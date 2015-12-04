Цветочный декор в доме

Порой так хочется, чтобы вокруг нас всегда царило лето, росли вечнозеленые растения и светило яркое солнце. Но климатические условия нашей страны, вопреки нашим пожеланиям предполагают меньшее количество теплых солнечных дней. В любом случае это не повод для расстройства, ведь не зря издавна в помещениях специально сооружались зимние сады.

Для некоторых зимним садом является композиция из крупных растений в углу холла или гостиной. Безусловно, коллекция любимых растений на подоконнике — это ваш миниатюрный зимний садик. Но если говорить на языке дизайнеров, зимний сад — это намного сложнее. Для него требуется отдельное помещение, например, специальная комната или застекленная и утепленная лоджия.

Стоит иметь ввиду, что обустройство полноценного зимнего сада потребует соблюдения ряда условий, важных для его существования: это и влажность воздуха, и наличие достаточного количества солнечного цвета, а также уместность и совместимость самих растений.