Как строился дом 130 метров за 2,3 млн + смета

Этот дом является прекрасным проектом для пригорода, его асимметричная форма позволяет использовать весь участок как цветущий сад вокруг постройки, получить панорамный вид в лучшую из сторон и сэкономить.

Этот дом легко строить, а смету на все работы и материалы вы увидите ниже. Планировка дома проста – 4 спальни, гостиная с кухней в одной комнате, две ванные и один гостевой туалет, а также кладовая, котельная и крыльцо.