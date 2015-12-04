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Цветочный декор в доме

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Рекреационная зона в крупной компании, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
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Украшение цветами – пожалуй наиболее популярный способ декора помещений и сада. Многообразие цветов по цвету, форме и размеру просто неисчислимо. Также разнообразны способы украшения цветами. Живая изгородь из цветов,  яркие цветочные композиции или букеты в симпатичной вазе – эти и многие другие идеи могут возникнуть у Вас, если Вы решили украсить свой дом цветами.

Давайте рассмотрим, каким образом мы можем украсить наш дом при помощи цветов.

Зимний сад

Интерьер с характером, студия дизайна "Крендель" студия дизайна 'Крендель' Зимний сад в стиле модерн
студия дизайна <q>Крендель</q>

Интерьер с характером

студия дизайна "Крендель"
студия дизайна <q>Крендель</q>
студия дизайна "Крендель"

Порой так хочется, чтобы вокруг нас всегда царило лето, росли вечнозеленые растения и светило яркое солнце. Но климатические условия нашей страны, вопреки нашим пожеланиям предполагают меньшее количество теплых солнечных дней. В любом случае это не повод для расстройства, ведь не зря издавна в помещениях специально сооружались зимние сады.

Для некоторых зимним садом является композиция из крупных растений в углу холла или гостиной. Безусловно, коллекция любимых растений на подоконнике — это ваш миниатюрный зимний садик. Но если говорить на языке дизайнеров, зимний сад — это намного сложнее. Для него требуется отдельное помещение, например, специальная комната или застекленная и утепленная лоджия.

Стоит иметь ввиду, что обустройство полноценного зимнего сада потребует соблюдения ряда условий, важных для его существования: это и влажность воздуха, и наличие достаточного количества солнечного цвета, а также уместность и совместимость самих растений.

Вертикальное озеленение

Вертикальное озеленение, монтаж закончен RaStenia Озеленение
RaStenia

Вертикальное озеленение, монтаж закончен

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Модное вертикальное озеленение в фаворитах у дизайнеров интерьеров. Такая живая стена  украшает стены солидных офисов, фешенебельных ресторанов и уже давно прижилась в интерьерах многих квартир и домов.

Наиболее эффектно живые цветы на стене смотрятся в гостиной, где они могут занимать больше пространства. Не менее гармонично она может выглядеть и в ванной, даря ощущение тропических джунглей, и в спальне, умиротворяя и даря свежий воздух для комфортного сна. Вертикальное озеленение можно 

Живые цветы

Glazing Westbury Garden Rooms Зимний сад в стиле модерн
Westbury Garden Rooms

Glazing

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Незаменимым атрибутом цветочного декора в доме являются живые свежесорванные цветы, или букеты. Этот способ декорирования дома имеет свои преимущества: 

- во-первых, Вы всегда можете менять разновидность цветов Ваших букетов;

- во-вторых, декоративные букеты приятно пахнут и способны дарят шикарный свежий аромат;

- в-третьих, они не требуют ухода в случае, если у Вас нет желания или возможности ухаживать за цветками в горшках.

Однако такой способ декора имеет свои недостатки: живут сорванные цветы недолго, что обуславливает их достаточную дороговизну для постоянного использования.

Цветочный декор как продолжение стиля интерьера

Jardins Permanentes, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo Зимний сад в стиле кантри
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

Цветы можно эффективно использовать в продолжении стилевого оформления комнаты. Возьмем для примера вазы, широчайший выбор которых представлен на современном рынке. И для каждого стиля, несомненно, найдется своя. Дополните ее любимыми цветами и интерьер вашего жилища заиграет новыми красками.

Цветы в горшках

Projekt wnętrz apartamentu z kompleksowym wykonawstwem i wyposażeniem pod klucz, Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Озеленение
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Цветы в горшках – это, пожалуй, базовый и самый простой элемент цветочного декора в доме. Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений хозяина, а современный рынок уже точно сможет предложить цветы на любой вкус и кошелек. 

Кроме того, отдельным элементом декора можно считать цветочные горшки, выбор которых, также бесконечно велик. При продуманном подборе они помогут добавить цвета вечнозеленым растениям и, наоборот, разбавить яркость обильно цветущих растений.

Отдельно о видах цветочных горшков рассказано в статье Какие бывают цветочные горшки.

Цветочная композиция в горшке

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo Озеленение Дерево Эффект древесины
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

Создавать композиции из растений в одном горшке просто и вместе с тем оригинально и креативно. Для этого достаточно взять несколько разных по виду и размеру растений и большой горшок. Засыпьте горшок керамзитом  до половины, и поставьте выбранные растения так, чтобы они не выступали выше уровня  горшка. Пустоты нужно засыпать керамзитом, мелкими камушками или грунто-песчаной смесью.

Decora Lider BH 2014, Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Озеленение
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Важно помнить, что при выборе цветущих комнатных растений они должны гармонировать с тонами штор, обивки мебели, покрывал и другого текстиля. И главное помнить, что цветы требуют ухода, только тогда, они не просто украсят собой помещение, но и воссоздадут в вашем доме уютную атмосферу тепла и жизни.

Классика в светлых тонах
А в каком виде Вы используете цветы в декоре Вашего дома?

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