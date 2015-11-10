В сегодняшних реалиях далеко не каждый может выделить под кухню отдельную комнату. Достаточно часто это ниша в коридоре или часть какого-либо подобного пространства. Такое решение встречается, как-правило, в малогабаритных квартирах и лофтах. Именно поэтому данная комната может оказаться без источников естественного света. Но грамотный дизайн безоконной кухни способен решить проблему и существенно преобразить крохотное пространство.

Прежде всего, такую кухню нужно заполнить достаточным количеством света. Подойдет для этих целей многоуровневая организация элементов освещения. Например, можно расположить светильники по периметру комнаты, над рабочей поверхностью и в области кухонного стола. С помощью этого приема удастся не только выделить основные зоны кухни, но и обеспечить комфортное пребывание на ней.

Дизайн безоконной кухни должен быть безупречен во всем. Очен важен цвет гарнитура, используемый материал для его производства, метод отделки стен и особенности в подборе мебели.

Далее мы расскажем о наиболее предпочтительных вариантах обустройства современной безоконной кухни.