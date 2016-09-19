5 потрясающих домов после реконструкции!

Обычно амбициозный ремонт собственного дома является дорогостоящим проектом. Но иногда просто необходимо преобразовать фасад дома, который со временем под воздействием внешних природных факторов приобрел довольно заброшенный и неприглядный вид. При виде такого дома прохожие отворачивают взгляды, чтобы не видеть очень печальную картину: разрушающиеся стены, заросли сорняков и потускневшие, вылинявшие, растрескавшиеся стены.
Фасад должен быть стильным и элегантным, он должен иметь свою индивидуальность и неповторимый стиль, так как внешний вид жилища создает первое впечатление и определяет мнение гостей о вашей среде обитания. Кроме того, внешность дома является гарантией комфорта и вкуса.
Мы приготовили для вас пять успешных проектов реконструкции домов, и представляем вашему вниманию фото, сделанные до и после проведенных работ. Они позволят вам оценить эволюцию и масштабы реконструкции в различных проектах. Удивительные результаты должны стать стимулом для вас, чтобы сделать решительный шаг и начать ремонт вашего собственного дома.
Казалось бы, невозможно восстановить то, что представлено на этом фото. От когда-то привлекательного и уютного дома остались лишь стены и прохудившаяся крыша. Это печальное строение превращалось в руину длительное время – более 30 лет. Серые, в подтеках стены, черные дыры дверей и оконных проемов создавали угнетающее впечатление об этом жилище. Но все же, вдохнуть новую жизнь в этот заброшенный дом и изменить его до неузнаваемости взялась архитектурная фирма. Она занялась этим проектом с воодушевлением и энтузиазмом, благодаря этим действиям все было основательно переделано от А и до Я. От прежнего здания остались только четыре стены. Внутреннее пространство также изменилось до неузнаваемости. В результате появился современный и красивый дом со своим характером и стилем.
Этот амбициозный проект в итоге предоставил возможность увидеть очень привлекательный результат.
Архитекторы добавили новую пристройку к дому, теперь здесь появился гараж. Дом получил новую, слегка измененную крышу. Стены были утеплены и отделаны белой вагонкой. И теперь благодаря такому редизайну фасада, дом излучает свет и выглядит свежо и стильно.
Также полностью изменилось все внутри этого жилья, также появилась просторная терраса и собственный бассейн. В крыше сделано достаточно много мансардных окон, которые обеспечивают адекватное потребление естественного света. Главной отличительной чертой этого дома стала яркость и современность Радикальные изменения вдохнули в когда-то заброшенный дом вторую жизнь и предоставили возможность хозяевам наслаждаться новым, уютным и комфортным домом.
Этот дом имеет довольно большую площадь – 135 квадратных метров. Поэтому потенциал этого жилища очевиден. Прежде чем продать это здание, нужно было наделить его большей привлекательностью, поэтому хозяева решили сделать внешний косметический ремонт. Дом некоторое время не эксплуатировался, поэтому он уже начал понемногу разрушаться, хотя фасад был еще в довольно хорошем состоянии. Прилегающая к нему территория бесконтрольно зарастала травой, деревьями и внешняя картина производила не очень приятное впечатление.
Основные изменения произведены внутри дома, наружная его часть была немного изменена, так как сама по себе она имела довольно интересный вид. В этом проекте архитекторы решили сделать все только самое необходимое, что позволило бы укрепить существующую основу и придать строению жилой вид.
Стены, выложенные красным кирпичом, выполнены в стиле кантри, именно поэтому было решено оставить эту интересную отделку нетронутой. Фасад немного освежили путем модернизации окон, которые оборудовали темными деревянными рамами и ставнями, гармонично дополнившими внешний вид и стиль наружной отделки. Крыша была полностью заменена, в ней проделаны мансардные окна. Облагорожена также и прилегающая территория, аккуратно подстрижен газон, дорожка, ведущая к дому, выложена каменной плиткой.
Иногда, чтобы освежить устаревший фасад дома, нужно добавить совсем немного незначительных деталей, которые очень удачно подчеркнут его индивидуальность и неповторимый стиль.
Очень старый, даже немного страшноватый сарай, ставший в какой-то степени аварийным, казалось бы, нужно было разрушить, чтобы на его месте создать что-то более привлекательное и функциональное.
Новый владелец, выкупивший это строение, решил сделать из этой лачуги гостевой домик. Он отремонтировал стены, крышу и старый, полуразрушенный сарай. Кроме того, претерпела изменений также и прилегающая территория.
Эти две фотографии позволяют увидеть и оценить, сколько и каких работ было выполнено, чтобы изменить до неузнаваемости это строение. Захватывающие обновления отражаются во всем. Особенно впечатляет необычный цвет фасадных стен, он освежает и облагораживает все строение. После реконструкции о старом, заброшенном доме напоминают только формы и декоративный кустарник у входа. В таком гостевом доме можно не только отдыхать некоторое время, но и постоянно жить в комфорте и уюте.
Очень скучный и не интересный вид имел фасад этого дома. В нем отсутствовали те качества, которые делают дом интересным, уютным и привлекательным. У этого пространства был использован тот потенциал, который остался невостребованным. Его правильное использование позволило владельцам или арендаторам проводить время возле дома с наслаждением и комфортом. После реконструкции здесь стало очень уютно и удобно наслаждаться послеобеденным солнцем в дружественной обстановке, создаваемой приятной компанией.
Архитекторы позаботились о том, чтобы это конкретное пространство было преобразовано по максимуму. На террасе царит веселая и красочная, а главное, легкая атмосфера, способствующая приятному спокойному отдыху. Добавление практичной садовой мебели, стола и стульев позволяет принимать здесь гостей, накрывать стол для завтрака, обеда или ужина на свежем воздухе. Растительность наполняет это солнечное пространство естественной природной средой. Здесь все между собой прекрасно гармонирует и наполняет этот фасад оптимизмом.
Этот дом подвергся внушительному ремонту, который вернул ему, казалось бы, угасающую жизнь. Дом, имеющий три уровня, до ремонта выглядел удручающе. Очевидно, что ремонт фасада здесь был сделан так давно, что о его проведении уже никто не помнит.
Результат, полученный после ремонта, который взяли на себя его хозяева – отец и сын, поражает. Почерневшие стены поврежденного здания были полностью восстановлены, дом модернизирован и приведен в идеальный порядок. И теперь его можно использовать как дачу, для чего он раньше и предназначался.
Теперь прохожие не отворачивают взгляды, наоборот, всех притягивают и поражают внешние изменения, произошедшие в его внешнем виде. Казалось бы, ничего нового во внешний облик дома не добавлено, но то, что он изменился и стал очень стильным и привлекательным – видно не вооруженным глазом.