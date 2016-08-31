Шикарный дом 150 метров за 3 млн рублей!

Этот статный дом поразит вас своим традиционным обаянием. Красивая мансардная форма дополнена стеклянными балкончиками, а крыльцо очень привлекательно оформлено с помощью двух колонн.

Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL спроектировала данный дом для любителей именно традиционного облика загородного дома. Для семьи, которая хотела бы видеть свой коттедж симпатичным дополнением зеленого пейзажа за ним. Такой дом станет хорошей основой для жизни как молодой семьи, так и пары с более взрослыми детьми или для пенсионеров.