Сказочный дом в лесу

Если вы мечтаете построить дом в стиле модерн по польскому или немецкому проекту да еще и в лесу или на берегу озера, тогда посмотрите этот потрясающий дом, который не оставит вас равнодушными!

Стоимость реализации такого дома с мебелью и техникой – около 10 млн рублей, при этом коробка для мансардного дома может стоить от 2 до 4 млн, в зависимости от конкретного объекта. Панорамное остекление, как в данном проекте от студии ELM PROJEKT STUDIO, стоит не так много, как кажется: около 100 тыс. рублей за большой модуль. А их может быть от 2 до 6-ти, если учитывать и спальни.

Конкретно данный проект расположен на берегу Живецкого озера, в зеленом районе города Живец. Посмотрев его экстерьер и интерьеры, вы наверняка задумаетесь о том, насколько важен шикарный пейзаж из окон гостиной и спальни для удачной реализации проекта дома.