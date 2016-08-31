Шикарный дом 150 метров за 3 млн рублей!

Этот статный дом поразит вас своим традиционным обаянием. Красивая мансардная форма дополнена стеклянными балкончиками, а крыльцо очень привлекательно оформлено с помощью двух колонн.
Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL спроектировала данный дом для любителей именно традиционного облика загородного дома. Для семьи, которая хотела бы видеть свой коттедж симпатичным дополнением зеленого пейзажа за ним. Такой дом станет хорошей основой для жизни как молодой семьи, так и пары с более взрослыми детьми или для пенсионеров.
Идеальный зеленый газончик, белый домик с шоколадной крышей – что еще нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым, возвращаясь с работы домой? Этот дом показывает нам преимущества простых решений – прямоугольное крыльцо и подъезд, стандартные окна + двери-слайдеры в спальнях, компактная форма и мансардный формат дома.
Такой дом получается очень бюджетным в строительстве именно из-за мансарды. Так, 150 кв. метров его площади стоят всего лишь 3 млн рублей (материалы с отделкой), а проект «под ключ» с работой всех строителей – 4,7 млн рублей. В готовом виде и с работой строителей цена квадратного метра едва превышает 30 тыс. рублей!
Несмотря на особенно традиционный вид этого дома, он все-таки очень современен. Террасы здесь идеально ровные, есть мансардные окна в кровле, блок дверей-слайдеров в гостиной с выходом на террасу и симпатичный эркер, который на втором этаже становится балконом.
По задумке, в саду вокруг террасы размещается тротуарная или мощеная керамической плиткой площадка – здесь идеальное место для игр детей.
В этом доме мы найдем очень удобные системы хранения на всех уровнях дома. Например, на первом этаже есть две дополнительные кладовые (2,5 и 1,85 метров) в разных частях дома. В прихожей и кабинете – крупногабаритные встроенные системы хранения. А кроме котельной в доме есть подсобное помещение общего назначения в 8 кв. метров.
На втором этаже мы найдем сразу две гардеробных: одну при главной мастер-спальне для родителей и вторую при ванной комнате. Площади, данные на картинке, являются не фактическими по стенам, а «по ощущению», т.е. она засчитывается только там, где высота потолка более 2 метров. Поэтому площадь детских на 3-4 кв. метра больше в принципе, но не по ощущениям.
Возвращаясь к шикарной террасе из термодерева, легко представить, как приятно здесь будет проводить осенний теплый день или загорать на шезлонге летом! Такие террасы отличны для любого состава семьи и обязательно будут использоваться всеми.
Современная отделка в этом доме – возможность не только облегчить быт, но еще и создать комфортабельные, почти идеально чистые условия для жизни. Отопление в доме реализовано с помощью системы «теплого пола», что позитивно влияет на внешний вид комнат – здесь нет радиаторов отопления, которые загораживают виды или мешаются у стены.
Стеклопакеты для проекта выбраны стильные, современные, с серыми рамами, что отлично работает и в гостиной, и, например, в столовой в эркере.
В итоге данный дом с такой планировкой и 4 спальнями может по праву считаться очень шикарным решением и всего лишь за 3 млн рублей по материалам! Строится он из керамического блока, котел – на газе, подключен к «теплому полу», фундамент ленточный, а утепление из минеральной ваты.
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