​14 идей для кухни с садом

На кухне мы проводим так много времени, что утреннюю чашку кофе и вечернее молоко с кексом можно считать своеобразной настройкой. Потому предлагаем вам настраиваться на позитив. Но не на тотальный, не понятно откуда появившийся и потому не особо конструктивный, а на реально существующий и потому действительно помогающий.

Сегодня мы хотели бы предложить вам варианты создания более позитивного и свободного пространства на кухне за счет расположения сада рядом с ней.

Итак, посмотрим, чему радуется человек, находящийся на каждой из этих кухонь?