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Потрясающий дом 225 метров за 5,6 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 37, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Хотелось ли вам соединить все международные тренды в дизайне и зимний холодный климат РФ? Тогда встречайте этот шикарный проект с псевдо-плоской крышей, шикарным форматом ультра-энергоэффективного остекления и потрясающими террасами общей площадью в 160 кв. метров!

В этом доме 225 метров, гараж, три спальни и кабинет, а также отопление на газовом котле плюс «теплый пол». Студия HOMEKONCEPT | PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH сделала все, чтобы внешне он был похож на люксовую виллу, а стоил всего… 5,6 млн рублей по системе «все включено»!

​Подходит ли он для климата РФ?

homify
homify

homify
homify
homify

Несомненно! Да, для всего умеренного и умеренно-холодного региона, кроме Крайнего Севера. Он отлично смотрится на фоне любых пейзажей, вместится на маленький участок под коттедж и при этом будет шикарно выглядеть.

​Характеристика дома

homify Серый
homify

homify
homify
homify

Что включено в стоимость 5,6 млн рублей? ВСЕ! Строительство, кровля, отопление, окна и двери, даже отделка и оплата всем рабочим! Данная цена является самым экономичным вариантом для дома, но все-таки возможным по всем заданным параметрам! Отделка в формате «люкс» повысит стоимость дома до 8 млн рублей. Также вы можете ориентироваться на цену в 4 млн рублей «под чистовую отделку» с окнами, кровлей, но без отопительной системы и отделки.

Абсолютно все цены были предоставлены напрямую архитектором проекта.

​А что с крышей?

homify
homify

homify
homify
homify

Сотрудник компании Магдалена уже отвечала на вопрос о том, как поведет себя такая комбинированная крыша в условиях снежной, холодной зимы и больших ливней. Предлагаем вам выдержку из ее ответа:

«Вода стекает с основной крыши по желобу шириной 18 см и глубиной 8 см. Решение аналогично отводу дождевой воды по карнизу. Тем не менее, в зимний период снег будет лежать на белоснежной горизонтальной конструкции и в данном желобе, как в обычном корыте, а когда начнет таять, вода будет сливается по желобу. Данная крыша идеальна для условий снежной зимы и сильных дождей в умеренном климате».

​Факты и цифры

Projekt domu HomeKONCEPT 37, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Угол наклона крыши 30 градусов, площадь кровли – 11 кв. метров, высота по гребню 9,09 метров, размеры постройки 13,45 на 17,95 метров (включая террасу), при минимальных размерах участка 21,45 на 24,95 (по польским законам). Конструкция дома энергосберегающая, возможны котлы на газе, угле, электричестве с системой «теплого пола». Коробка дома стоит 3,2 млн рублей, остекление в общем около 700 тыс. рублей.

​Проект HomeKONCEPT 37

Projekt domu HomeKONCEPT 37, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Общая площадь дома – 225 кв. метров с гаражом (40 кв.метров). На первом этаже находится открытая зона кухни-столовой-гостиной (12,5-15,5-32), а также прихожая, гардероб, кладовая для кухни, лестничная зона в холле, котельная, гостевая душевая, кладовая с инструментами для сада и кабинет (12 метров). Также здесь запланирована терраса площадью 84 кв. метра.

На втором этаже мы найдем три спальни (15-16,5-18 метров), гардеробную (6 метров), ванную комнату для детей (10 метров), ванную комнату для родителей (4 метра при спальне) и прачечную (3 метра). На втором этаже предусмотрена терраса на крыше гаража площадью около 80 кв. метров.

​Дизайн интерьера

Projekt domu HomeKONCEPT 37, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Роскошный дизайн интерьера выполнен в стиле минимализм. Лаконичные фасады мебели и стильная отделка идеально подходят для проекта коттеджа в стиле минимализм. Сам проект данного дома стоит 67 тыс. рублей. Он включает и план отделки.

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​Сметы

Projekt domu HomeKONCEPT 37, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

На официальном сайте студии вы найдете абсолютно полные сметы по 100 позициям на строительные работы и материалы по данному проекту. Они составлены на польском языке, отчасти понятны на глаз.

​Детская

Projekt domu HomeKONCEPT 30, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Дизайн детской с угловым панорамным остеклением выглядит просто потрясающе! 15 кв. метров площади превращаются практически в пентхаус! Данная спальня находится над зоной столовой и вы можете увидеть ее на третьей фотографии в данной статье.

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