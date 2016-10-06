Современный дом под Екатеринбургом

Этот привлекательный и очень современный трехэтажный дом с террасами и площадками, красиво расположенными на разных уровнях, поразит вас своей эстетикой. Архитектор Дмитрий Ханин спроектировал его для реализации на окраине поселка Таватуй, на расстоянии около 50 километров от Екатеринбурга.
Над проектом работали Дмитрий Ханин и Надежда Солонина, молодая и амбициозная пара архитекторов-дизайнеров, которые уже имеют ряд ультра-современных проектов как в Москве, так и в родном Екатеринбурге. Мы желаем им творческих успехов в работе и надеемся в будущем увидеть еще больше их проектов!
Итак, мы видим террасу на верхнем уровне, идеальную для вечернего отдыха, балкон при гостиной, который используется как детская игровая и летняя столовая, и еще одну террасу на нижнем уровне (при SPA) для отдыха после водных процедур.
Переходя к самому проекту дома, сразу поражаешься его атмосферности. Расположенный почти в заповедной, экологически чистой зоне, он является идеальным местом для того, чтобы воспитать детей в согласии с природой и прекрасно проводить каждые выходные за барбекю.
Дом спроектирован для семьи с детьми и предназначен для круглогодичного проживания. Владельцы ведут активный образ жизни и много времени уделяют своему бизнесу, поэтому в доме предусмотрен кабинет для дистанционной работы в целях удобства и экономии времени. Такой вариант идеально подходит для тех, кто уже устал от мегаполиса и хочет проводить дома не 1-2 дня в неделю, а все 4, приезжая в офис сдать документы, подписать необходимые бумаги, проконтролировать подчиненных.
Визуальный облик этого дома восхищает не меньше, чем привлекательный образ жизни вдали от мегаполиса. Со стороны улицы трудно догадаться, что в доме не два уровня, а целых три, и что этот приватный внешний вид не переходит в почти стеклянную голливудскую виллу с обратной стороны. Вид на озеро – большая часть образа всего проекта, потому дом ориентирован на гладь воды и сделан приватным со всех иных сторон.
Участок имел ярко выраженный рельеф с наклоном в сторону озера, и для того, чтобы организовать удобное пространство для жизни, был предпринят ряд решений для комфортабельной планировки. Так, например, со стороны озера мы найдем террасы и балкон друг над другом на всех трех этажах.
Приватность в этом доме взята за правило. Уезжая из города в домик на озеро, владельцы очень хотели, чтобы атмосферность этого прекрасного природного чуда не затмевалась ощущением близости цивилизации и посторонних глаз. Так, дом стал настоящей обителью озерного и лесного настроения, где всегда можно просто созерцать природу.
Для отделки фасада использован крупноформатный облицовочный камень, высококачественная фасадная штукатурка и термически обработанное дерево, которые все вместе отлично вписались в природный антураж.
Кроме этого запроектированы сразу несколько зон отдыха, в том числе площадка на нижнем уровне дома, плавно переходящая в лужайку, огромный балкон, соединенный с гостиной дверьми-слайдерами, терраса на верхнем уровне при спальне хозяев, а также SPA для релаксации и отдыха с семьей и друзьями. SPA включает сауну, душевую и комнату для отдыха с музыкой.
Еще один модуль здания находится слева от гостиной и представлен двухэтажным объемом. Задняя его часть является гаражом, передняя – прихожей и дополнительными помещениями.
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