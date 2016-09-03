Дом 200 метров за 4 млн рублей

Давно мечтали о таком? Чтобы все – на своих местах, море солнца и света, высокий потолок в гостиной и место для игр детей? Тогда давайте внимательно рассмотрим этот проект от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, который уже обрел популярность в международных выпусках homify.
Площадь дома в 240 метров включает в себя гараж 40 метров. Дом построен из керамического блока в два слоя, перекрытия железобетонные, крыша Ruukki. Такой дом может быть легко воспроизведен в условиях РФ – отопление у него на газовом котле, с «теплым полом» по всему дому.
Стильный, современный, благодаря подсветке вечером смотрящийся еще дороже, а также очень и очень удобный. Такой дом мы не просто видим в своих мечтах, мы иногда даже боимся мечтать о таком. Чтобы всего – с избытком и еще немножко.
Особенным местом в доме является гостиная с видом на сад. Она имеет двусветное освещение «под крышу» в стиле шале с одного бока и кабинет – с другого, на балкончике. Гостиная, таким образом, залита не только солнечным светом в течение дня, но и обещает владельцам шикарные закаты или восходы, в зависимости от расположения на участке.
4 млн рублей – это стоимость строительных и отделочных материалов для всего дома «под ключ». Архитектором также обозначена сумма в 6,5 млн рублей для проекта данного дома «под ключ», включая стоимость абсолютно всех работ по возведению, отделке и т. п.
При этом 7 млн рублей такой дом будет стоить «точь в точь» по проекту (с работой строителей), правда, без мебели и техники. Для этого потребуется еще около 2 млн рублей. Архитектор проекта Onyks – Maciej Matłowski.
Стильный дизайн интерьера основан на керамограните на полу, штукатурке и декоративных панелях на стенах, а также красивой подшивке потолка деревом в любой цветовой гамме, включая белую и серую.
Привлекательные кухня и столовая находятся в нише под лестницей и так же, как и гостиная, залиты солнцем. Имеющие несколько разноформатных окон, они смотрятся очень современно. На снимке выше вы видите лишь… 10% от кухонного гарнитура, «барную» или «буфетную» часть. Смотрите на плане ниже, где на самом деле находится кухня!
В поисках кухни мы спускаемся от гостиной в зону столовой, а затем… заходим за буфетную зону (за лестницу) и обнаруживаем настоящую кухню площадью 13,5 кв. метров + к площади столовой в 14,2 кв. метра.
На первом этаже мы также найдем две спальни, котельную, 1,5 ванные комнаты и гараж на два автомобиля. В прихожей установлен встроенный шкаф, а при гостиной есть терраса.
Так как на первом этаже разместились две детские комнаты, весь второй этаж отдан во владение родителям. Здесь можно найти спальню площадью в 30 кв. метров, гостиную с кабинетом площадью 30 кв. метров, гардеробную, ванную комнату и дополнительную кладовую.
Так, дом площадью 240 кв. метров имеет три спальни, 2,5 ванные комнаты, две гостиные и отдельную от кухни столовую. Кроме того, он выглядит очень современно, имеет двусветную гостиную, котельную и пристроенный рядом гараж. Площадь гаража уже включена в площадь дома так же, как и котельная.
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