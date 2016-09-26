Как строился дом 130 метров за 2,3 млн + смета

Этот дом является прекрасным проектом для пригорода, его асимметричная форма позволяет использовать весь участок как цветущий сад вокруг постройки, получить панорамный вид в лучшую из сторон и сэкономить.
Этот дом легко строить, а смету на все работы и материалы вы увидите ниже. Планировка дома проста – 4 спальни, гостиная с кухней в одной комнате, две ванные и один гостевой туалет, а также кладовая, котельная и крыльцо.
Смета на строительные работы включает в себя только цены работы строителей. Конечно же, они могут отличаться от тех, что вы найдете в вашем регионе. Правда, иностранные строители обойдутся вам на 20-30% дешевле.
– Работы по фундаменту («все включено») – 250 тыс. рублей.
– Возведение стен – около 200 тыс. рублей.
– Теплоизоляция – 50 тыс. рублей.
– Монтаж оконных и дверных перемычек – 15 тыс. рублей.
– Монтаж перекрытия – 80 тыс. рублей.
– Внутренние перегородки – 30 тыс. рублей.
– Монтаж крыши – 200 тыс. рублей + антисептирование – 20 тыс.
– Стяжка пола – 40 тыс. рублей.
– Отделка всего дома (ламинат, плитка, обои, краска) – 150-200 тыс. рублей.
– Отопительная система работа – 50 тыс. рублей.
– Монтаж теплых водяных полов с гидроизоляцией на весь дом 130 метров – 85-100 тыс. рублей.
– Водоснабжение, электричество, сантехника и канализация – около 200 тыс. рублей за подключение и разводку.
– Монтаж окон и дверей – около 100 тыс. рублей
– Другие мелкие работы – около 100 тыс. рублей
Итого 1,6 млн рублей за работу по всему дому без учета материалов.
В данной примерной смете мы представляем расчет на материалы исключительно по возведению «коробки». Здесь нет работ по черновой отделке, монтажу окон и дверей, отделке, коммуникациям и отоплению.
– Древесина (около 250 м2) – 65 тыс. рублей, кубатура кровли около 18 м3.
– Арматура (около 300 м2) – 160 тыс. рублей.
– Бетон (около 70 м3) – 400 тыс. рублей.
– Кирпич (около 100 м3) – 380 тыс. рублей.
– Гидроизоляция (45 кг) – 10 тыс. рублей.
– Балки для окон – около 100 тыс. рублей на формат, как в проекте.
– Кровельный материал (около 200 м2) – 80 тыс. рублей.
– Антисептик для дерева – 2 тыс. рублей.
– Кладочная смесь – ок. 50 тыс. рублей.
– Песок – 5 тыс. рублей.
– Цемент – 10 тыс. рублей.
– Арматурная сетка – 4 тыс. рублей.
– Утеплитель стен (минеральная вата) – 20-30 тыс. рублей.
– Материалы отделки дома (плитка, ламинат, краска) – 200 тыс. рублей.
– Окна и двери, как в проекте – 200 тыс. рублей.
– Отопление – 350 тыс. насос.
– Другие мелкие материалы – 100 тыс. рублей.
– Накладные и транспортные расходы – около 200 тыс. рублей.
Итого – 2,3 млн рублей.
По пакету «все включено» такой дом выйдет в 3,9 млн рублей (130 кв. метров), если вам не придется делать ни малейшей строительной работы. Добавьте к этому еще 100 тыс. рублей и вы получите эксклюзивный проект коттеджа от местного архитектора и услугу его авторского надзора за стройкой.
Пакет «сделай сам» может легко сбить стоимость дома с 3,9 млн рублей до 3 млн рублей, если вы сделаете практически все самостоятельно. Например, фундамент, стены, кровлю, отделку, которые выливаются уже в 1 млн рублей. Правда, это и есть самая основная и сложная работа, в принципе, в этом доме.
Пакет «сделай сам» также чреват постоянными переделками, если только вы не профессиональный строитель с опытом работы от 10 лет. Иначе вы в надежде сэкономить 1 млн рублей сэкономите 700 тыс. рублей и потратите три драгоценных года вашей жизни и жизни ваших детей.
Уверенность в дом, что «все вместе», «с друзьями», «с братьями» вы можете «возвести коробку за три месяца», «построить дом за сезон» или даже за два, приводит лишь к тому, что в итоге вы еще три-четыре года живете там же, где и сейчас, а могли бы, начав работу весной, закончить ее уже осенью с профессионалами и въехать в дом.
Особенно это касается тех, кто живет на арендованном жилье. Эти 10-40 тыс. рублей в месяц можно вложить в дом, а не тратить на аренду уже почти ненужного жилья. А стройка своими силами всегда имеет желание растягиваться минимум (!) на четыре года до этапа въезда всей семьи, и это в лучшем случае (!). 30 тыс. аренда на четыре года – это уже 1,5 млн рублей. Строить дом с арендой самому – гораздо дороже, чем нанять специалистов.
Так выглядел этот дом на проекте от архитектора.