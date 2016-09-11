Потрясающий дом 225 метров за 5,6 млн

Хотелось ли вам соединить все международные тренды в дизайне и зимний холодный климат РФ? Тогда встречайте этот шикарный проект с псевдо-плоской крышей, шикарным форматом ультра-энергоэффективного остекления и потрясающими террасами общей площадью в 160 кв. метров!

В этом доме 225 метров, гараж, три спальни и кабинет, а также отопление на газовом котле плюс «теплый пол». Студия HOMEKONCEPT | PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH сделала все, чтобы внешне он был похож на люксовую виллу, а стоил всего… 5,6 млн рублей по системе «все включено»!