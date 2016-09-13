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Сказочный дом в лесу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio Дома в стиле модерн
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Если вы мечтаете построить дом в стиле модерн по польскому или немецкому проекту да еще и в лесу или на берегу озера, тогда посмотрите этот потрясающий дом, который не оставит вас равнодушными!

Стоимость реализации такого дома с мебелью и техникой – около 10 млн рублей, при этом коробка для мансардного дома может стоить от 2 до 4 млн, в зависимости от конкретного объекта. Панорамное остекление, как в данном проекте от студии ELM PROJEKT STUDIO, стоит не так много, как кажется: около 100 тыс. рублей за большой модуль. А их может быть от 2 до 6-ти, если учитывать и спальни.

Конкретно данный проект расположен на берегу Живецкого озера, в зеленом районе города Живец. Посмотрев его экстерьер и интерьеры, вы наверняка задумаетесь о том, насколько важен шикарный пейзаж из окон гостиной и спальни для удачной реализации проекта дома.

​Вид на стеклянный фасад

Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio Дома в стиле модерн
ELM Projekt Studio

ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio

Открытый стеклянный фасад со стороны озера выглядит по-другому. Здесь коттедж превращается в шикарную виллу. На первом этаже остекление показывает нам кухню и гостиную, на втором – две из четырех спален на втором этаже.

Всего в доме есть 4 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная и кухня-столовая. Минимальный комплект рассчитан на семью с 2-3 детьми, что отлично подходит под среднестатистические потребности.

Такой дом можно расположить на любом участке у озера или реки и в РФ, и на Украине. Нужно лишь заранее проверить уровень грунтовых вод и выбрать нужный вам фундамент. У реки можно создать собственный пирс, гараж для водных средств (сарай с сухим дном) и плавать все лето в собственном природном озере.

​Вид со стороны дороги

Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio Дома в стиле модерн
ELM Projekt Studio

ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio

Сказочный вечерний вид фасадов со стороны дороги обязан своей привлекательностью профессиональной подсветке экстерьера. Сами фасады оформлены декоративной штукатуркой двух типов – белой и «под бетон», деревянными панелями на фронтоне со спальнями и частично металлической частью самой кровли.

​Минимализм и стиль

Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio Дома в стиле модерн
ELM Projekt Studio

ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio

Лаконичные грани минимализма в этом доме позволяют соединить природный ландшафт и современный дизайн интерьера. Кажется, что эти два мира отлично дополняют друг друга – один всегда эффектной изменчивостью, а второй – постоянством и комфортабельностью для жизни.

Красивые террасы имеют наливные бетонные полы для столовой и зоны при гостиной, позволяя очень легко наводить здесь порядок и всегда, даже в период листопада, держать все в чистоте.

Гостиная изнутри с видом на озеро

Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio Гостиная в стиле модерн
ELM Projekt Studio

ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio

Стильная гостиная имеет панорамный вид на террасу, лес и озеро. Окна здесь установлены с трех сторон. Обратите внимание на дополнительный встроенный радиатор отопления (в полу) сбоку, плюс к «теплому полу». Есть и дизайнерский камин в углу, потолки с золотой неоновой нитью и даже акцентная бело-кирпичная стена за TV.

Камин и зона отдыха

Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio Гостиная в стиле модерн
ELM Projekt Studio

ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio

Зона отдыха у панорамных окон позволяет организовать место для игр детей и лежанку для питомца.

Лестница, коридор, ванная комната

Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ELM Projekt Studio

ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio

Дизайн интерьера и отделка всего дома выдержана в стиле модерн. Здесь присутствуют все тренды современного международного дизайна в виде белых дверей, кирпичных и серых стен, красивой подсветки. Есть и практичные решения, представленные гипсокартонными перегородками, бетонной лестницей с деревянными ступенями, дополнительными нишами для гардеробных и хранения мелочей.

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