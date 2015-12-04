Цветочный декор в доме

Украшение цветами – пожалуй наиболее популярный способ декора помещений и сада. Многообразие цветов по цвету, форме и размеру просто неисчислимо. Также разнообразны способы украшения цветами. Живая изгородь из цветов, яркие цветочные композиции или букеты в симпатичной вазе – эти и многие другие идеи могут возникнуть у Вас, если Вы решили украсить свой дом цветами.
Давайте рассмотрим, каким образом мы можем украсить наш дом при помощи цветов.
Порой так хочется, чтобы вокруг нас всегда царило лето, росли вечнозеленые растения и светило яркое солнце. Но климатические условия нашей страны, вопреки нашим пожеланиям предполагают меньшее количество теплых солнечных дней. В любом случае это не повод для расстройства, ведь не зря издавна в помещениях специально сооружались зимние сады.
Для некоторых зимним садом является композиция из крупных растений в углу холла или гостиной. Безусловно, коллекция любимых растений на подоконнике — это ваш миниатюрный зимний садик. Но если говорить на языке дизайнеров, зимний сад — это намного сложнее. Для него требуется отдельное помещение, например, специальная комната или застекленная и утепленная лоджия.
Стоит иметь ввиду, что обустройство полноценного зимнего сада потребует соблюдения ряда условий, важных для его существования: это и влажность воздуха, и наличие достаточного количества солнечного цвета, а также уместность и совместимость самих растений.
Модное вертикальное озеленение в фаворитах у дизайнеров интерьеров. Такая
живая стена украшает стены солидных офисов, фешенебельных ресторанов и уже давно прижилась в интерьерах многих квартир и домов.
Наиболее эффектно живые цветы на стене смотрятся в гостиной, где они могут занимать больше пространства. Не менее гармонично она может выглядеть и в ванной, даря ощущение тропических джунглей, и в спальне, умиротворяя и даря свежий воздух для комфортного сна. Вертикальное озеленение можно
Незаменимым атрибутом цветочного декора в доме являются живые свежесорванные цветы, или букеты. Этот способ декорирования дома имеет свои преимущества:
- во-первых, Вы всегда можете менять разновидность цветов Ваших букетов;
- во-вторых, декоративные букеты приятно пахнут и способны дарят шикарный свежий аромат;
- в-третьих, они не требуют ухода в случае, если у Вас нет желания или возможности ухаживать за цветками в горшках.
Однако такой способ декора имеет свои недостатки: живут сорванные цветы недолго, что обуславливает их достаточную дороговизну для постоянного использования.
Цветы можно эффективно использовать в продолжении стилевого оформления комнаты. Возьмем для примера вазы, широчайший выбор которых представлен на современном рынке. И для каждого стиля, несомненно, найдется своя. Дополните ее любимыми цветами и интерьер вашего жилища заиграет новыми красками.
Цветы в горшках – это, пожалуй, базовый и самый простой элемент цветочного декора в доме. Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений хозяина, а современный рынок уже точно сможет предложить цветы на любой вкус и кошелек.
Кроме того, отдельным элементом декора можно считать цветочные горшки, выбор которых, также бесконечно велик. При продуманном подборе они помогут добавить цвета вечнозеленым растениям и, наоборот, разбавить яркость обильно цветущих растений.
Отдельно о видах цветочных горшков рассказано в статье
Какие бывают цветочные горшки.
Создавать композиции из растений в одном горшке просто и вместе с тем оригинально и креативно. Для этого достаточно взять несколько разных по виду и размеру растений и большой горшок. Засыпьте горшок керамзитом до половины, и поставьте выбранные растения так, чтобы они не выступали выше уровня горшка. Пустоты нужно засыпать керамзитом, мелкими камушками или грунто-песчаной смесью.
Важно помнить, что при выборе цветущих комнатных растений они должны гармонировать с тонами штор, обивки мебели, покрывал и другого текстиля. И главное помнить, что цветы требуют ухода, только тогда, они не просто украсят собой помещение, но и воссоздадут в вашем доме уютную атмосферу тепла и жизни.