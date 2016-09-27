​14 идей для кухни с садом

На кухне мы проводим так много времени, что утреннюю чашку кофе и вечернее молоко с кексом можно считать своеобразной настройкой. Потому предлагаем вам настраиваться на позитив. Но не на тотальный, не понятно откуда появившийся и потому не особо конструктивный, а на реально существующий и потому действительно помогающий.
Сегодня мы хотели бы предложить вам варианты создания более позитивного и свободного пространства на кухне за счет расположения сада рядом с ней.
Итак, посмотрим, чему радуется человек, находящийся на каждой из этих кухонь?
Расположение на цоколе не давало особых преимуществ этой кухне. Но оставить ее с маленьким окном под потолком современный человек, конечно же, не захочет. Потому появились стеклянные слайдеры в пол и уютный природный уголок за ним.
При перепланировке дома было решено отвести небольшое место для зоны отдыха с джакузи с выходом из кухни. Нестандартный ход, но сколь эффектно теперь выглядит алая кухня на фоне бирюзовой воды в чаше и белоснежного забора с вьющейся по нему зеленью.
Легко быть аскетично-скромным, когда за окном такой вид! Белоснежная отделка кухни гармонично продолжается в экстерьере дома.
Полосатое дерево на фасадах и черный глянец столешниц плюс умиротворяющий пейзаж за стеклянной стеной. Представьте, что каждое утро вы завтракаете именно здесь!
Интересное сочетание фасадов гарнитура в голубином оттенке, кирпичной стены со следами раствора плюс оцинковка на потолочных светильниках. Эта очаровательная комбинация дополнена дверьми-слайдерами.
Пальмы за окном и бирюзовые воды бассейна будто бы начинаются еще на кухне.
Минимальная площадь кухни скомпенсирована максимальным форматом остекления. Клаустрофобия отменяется!
Эта кухня составлена очень просто – Г-образный гарнитур плюс столовая группа у стены. Но после того как сюда добавили трендовый абажур с золотом внутри и прозрачные шторы с нежными кисточками по вертикали, интерьер будто бы обрел душу. А законченность средиземноморскому образу приносит балкончик с легкими креслами, куда можно выйти через слайдеры в черном обрамлении.
Лаконичные серые фасады, акриловые столешницы в апельсиновом оттенке плюс приватная терраса за стеклянной складной стеной. Люкс в тропическом антураже невероятно красив.
Жизнь в теплом климате меняет не только наш гардероб, но и планировку жилого пространства. Здесь мы видим две кухни – обычную и летнюю. Они используются примерно одинаковое количество времени в году, потому обе оснащены по максимуму. А соединяет их уютный внутренний дворик.
После присоединения к жилой площади лоджии, сноса перегородки и оформления все стеклом, кухню перенесли поближе к природе. Вы удивитесь, сколь много подобных проектов уже реализовано и в наших широтах.
Не поверите, но особняк с такой невероятной кухней выстроен под Варшавой. Стеклянная стена, составленная из нескольких модулей, досталась не только бассейну и гостиной, но и кухне.
Изумительный ретро-классический интерьер столь элегантен не только благодаря цветовой гамме и стильному пузатому холодильнику. Пасторальный пейзаж за распашными стеклянными дверьми тоже создает необходимую атмосферность.
После реконструкции во всем доме появились огромные глухие окна на максимальном количестве стен. Благодаря такому приему небольшая кухня с островом по центру будто бы находится в саду, что ощущается просто невероятно.
Думаю, многие знают, что Нидерланды находятся далеко не в тропиках, потому примеры дизайнерских решений оттуда вполне подходят и нам. Стеклянная стена дополнена «теплым полом» и дополнительными радиаторами вдоль нее.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;