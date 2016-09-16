Деревянный дом с большим гаражом

Создание идеальных условий для строительства дома за городом позволяет максимально приблизиться к естественной природной среде, окунуться в спокойную обстановку и насладиться покоем, комфортом и уютом. Чтобы подобрать для себя наиболее подходящий вариант, мы предлагаем вам ознакомиться с одним из очень интересных вариантов просторного одноэтажного дома, построенного за городом. В таких домах принято создавать как можно больше открытого пространства путем оборудования их перегородками из стекла, раздвижными дверными проемами, мансардными окнами.
Широкие террасы или зоны патио также являются отличительной особенностью современных одноэтажных домов, которые строятся за городом. Основой для таких жилищ служат деревянные помосты, похожие на палубу и выполняющие роль террасы. Такие площадки идеально подходят для того, чтобы на них играли дети, отдыхали взрослые, кроме того, дом, установленный на деревянной основе и отделанный деревом, является более теплым, уютным и комфортным. Сегодня ценятся натуральные материалы для строительства домов. Именно таким является наш пример, который мы с удовольствием вам продемонстрируем.
Предлагаем вам ознакомиться с этим довольно оригинальным вариантом одноэтажного дома, который идеально подходит как для отдыха за городом, так и для постоянного проживания. Ведь имеет комфортные условия и все необходимые современному человеку удобства.
Давайте прямо сейчас отправимся в путешествие и познакомимся с приготовленным для демонстрации домом.
Деревянная терраса соединяет две стороны дома снаружи, к ней примыкает окружающая дом выровненная площадка, устланная землей. Для оборудования наружной террасы и стен дома был использован кедр. Он имеет благородный естественный вид, приятен для прикосновения и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, дом утеплен, что позволяет сохранять в нем комфортную температуру и беречь поступающее в него тепло, а в летнее время, в жаркую погоду, сохранять прохладный и свежий воздух.
Козырек дома имеет неровную форму и изготовлен из серебристого материала, который добавляет внешнему виду этого здания еще больше современных ноток.
В доме предусмотрена специальная система вентиляции, которая позволяет осуществлять теплообмен при помощи вентилятора. Такая система осуществляет нагнетание свежего воздуха и его очистку на входе, что позволяет создавать в доме оптимальные параметры влажности и температуры. Эти показатели внутри помещения не очень отличаются от наружных, что помогает сохранить внутри комфортную обстановку. Кроме того, при таком сбалансированном энергосберегающем кондиционировании потери тепла сведены к минимуму.
Идиллическая сельская местность как нельзя лучше подходит для строительства загородного дома. На таком просторном ландшафте можно создать великолепный дом, что удалось сделать архитекторам, воплотившим такую оригинальную идею, которую мы можем увидеть на этом фото. Идеальная ровная местность предполагает создание такого же дома на этом пространстве. Архитекторы сделали правильный выбор не только материалов, но и форм, которые в нем применены. Здесь все дышит простором, которым можно наслаждаться непрерывно, находясь внутри этого помещения и рядом с домом. Это жилище гармонично вписалось в естественную среду, стало прекрасным дополнением красивого пейзажа, создав красивую композицию природы и современных строительных форм.
Выступающий козырек крыши создает оптимальную затененность внутреннего пространства дома и прилегающей к нему террасы. Здесь комфортно находится в любом уголке этого строения.
К загородному дому примыкает просторный гараж, который занимает площадь размерами около 30 квадратных метров. Его стены отделаны ОСБ панелями серого цвета, которые выглядят слегка грубовато, но это поспособствовало тому, что общий вид дома стал еще более современным и стильным. Сквозные дверные проемы места для размещения здесь автомобиля позволяют осуществлять въезд и выезд из него без особых проблем. Не нужно выполнять сложные маневры, чтобы быстро выехать из этой крытой площадки.
Часть крыши и наружных стен на заднем дворе были отделаны кровельным материалом, установленным вертикально. Крыша как снаружи, так и из внутренней стороны имеет немного небольшой угол наклона, который позволяет влаге и снегу не задерживаться на ее поверхности.
Внешний вид этого кровельного материала и его свойства позволяют наполнить этот дом теплом, а теплый и мягкий вид дерева в сочетании с прохладным металлом позволил очень удачно сочетать эти материалы по их визуальным свойствам.
Отсутствие добротного внешнего ограждения территории дома также специально спланировано, так как здесь не предполагается наличие различных преград для естественного общения с окружающей его здесь природой. Только невысокое легкое ограждение размещено на фасаде здания, но оно, скорее, служит как декорация к общему интерьеру, нежели как преграда.
Просторная деревянная терраса поможет вам почувствовать тепло и энергию древесины, она максимально комфортная при прикосновении. Выполнение ее в двух уровнях позволяет даже не использовать мебель для того, чтобы сидя любоваться окружающей обстановкой. Здесь достаточно места для размещения мебели для тех, кто предпочитает отдыхать на стульях, лежаках или в мягких креслах. Достаточно пространства также и для установки здесь обеденной зоны. Выход из дома на эту площадку непосредственно через раздвижные стеклянные двери позволяет беспрепятственно и быстро выходить наружу. Поэтому здесь можно завтракать, обедать и ужинать, а также принимать гостей и наслаждаться вместе с ними или в кругу семьи вкусными блюдами, любоваться природой, окружающей этот великолепный и комфортный дом.
Пришла пора заглянуть внутрь этого оригинального загородного дома, который так нам понравился.
Первое, что мы видим – это огромное пространство внутри дома. В его центре находится кухня, равноудаленная от всех выходов наружу. Поэтому откуда бы вы сюда не вошли, кухня будет на одинаковом расстоянии от входа.
Здесь отсутствуют перегородки, уменьшающие внутреннее пространство жилища. Такая планировка позволяет чувствовать себя свободно и легко. Здесь всегда будет достаточно света и тепла. Это очень важно для тех людей, который любят простор и не желают ограничивать себя никакими преградами. Семья, проживающая в таких условиях, становится ближе друг к другу, а это очень важно в наше время, когда общение между родными людьми становится очень важным.
Интересно оформлены стены в этом шикарном современном доме деревянный пол и потолок. Пол отделан кипарисом, потолок обшит кедровым деревом. Обилие дерева никак не перенасыщает обстановку внутри, наоборот, оно делает ее более комфортной и уютной. Весь интерьер выглядит тепло и естественно, красиво и стильно. Это место является идеальным для воссоединения всей семьи.