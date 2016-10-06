Современный дом под Екатеринбургом

Переходя к самому проекту дома, сразу поражаешься его атмосферности. Расположенный почти в заповедной, экологически чистой зоне, он является идеальным местом для того, чтобы воспитать детей в согласии с природой и прекрасно проводить каждые выходные за барбекю.

Дом спроектирован для семьи с детьми и предназначен для круглогодичного проживания. Владельцы ведут активный образ жизни и много времени уделяют своему бизнесу, поэтому в доме предусмотрен кабинет для дистанционной работы в целях удобства и экономии времени. Такой вариант идеально подходит для тех, кто уже устал от мегаполиса и хочет проводить дома не 1-2 дня в неделю, а все 4, приезжая в офис сдать документы, подписать необходимые бумаги, проконтролировать подчиненных.

Визуальный облик этого дома восхищает не меньше, чем привлекательный образ жизни вдали от мегаполиса. Со стороны улицы трудно догадаться, что в доме не два уровня, а целых три, и что этот приватный внешний вид не переходит в почти стеклянную голливудскую виллу с обратной стороны. Вид на озеро – большая часть образа всего проекта, потому дом ориентирован на гладь воды и сделан приватным со всех иных сторон.