Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​14 идей для кухни с садом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

На кухне мы проводим так много времени, что утреннюю чашку кофе и вечернее молоко с кексом можно считать своеобразной настройкой. Потому предлагаем вам настраиваться на позитив. Но не на тотальный, не понятно откуда появившийся и потому не особо конструктивный, а на реально существующий и потому действительно помогающий.

Сегодня мы хотели бы предложить вам варианты создания более позитивного и свободного пространства на кухне за счет расположения сада рядом с ней.

Итак, посмотрим, чему радуется человек, находящийся на каждой из этих кухонь?

​Программируемое совершенство

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Кухня в тропическом стиле
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Расположение на цоколе не давало особых преимуществ этой кухне. Но оставить ее с маленьким окном под потолком современный человек, конечно же, не захочет. Потому появились стеклянные слайдеры в пол и уютный природный уголок за ним.

​Джакузи за окном

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Кухня в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

При перепланировке дома было решено отвести небольшое место для зоны отдыха с джакузи с выходом из кухни. Нестандартный ход, но сколь эффектно  теперь выглядит алая кухня на фоне бирюзовой воды в чаше и белоснежного забора с вьющейся по нему зеленью.

Простота бытия

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata Кухня в стиле модерн
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

Легко быть аскетично-скромным, когда за окном такой вид! Белоснежная отделка кухни гармонично продолжается в экстерьере дома.

Стиль и простор

Projekt domu Olaf G2 ENERGO PLUS , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Кухня в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Полосатое дерево на фасадах и черный глянец столешниц плюс умиротворяющий пейзаж за стеклянной стеной. Представьте, что каждое утро вы завтракаете именно здесь!

​Сканди-лофт

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors Кухня в стиле лофт
Circle Line Interiors

Средиземноморский лофт для молодой семьи

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

Интересное сочетание фасадов гарнитура в голубином оттенке, кирпичной стены со следами раствора плюс оцинковка на потолочных светильниках. Эта очаровательная комбинация дополнена дверьми-слайдерами.

​Немного по-гречески

Villas Chuburná Puerto, Arq Mobil Arq Mobil Кухня в средиземноморском стиле Белый
Arq Mobil

Arq Mobil
Arq Mobil
Arq Mobil

Пальмы за окном и бирюзовые воды бассейна будто бы начинаются еще на кухне.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Мини-макси

Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild Кухня в средиземноморском стиле
Studio Groen+Schild

Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild

Минимальная площадь кухни скомпенсирована максимальным форматом остекления. Клаустрофобия отменяется!

Эталонный средиземноморский

МОРЕ И ПЕСОК GraniStudio Кухня в средиземноморском стиле
GraniStudio

МОРЕ И ПЕСОК

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

Эта кухня составлена очень просто – Г-образный гарнитур плюс столовая группа у стены. Но после того как сюда добавили трендовый абажур с золотом внутри и прозрачные шторы с нежными кисточками по вертикали, интерьер будто бы обрел душу. А законченность средиземноморскому образу приносит балкончик с легкими креслами, куда можно выйти через слайдеры в черном обрамлении.

​Эффектный минимализм

Paraty House, Studio MK27 Studio MK27 Кухня в стиле модерн
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Лаконичные серые фасады, акриловые столешницы в апельсиновом оттенке плюс приватная терраса за стеклянной складной стеной. Люкс в тропическом антураже невероятно красив.

​Тропическое изобилие

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Кухни в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Жизнь в теплом климате меняет не только наш гардероб, но и планировку жилого пространства. Здесь мы видим две кухни – обычную и летнюю. Они используются примерно одинаковое количество времени в году, потому обе оснащены по максимуму. А соединяет их уютный внутренний дворик.

​Кухня на лоджии

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

После присоединения к жилой площади лоджии, сноса перегородки и оформления все стеклом, кухню перенесли поближе к природе. Вы удивитесь, сколь много подобных проектов уже реализовано и в наших широтах.

​Почти как в Голливуде

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Кухня в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Не поверите, но особняк с такой невероятной кухней выстроен под Варшавой. Стеклянная стена, составленная из нескольких модулей, досталась не только бассейну и гостиной, но и кухне.

​Польская классика

Rezydencja w Jaworzu, Studio Mirago Studio Mirago Кухня в классическом стиле
Studio Mirago

Studio Mirago
Studio Mirago
Studio Mirago

Изумительный ретро-классический интерьер столь элегантен не только благодаря цветовой гамме и стильному пузатому холодильнику. Пасторальный пейзаж за распашными стеклянными дверьми тоже создает необходимую атмосферность.

​Эко-реконструкция

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Кухня в стиле минимализм
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

После реконструкции во всем доме появились огромные глухие окна на максимальном количестве стен. Благодаря такому приему небольшая кухня с островом по центру будто бы находится в саду, что ощущается просто невероятно.

​Голландский модерн

Herenpand met originele uitstraling, Kodde Architecten bna Kodde Architecten bna Кухня в стиле модерн
Kodde Architecten bna

Kodde Architecten bna
Kodde Architecten bna
Kodde Architecten bna

Думаю, многие знают, что Нидерланды находятся далеко не в тропиках, потому примеры дизайнерских решений оттуда вполне подходят и нам. Стеклянная стена дополнена «теплым полом» и дополнительными радиаторами вдоль нее.

Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify; 

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера

— Идеи дизайна красивой кухни.

Большой дом на равнине
А вам какая кухня по душе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо