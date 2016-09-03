Дом 200 метров за 4 млн рублей

Давно мечтали о таком? Чтобы все – на своих местах, море солнца и света, высокий потолок в гостиной и место для игр детей? Тогда давайте внимательно рассмотрим этот проект от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, который уже обрел популярность в международных выпусках homify.

Площадь дома в 240 метров включает в себя гараж 40 метров. Дом построен из керамического блока в два слоя, перекрытия железобетонные, крыша Ruukki. Такой дом может быть легко воспроизведен в условиях РФ – отопление у него на газовом котле, с «теплым полом» по всему дому.