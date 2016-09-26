10 проектов домов с планами

10 потрясающе стильных и современных домов с ультра-удобными европейскими планировками ждут вас в нашей новой Книге Идей. Эти польские проекты помогут вам увидеть возможности маленьких и средних по площади домов и оценить их по достоинству.
Студия MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA поделилась с нами своими наработками в плане проектирования загородных домов – 1- и 2-этажных семейных коттеджей. В формате простого коллажа с поэтажными планами, фасадами и цифрами площади можно очень удобно рассмотреть различные варианты и выбрать для себя нужную стратегию.
Например, вы до сих пор не знаете, какой дом строить – одноэтажный или мансардный, не знаете, как добавить гараж к дому или расположить спальни и кухню-гостиную. Множество вариантов помогут вам увидеть возможности и сформировать мнение.
Внимание: площади в проектах даны без учета гаража и котельной.
Вы живете в пригороде и ведете американский или современный немецкий образ жизни? Тогда вам обязательно понадобится гараж на два автомобиля, открытая планировка кухни-гостиной и двусветное освещение в гостиной, чтобы добавить зону домашнего кинотеатра в холле второго этажа.
Общая площадь этого коттеджа 171 кв. метр, в нем 3 спальни + кабинет, 2,5 ванные комнаты, 2 гостиные, прачечная и гардеробная при главной спальне.
Этот шикарный коттедж имеет современную линейную планировку открытого плана. Общая площадь дома – всего лишь 141 кв. метр, а выглядит он, как вилла! В нем есть 3 спальни + кабинет, 1,5 ванные комнаты, 3 гардеробные и открытая кухня-гостиная. Также есть открытый паркинг на 2 автомобиля.
Этот проект дома наверняка понравится любителям нестандартных решений. Изогнутая форма позволяет расположить комнаты необычным образом и в комфортабельной манере. Здесь на площади 228 кв. метров есть 3 ванные комнаты, 4 спальни + кабинет, 3 гардеробные и прачечная.
Современный бунгало выглядит именно так! На площади в 105 кв. метров он расположит 3 спальни, 1,5 ванные комнаты и солнечную кухню-гостиную в 2 террасами. Также в проекте есть гараж на 2 автомобиля.
Симпатичный домик, похожий на модное швейцарское шале, имеет площадь в 183 кв.метра, 3 спальни + кабинет, 2 ванные комнаты, гардеробную и 2 гостиных. Кухня-столовая отделена от гостиной перегородкой.
Этот 155-метровый коттедж имеет 3 спальни, 2 гостиных, 2 ванные комнаты и гардеробную с кладовой при кухне. Площадь кухни – 30 кв. метров, гостиной – еще 30 кв. метров, второй гостиной – 26 кв. метров!
Вариация верхнего проекта с гаражом выглядит почти идентично, правда, теперь на крыше гаража разбит сад, а первый этаж получил дополнительный кабинет.
В этом планировка очень четко сгруппирована и проста. Входя в дом, вы попадаете в общую зону кухни, гостиной, столовой и кабинета. Наверху 3 спальни расположены вокруг холла, имеют отдельную ванную комнату с прачечной и домашнюю гостиную в холле. Общая площадь дома – 125 кв. метров.
Этот симпатичный домик имеет площадь в 214 кв. метров и крупноформатные спальни. Всего их в доме 4 – от 14,3 до 23 кв. метров. Ванные комнаты в доме также немаленькие – от 7 метров для гостевой и 7 и 10 кв. метров для детской и главной ванной. При каждой спальне наверху есть гардеробная, плюс общая в холле, а на первом этаже гардеробная есть при прихожей и просто в холле.
Еще один проект бунгало порадует вас 3 спальнями, огромной кухней-гостиной площадью 52 кв. метра и наличием гардеробной в прихожей и кладовой. Общая площадь дома – 126 кв. метров.
В этом доме мы найдем сразу 4 спальни, одна из них находится на первом этаже. Общая площадь дома – 186 кв. метров.
Этот дом площадью 92 кв. метра вполне может похвастаться, ведь он все равно разместил на них 3 спальни, 1,5 ванные комнаты, гардеробную, котельную и кухню-столовую площадью 31 кв. метр.
Еще один проект бунгало имеет 3 спальни, гараж и очень удобно размещенные кухню и столовую.
Это бунгало имеет вытянутую форму, 3 спальни и 2 ванные комнаты и выглядит более нестандартно. Общая площадь – 137 кв. метров.
В портфолио студии MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA есть и другие проекты домов с планировками, которые вы можете изучить. Там – модные и нестандартные решения, продиктованные стремлением к наивысшему комфорту, выполненному бюджетными средствами.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;