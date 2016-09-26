10 проектов домов с планами

10 потрясающе стильных и современных домов с ультра-удобными европейскими планировками ждут вас в нашей новой Книге Идей. Эти польские проекты помогут вам увидеть возможности маленьких и средних по площади домов и оценить их по достоинству.

Студия MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA поделилась с нами своими наработками в плане проектирования загородных домов – 1- и 2-этажных семейных коттеджей. В формате простого коллажа с поэтажными планами, фасадами и цифрами площади можно очень удобно рассмотреть различные варианты и выбрать для себя нужную стратегию.

Например, вы до сих пор не знаете, какой дом строить – одноэтажный или мансардный, не знаете, как добавить гараж к дому или расположить спальни и кухню-гостиную. Множество вариантов помогут вам увидеть возможности и сформировать мнение.

Внимание: площади в проектах даны без учета гаража и котельной.