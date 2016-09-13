Сказочный дом в лесу

Если вы мечтаете построить дом в стиле модерн по польскому или немецкому проекту да еще и в лесу или на берегу озера, тогда посмотрите этот потрясающий дом, который не оставит вас равнодушными!
Стоимость реализации такого дома с мебелью и техникой – около 10 млн рублей, при этом коробка для мансардного дома может стоить от 2 до 4 млн, в зависимости от конкретного объекта. Панорамное остекление, как в данном проекте от студии ELM PROJEKT STUDIO, стоит не так много, как кажется: около 100 тыс. рублей за большой модуль. А их может быть от 2 до 6-ти, если учитывать и спальни.
Конкретно данный проект расположен на берегу Живецкого озера, в зеленом районе города Живец. Посмотрев его экстерьер и интерьеры, вы наверняка задумаетесь о том, насколько важен шикарный пейзаж из окон гостиной и спальни для удачной реализации проекта дома.
Открытый стеклянный фасад со стороны озера выглядит по-другому. Здесь коттедж превращается в шикарную виллу. На первом этаже остекление показывает нам кухню и гостиную, на втором – две из четырех спален на втором этаже.
Всего в доме есть 4 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная и кухня-столовая. Минимальный комплект рассчитан на семью с 2-3 детьми, что отлично подходит под среднестатистические потребности.
Такой дом можно расположить на любом участке у озера или реки и в РФ, и на Украине. Нужно лишь заранее проверить уровень грунтовых вод и выбрать нужный вам фундамент. У реки можно создать собственный пирс, гараж для водных средств (сарай с сухим дном) и плавать все лето в собственном природном озере.
Сказочный вечерний вид фасадов со стороны дороги обязан своей привлекательностью профессиональной подсветке экстерьера. Сами фасады оформлены декоративной штукатуркой двух типов – белой и «под бетон», деревянными панелями на фронтоне со спальнями и частично металлической частью самой кровли.
Лаконичные грани минимализма в этом доме позволяют соединить природный ландшафт и современный дизайн интерьера. Кажется, что эти два мира отлично дополняют друг друга – один всегда эффектной изменчивостью, а второй – постоянством и комфортабельностью для жизни.
Красивые террасы имеют наливные бетонные полы для столовой и зоны при гостиной, позволяя очень легко наводить здесь порядок и всегда, даже в период листопада, держать все в чистоте.
Стильная гостиная имеет панорамный вид на террасу, лес и озеро. Окна здесь установлены с трех сторон. Обратите внимание на дополнительный встроенный радиатор отопления (в полу) сбоку, плюс к «теплому полу». Есть и дизайнерский камин в углу, потолки с золотой неоновой нитью и даже акцентная бело-кирпичная стена за TV.
Зона отдыха у панорамных окон позволяет организовать место для игр детей и лежанку для питомца.
Дизайн интерьера и отделка всего дома выдержана в стиле модерн. Здесь присутствуют все тренды современного международного дизайна в виде белых дверей, кирпичных и серых стен, красивой подсветки. Есть и практичные решения, представленные гипсокартонными перегородками, бетонной лестницей с деревянными ступенями, дополнительными нишами для гардеробных и хранения мелочей.
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