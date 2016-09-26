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Как строился дом 130 метров за 2,3 млн + смета

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa de Huespedes - "SR", Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura Дома в стиле кантри
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Этот дом является прекрасным проектом для пригорода, его асимметричная форма позволяет использовать весь участок как цветущий сад вокруг постройки, получить панорамный вид в лучшую из сторон и сэкономить.

Этот дом легко строить, а смету на все работы и материалы вы увидите ниже. Планировка дома проста – 4 спальни, гостиная с кухней в одной комнате, две ванные и один гостевой туалет, а также кладовая, котельная и крыльцо.

​Смета на строительные работы

Casa de Huespedes - "SR", Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura Дома в стиле кантри
Comma – Oficina de arquitectura

Comma - Oficina de arquitectura
Comma – Oficina de arquitectura
Comma - Oficina de arquitectura

Смета на строительные работы включает в себя только цены работы строителей. Конечно же, они могут отличаться от тех, что вы найдете в вашем регионе. Правда, иностранные строители обойдутся вам на 20-30% дешевле.

– Работы по фундаменту («все включено») – 250 тыс. рублей.

– Возведение стен – около 200 тыс. рублей.

– Теплоизоляция – 50 тыс. рублей.

– Монтаж оконных и дверных перемычек – 15 тыс. рублей.

– Монтаж перекрытия – 80 тыс. рублей.

– Внутренние перегородки – 30 тыс. рублей.

– Монтаж крыши – 200 тыс. рублей + антисептирование – 20 тыс.

– Стяжка пола – 40 тыс. рублей.

– Отделка всего дома (ламинат, плитка, обои, краска) – 150-200 тыс. рублей.

– Отопительная система работа – 50 тыс. рублей.

– Монтаж теплых водяных полов с гидроизоляцией на весь дом 130 метров – 85-100 тыс. рублей.

– Водоснабжение, электричество, сантехника и канализация – около 200 тыс. рублей за подключение и разводку.

– Монтаж окон и дверей – около 100 тыс. рублей

– Другие мелкие работы – около 100 тыс. рублей

Итого 1,6 млн рублей за работу по всему дому без учета материалов.

​Смета на материалы

Casa de Huespedes - "SR", Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura Дома в стиле кантри
Comma – Oficina de arquitectura

Comma - Oficina de arquitectura
Comma – Oficina de arquitectura
Comma - Oficina de arquitectura

В данной примерной смете мы представляем расчет на материалы исключительно по возведению «коробки». Здесь нет работ по черновой отделке, монтажу окон и дверей, отделке, коммуникациям и отоплению.

– Древесина (около 250 м2) – 65 тыс. рублей, кубатура кровли около 18 м3.

– Арматура (около 300 м2) – 160 тыс. рублей.

– Бетон (около 70 м3) – 400 тыс. рублей.

– Кирпич (около 100 м3) – 380 тыс. рублей.

– Гидроизоляция (45 кг) – 10 тыс. рублей.

– Балки для окон – около 100 тыс. рублей на формат, как в проекте.

– Кровельный материал (около 200 м2) – 80 тыс. рублей.

– Антисептик для дерева – 2 тыс. рублей.

– Кладочная смесь – ок. 50 тыс. рублей.

– Песок – 5 тыс. рублей.

– Цемент – 10 тыс. рублей.

– Арматурная сетка – 4 тыс. рублей.

– Утеплитель стен (минеральная вата) – 20-30 тыс. рублей.

– Материалы отделки дома (плитка, ламинат, краска) – 200 тыс. рублей.

– Окна и двери, как в проекте – 200 тыс. рублей.

– Отопление – 350 тыс. насос.

– Другие мелкие материалы – 100 тыс. рублей.

– Накладные и транспортные расходы – около 200 тыс. рублей.

Итого – 2,3 млн рублей.

​Пакет «все включено»

Casa de Huespedes - "SR", Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura Дома в стиле кантри
Comma – Oficina de arquitectura

Comma - Oficina de arquitectura
Comma – Oficina de arquitectura
Comma - Oficina de arquitectura

По пакету «все включено» такой дом выйдет в 3,9 млн рублей (130 кв. метров), если вам не придется делать ни малейшей строительной работы. Добавьте к этому еще 100 тыс. рублей и вы получите эксклюзивный проект коттеджа от местного архитектора и услугу его авторского надзора за стройкой.

​Пакет «сделай сам»

Casa de Huespedes - "SR", Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura Дома в стиле кантри
Comma – Oficina de arquitectura

Comma - Oficina de arquitectura
Comma – Oficina de arquitectura
Comma - Oficina de arquitectura

Пакет «сделай сам» может легко сбить стоимость дома с 3,9 млн рублей до 3 млн рублей, если вы сделаете практически все самостоятельно. Например, фундамент, стены, кровлю, отделку, которые выливаются уже в 1 млн рублей. Правда, это и есть самая основная и сложная работа, в принципе, в этом доме.

Пакет «сделай сам» также чреват постоянными переделками, если только вы не профессиональный строитель с опытом работы от 10 лет. Иначе вы в надежде сэкономить 1 млн рублей сэкономите 700 тыс. рублей и потратите три драгоценных года вашей жизни и жизни ваших детей.

Реальность

Casa de Huespedes - "SR", Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura Дома в стиле кантри
Comma – Oficina de arquitectura

Comma - Oficina de arquitectura
Comma – Oficina de arquitectura
Comma - Oficina de arquitectura

Уверенность в дом, что «все вместе», «с друзьями», «с братьями» вы можете «возвести коробку за три месяца», «построить дом за сезон» или даже за два, приводит лишь к тому, что в итоге вы еще три-четыре года живете там же, где и сейчас, а могли бы, начав работу весной, закончить ее уже осенью с профессионалами и въехать в дом.

Особенно это касается тех, кто живет на арендованном жилье. Эти 10-40 тыс. рублей в месяц можно вложить в дом, а не тратить на аренду уже почти ненужного жилья. А стройка своими силами всегда имеет желание растягиваться минимум (!) на четыре года до этапа въезда всей семьи, и это в лучшем случае (!). 30 тыс. аренда на четыре года – это уже 1,5 млн рублей. Строить дом с арендой самому – гораздо дороже, чем нанять специалистов.

Проект дома

Casa de Huespedes - "SR", Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura Дома в стиле кантри
Comma – Oficina de arquitectura

Comma - Oficina de arquitectura
Comma – Oficina de arquitectura
Comma - Oficina de arquitectura

Так выглядел этот дом на проекте от архитектора.

​Далее на homify

Casa de Huespedes - "SR", Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura Дома в стиле кантри
Comma – Oficina de arquitectura

Comma - Oficina de arquitectura
Comma – Oficina de arquitectura
Comma - Oficina de arquitectura

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