Потрясающий дом 225 метров за 5,6 млн

Хотелось ли вам соединить все международные тренды в дизайне и зимний холодный климат РФ? Тогда встречайте этот шикарный проект с псевдо-плоской крышей, шикарным форматом ультра-энергоэффективного остекления и потрясающими террасами общей площадью в 160 кв. метров!
В этом доме 225 метров, гараж, три спальни и кабинет, а также отопление на газовом котле плюс «теплый пол». Студия HOMEKONCEPT | PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH сделала все, чтобы внешне он был похож на люксовую виллу, а стоил всего… 5,6 млн рублей по системе «все включено»!
Несомненно! Да, для всего умеренного и умеренно-холодного региона, кроме Крайнего Севера. Он отлично смотрится на фоне любых пейзажей, вместится на маленький участок под коттедж и при этом будет шикарно выглядеть.
Что включено в стоимость 5,6 млн рублей? ВСЕ! Строительство, кровля, отопление, окна и двери, даже отделка и оплата всем рабочим! Данная цена является самым экономичным вариантом для дома, но все-таки возможным по всем заданным параметрам! Отделка в формате «люкс» повысит стоимость дома до 8 млн рублей. Также вы можете ориентироваться на цену в 4 млн рублей «под чистовую отделку» с окнами, кровлей, но без отопительной системы и отделки.
Абсолютно все цены были предоставлены напрямую архитектором проекта.
Сотрудник компании Магдалена уже отвечала на вопрос о том, как поведет себя такая комбинированная крыша в условиях снежной, холодной зимы и больших ливней. Предлагаем вам выдержку из ее ответа:
«Вода стекает с основной крыши по желобу шириной 18 см и глубиной 8 см. Решение аналогично отводу дождевой воды по карнизу. Тем не менее, в зимний период снег будет лежать на белоснежной горизонтальной конструкции и в данном желобе, как в обычном корыте, а когда начнет таять, вода будет сливается по желобу. Данная крыша идеальна для условий снежной зимы и сильных дождей в умеренном климате».
Угол наклона крыши 30 градусов, площадь кровли – 11 кв. метров, высота по гребню 9,09 метров, размеры постройки 13,45 на 17,95 метров (включая террасу), при минимальных размерах участка 21,45 на 24,95 (по польским законам). Конструкция дома энергосберегающая, возможны котлы на газе, угле, электричестве с системой «теплого пола». Коробка дома стоит 3,2 млн рублей, остекление в общем около 700 тыс. рублей.
Общая площадь дома – 225 кв. метров с гаражом (40 кв.метров). На первом этаже находится открытая зона кухни-столовой-гостиной (12,5-15,5-32), а также прихожая, гардероб, кладовая для кухни, лестничная зона в холле, котельная, гостевая душевая, кладовая с инструментами для сада и кабинет (12 метров). Также здесь запланирована терраса площадью 84 кв. метра.
На втором этаже мы найдем три спальни (15-16,5-18 метров), гардеробную (6 метров), ванную комнату для детей (10 метров), ванную комнату для родителей (4 метра при спальне) и прачечную (3 метра). На втором этаже предусмотрена терраса на крыше гаража площадью около 80 кв. метров.
Роскошный дизайн интерьера выполнен в стиле минимализм. Лаконичные фасады мебели и стильная отделка идеально подходят для проекта коттеджа в стиле минимализм. Сам проект данного дома стоит 67 тыс. рублей. Он включает и план отделки.
На официальном сайте студии вы найдете абсолютно полные сметы по 100 позициям на строительные работы и материалы по данному проекту. Они составлены на польском языке, отчасти понятны на глаз.
Дизайн детской с угловым панорамным остеклением выглядит просто потрясающе! 15 кв. метров площади превращаются практически в пентхаус! Данная спальня находится над зоной столовой и вы можете увидеть ее на третьей фотографии в данной статье.
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