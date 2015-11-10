В сегодняшних реалиях далеко не каждый может выделить под кухню отдельную комнату. Достаточно часто это ниша в коридоре или часть какого-либо подобного пространства. Такое решение встречается, как-правило, в малогабаритных квартирах и лофтах. Именно поэтому данная комната может оказаться без источников естественного света. Но грамотный дизайн безоконной кухни способен решить проблему и существенно преобразить крохотное пространство.
Прежде всего, такую кухню нужно заполнить достаточным количеством света. Подойдет для этих целей многоуровневая организация элементов освещения. Например, можно расположить светильники по периметру комнаты, над рабочей поверхностью и в области кухонного стола. С помощью этого приема удастся не только выделить основные зоны кухни, но и обеспечить комфортное пребывание на ней.
Дизайн безоконной кухни должен быть безупречен во всем. Очен важен цвет гарнитура, используемый материал для его производства, метод отделки стен и особенности в подборе мебели.
Далее мы расскажем о наиболее предпочтительных вариантах обустройства современной безоконной кухни.
Идеальный вариант для дизайна безоконной кухни – выбрать г-образный гарнитур белого цвета. Он позволит компактно разместить все необходимое, а также визуально расширит небольшое пространство. Лучше отдавать предпочтение моделям с глянцевым покрытием, поскольку такая поверхность будет отбивать свет и, таким образом, обеспечивать дополнительное освещение комнаты. Не обойтись в интерьере без массивной люстры и подсветки рабочей зоны. Для последней с успехом используют светодиодные светильники, которые зарекомендовали себя особенно хорошо в последне время. Они очень экономны, практически не нагреваются при длительной эксплуатации и позволяют создать разнообразные спектральные характеристики полученного света. Немаловажен тот факт, что названный тип освещения считается одним из наиболее безопасных для человека.
Приятная энергетика будет вам обеспечена, если реализовать дизайн безоконной кухни в рустикальном стиле. Традиционные линии, натуральные материалы и комфортная атмосфера сделают кухню излюбленным местом отдыха для всех членов семьи. Если отделку стен выполнить в светлых оттенках, то деревянная мебель будет хорошо ее подчеркивать и не затемнять пространство. Позаботьтесь о наполнении кухни красивым домашним декором. Это могут быть поделки из лозы, винтажные вазы и провинциальные занавески вместо дверок на кухонных ящиках. Живые цветы дополнят эконаправленность такой кухни и станут ярким пятном в ее интерьере.
Если вас в квартире всего двое, совсем необязательно отводить под кухню целую комнату. Ведь можно соорудить уютное местечко для завтраков и чаепитий в небольшом уголке. Для этого достаточно обзавестись самым простым гарнитуром с минимальным количеством ящиков и навесных полок, выбрать место для скромного столика – и кухня готова. С целью создания интересных акцентов не забудьте добавить несколько эффектных штрихов. К примеру, пару ярких стульев, пеструю плитку на пол или декорировать одну из стен кирпичной кладкой, которая так популярна сегодня. Не забываем и о правильном освещении – пучок современных ламп, которые низко свисают над столиком, придется как нельзя кстати.
Эта необычная кухня, которую вы видите на фото, станет настоящей находкой для тех, кто подыскивает вариант для продолговатого помещения коридорного типа. Ее можно установить вдоль одной стены и это ничуть не помешает восприятию удивительного дизайна этой безоконной кухни. Простые линии и натуральные материалы создают приятный образ, а стильные полочки с подсветкой заменяют громоздкие навесные конструкции. Особое настроение задает изумительная настенная плитка, на фоне которой мебель выглядит еще более презентабельно. Натуральное дерево, используемое в качестве основного материала представленной кухни, наполнит пространство уютом и теплом. Подобное решение понравится сторонникам экодизайна.
Если масштабы домашнего пространства располагают к экспериментам, можно обустроить замечательную безоконную кухню в лофте, дизайн которой покорит всех с первого взгляда. К счастью, специфика названного стиля предполагает обилие света, а также использование различных конструкций при монтаже соответствующих устройств. Как видно на фото, абсолютно все крепления для потолочных светильников открыты, более того – данная особенность придает дополнительный шарм лофту. С такими масштабами вполне можно позволить себе гарнитур любого цвета, даже самого темного. На хорошо освещенной плоскости он будет выглядеть шикарно и дорого. А вот остальную мебель подбирайте попроще, а то и вовсе прозрачную – пусть внимание гостей будет обращено на главные детали интерьера. Такая обстановка понравится творческим личностям и всем любителям свободного пространства.
Дизайн безоконной кухни не должен быть простым и безликим. Даже на маленьком пространстве можно создать яркий и неповторимый уголок для готовки и принятия пищи. Более того, в такой комнате вам захочется проводить гораздо больше времени, не ограничиваясь спешными перекусами. Только взгляните на этот ультрасовременный подход! Всего несколько деталей – и такой эффект! Благодаря уникальному дизайну, рабочая область кухни соединена со столом. Несколько навесных шкафчиков и гарнитур с яркими пятнами – вот и все элементы столь потрясающей кухни. Минималистический настрой интерьера подразумевает отсутствие всяческих украшений, сложностей и даже ручек. Но, согласитесь, это идет лишь на пользу. Дополнительно добавляет гламурных ноток блеск поверхностей, который отобьет все лучи осветительных приборов и кухня станет еще светлее и позитивнее!
Специально для настоящих эстетов и любителей практичных решений создан интерьер, который вы видите на фото. Дизайн безоконной кухни выполнен полностью в белом цвете, но при этом он выглядит очень презентабельно. Плотно установленные навесные и прямостоящие шкафы разместят всю кухонную утварь и спрячут ее от посторонних глаз. Многоуровневая подсветка позволит наполнить пространство светом и чувствовать себя комфортно, в каком бы его месте вы не находились. Белая мебель – популярный сегодня тренд в кухонной моде, ведь она не утяжеляет пространство, а наоборот, делает его легким и воздушным. Единственным нюансом данной кухни можно назвать необходимость частой уборки, ведь на белых глянцевых поверхностях будет заметно даже малейшее загрязнение.
Уникальный дизайн безоконной кухни может быть построен на игре цветов, фактур и света. В данном случае, это именно так. Сочетание различных стилистических направлений и новаторство дизайнера заметно с первого взгляда. Барная стойка из грубого дерева, металлические светильники прожекторного типа и белоснежный кухонный гарнитур соединяются в грациозном танце, создавая неповторимый образ. Чтобы обеспечить достаточное освещение обеденной зоны, она дополнительно оснащена источниками света. Изюминка этой кухни – эффектная темная стена с углублениями для хранения дров. Это создает уютный характер помещения и гармонизирует все деревянные элементы интерьера.
Очень красиво смотрится дизайн безоконной кухни в провинциальной стилистике. Сельские мотивы пропитаны теплом и позитивом, они создают невероятную атмосферу, которая притягивает всех, как магнитом, на кухню. Светлая гамма и классические изгибы мебели наполнят пространство светом, которого всегда так не хватает в помещениях, лишенных окон. Колоритная мебель может иметь свою историю, а может быть состарена искусственно. В любом случае, винтажный налет здесь придется как нельзя кстати. Больше об интересных вещах упомянутой стилистики читайте в Книге идей
Мебель и украшения в стиле винтаж.
Не бойтесь быть оригинальными и смело создавайте удивительные интерьеры безоконных кухонь.