета и различными растениями. Аккуратная ухоженная цветочная клумба прекрасно сочетается с подиумом, который используется как терраса. На ней можно установить удобную мебель, она будет служить для отдыха или развлечений. Перед домом создана ухоженная лужайка из коврика мягкой и сочной травы. Здесь очень уютно и комфортно, так как есть все необходимое для того, чтобы насладиться отдыхом на свежем воздухе и встретить гостей у дома, порадовав их прекрасным передним двориком.
В этом саду показан оригинальный стиль оформления территории перед домом, который привлекает к себе игрой цвета и различными растениями. Аккуратная ухоженная цветочная клумба прекрасно сочетается с подиумом, который используется как терраса. На ней можно установить удобную мебель, она будет служить для отдыха или развлечений. Перед домом создана ухоженная лужайка из коврика мягкой и сочной травы. Здесь очень уютно и комфортно, так как есть все необходимое для того, чтобы насладиться отдыхом на свежем воздухе и встретить гостей у дома, порадовав их прекрасным передним двориком.
Этот сад в стиле кантри выглядит довольно выразительно и в то же время диковато. Но в этом и заключается его особая привлекательность. Такой дизайн больше очень подходит для дома, который мы видим на заднем плане. Не удивительно, что жители такого загородного домика часто приезжают сюда, чтобы насладиться природой, поухаживать за своими растениями и полюбоваться своим диким садом. Здесь создан уголок активной жизни – птицы, бабочки и пчелы находят в этом месте для себя все, что необходимо для полноценного существования. Удивительные ароматы растений, красивые цветовые сочетания привлекают всех, кто посещает этот уютный и очень домашний дворик.
Здесь мы видим красивый сад, в котором растения высажены вдоль стены. Плющ является тут долгожителем, который много лет держит первенство в украшении этого чудесного места. В данном примере используются различные природные материалы, такие как дерево и камень. Такое сочетание создает чистый и спокойный вид всего окружающего пространства.
Интересный прием с использованием на переднем дворе небольшого водоема привлекает своей новизной и изысканностью, которая может заставить ваших соседей, коллег и друзей завидовать вашему переднему дворику! Создание сада своей мечты может стать реальностью, если применить использованные здесь идеи.
Если позволяет место, можно создать сад своими руками прямо перед домом, в котором будут использованы скульптуры. Кроме этого часто комбинируют скульптуру, совмещая с ней водопад. Это очень освежит ваш сад, созданный перед домом. Вода из оригинального фонтана падает в пруд, рядом с которым установлена довольно необычная и интересная скульптура. Можно даже завести рыбок в этом небольшом пруду. Но прежде чем создавать такой водоем, необходимо приобрести все необходимые для этого материалы и оборудование.
И, конечно же, если в пруду появятся рыбки, нужно внимательно следить за кошками!
Тем, кто предпочитает строгие формы, можно обустроить свой передний двор симметрично. Эти два дерева стоят как стражники на входе у двери дома! Зрелище не веселое, к тому же эти растения еще и большие! Трава у дверей намеренно не ухоженная, так как при этом создается естественный вид. Этот передний двор очень симметричен, но он не выглядит слишком запущенным и непривлекательным.
Как вариант – почему бы и нет?
Нам понравился такой выбор: гравий, кирпич и камень, они формируют условия, в которых превалирует возможность различных вариаций. В середине лужайки в этом примере создан естественный островок из песка, который является центром сада. Здесь высажены однотипные растения, которые подходят для такого островка. Оригинально выложена дорожка, которая создает нереальное впечатление воздушности и невесомости. Интересная декоративная ваза также привлекает внимание и к ней ведет такая же дорожка. Представленный вариант дизайна переднего двора будет оригинально и стильно дополнять общую обстановку и станет отличным украшением всего участка.
В данном примере использован интересный и довольно необычный прием для создания атмосферы конфиденциальности. В этой идее есть что-то тропическое. Здесь продумано также отличное место для временной стоянки машины. Различные растения, по большей мере так же напоминающие тропические, создают естественную среду у дома, и в то же время позволяют помечтать о том, что вы каждый день на Ибице!
Здесь мы видим красивое сочетание традиционной голландской архитектуры и вышеупомянутый тропический стиль. Приятно видеть основательный голландский сад, красивую обстановку, гармонично увязанную с деревом и старым фасадом. Здесь чувствуется ностальгическое настроение. Здесь все скромно, без перенасыщения и лишних элементов. Во всяком случае, такой дизайн передней части двора является доказательством того, что новые конструкции (здесь это древесина) и традиционная архитектура довольно легко уживаются.
Оставайтесь с нами, чтобы у вас была возможность получать новые, интересные идеи и проявлять творчество!
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