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Современный дом под Екатеринбургом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом с видом на озеро, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Изделия из древесины Бежевый
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Этот привлекательный и очень современный трехэтажный дом с террасами и площадками, красиво расположенными на разных уровнях, поразит вас своей эстетикой. Архитектор Дмитрий Ханин спроектировал его для реализации на окраине поселка Таватуй, на расстоянии около 50 километров от Екатеринбурга.

Над проектом работали Дмитрий Ханин и Надежда Солонина, молодая и амбициозная пара архитекторов-дизайнеров, которые уже имеют ряд ультра-современных проектов как в Москве, так и в родном Екатеринбурге. Мы желаем им творческих успехов в работе и надеемся в будущем увидеть еще больше их проектов!

​Вид стеклянного фасада

Дом с видом на озеро, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Изделия из древесины Бежевый
Dmitriy Khanin

Дом с видом на озеро

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Итак, мы видим террасу на верхнем уровне, идеальную для вечернего отдыха, балкон при гостиной, который используется как детская игровая и летняя столовая, и еще одну террасу на нижнем уровне (при SPA) для отдыха после водных процедур.

​Парадный вид

Дом с видом на озеро, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

Дом с видом на озеро

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Переходя к самому проекту дома, сразу поражаешься его атмосферности. Расположенный почти в заповедной, экологически чистой зоне, он является идеальным местом для того, чтобы воспитать детей в согласии с природой и прекрасно проводить каждые выходные за барбекю.

Дом спроектирован для семьи с детьми и предназначен для круглогодичного проживания. Владельцы ведут активный образ жизни и много времени уделяют своему бизнесу, поэтому в доме предусмотрен кабинет для дистанционной работы в целях удобства и экономии времени. Такой вариант идеально подходит для тех, кто уже устал от мегаполиса и хочет проводить дома не 1-2 дня в неделю, а все 4, приезжая в офис сдать документы, подписать необходимые бумаги, проконтролировать подчиненных.

Визуальный облик этого дома восхищает не меньше, чем привлекательный образ жизни вдали от мегаполиса. Со стороны улицы трудно догадаться, что в доме не два уровня, а целых три, и что этот приватный внешний вид не переходит в почти стеклянную голливудскую виллу с обратной стороны. Вид на озеро – большая часть образа всего проекта, потому дом ориентирован на гладь воды и сделан приватным со всех иных сторон.

​Вид сбоку

Дом с видом на озеро, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

Дом с видом на озеро

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Участок имел ярко выраженный рельеф с наклоном в сторону озера, и для того, чтобы организовать удобное пространство для жизни, был предпринят ряд решений для комфортабельной планировки. Так, например, со стороны озера мы найдем террасы и балкон друг над другом на всех трех этажах.

​Отделка фасадов

Дом с видом на озеро, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

Дом с видом на озеро

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Приватность в этом доме взята за правило. Уезжая из города в домик на озеро, владельцы очень хотели, чтобы атмосферность этого прекрасного природного чуда не затмевалась ощущением близости цивилизации и посторонних глаз. Так, дом стал настоящей обителью озерного и лесного настроения, где всегда можно просто созерцать природу.

Для отделки фасада использован крупноформатный облицовочный камень, высококачественная фасадная штукатурка и термически обработанное дерево, которые все вместе отлично вписались в природный антураж.

​Зоны отдыха и SPA на цоколе

Дом с видом на озеро, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

Дом с видом на озеро

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Кроме этого запроектированы сразу несколько зон отдыха, в том числе площадка на нижнем уровне дома, плавно переходящая в лужайку, огромный балкон, соединенный с гостиной дверьми-слайдерами, терраса на верхнем уровне при спальне хозяев, а также SPA для релаксации и отдыха с семьей и друзьями. SPA включает сауну, душевую и комнату для отдыха с музыкой.

​Шик и блеск

Дом с видом на озеро, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Изделия из древесины Бежевый
Dmitriy Khanin

Дом с видом на озеро

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Еще один модуль здания находится слева от гостиной и представлен двухэтажным объемом. Задняя его часть является гаражом, передняя – прихожей и дополнительными помещениями.

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