5 потрясающих домов после реконструкции!

Обычно амбициозный ремонт собственного дома является дорогостоящим проектом. Но иногда просто необходимо преобразовать фасад дома, который со временем под воздействием внешних природных факторов приобрел довольно заброшенный и неприглядный вид. При виде такого дома прохожие отворачивают взгляды, чтобы не видеть очень печальную картину: разрушающиеся стены, заросли сорняков и потускневшие, вылинявшие, растрескавшиеся стены.

Фасад должен быть стильным и элегантным, он должен иметь свою индивидуальность и неповторимый стиль, так как внешний вид жилища создает первое впечатление и определяет мнение гостей о вашей среде обитания. Кроме того, внешность дома является гарантией комфорта и вкуса.

Мы приготовили для вас пять успешных проектов реконструкции домов, и представляем вашему вниманию фото, сделанные до и после проведенных работ. Они позволят вам оценить эволюцию и масштабы реконструкции в различных проектах. Удивительные результаты должны стать стимулом для вас, чтобы сделать решительный шаг и начать ремонт вашего собственного дома.