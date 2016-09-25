7 пород древесины для строительства дома

В этой статье мы рассмотрим разные породы древесины, их качество и характеристики и посмотрим, какую лучше всего выбрать для строительства именно вашего дома

Деревянный дом в принципе обладает большим количеством достоинств. Многие говорят, что в нем «легко дышать», что дом из древесины ощущается теплее, а сам дом может простоять целый век. Правда, не все породы подходят для строительства дома, и уж тем более – для строительства дома в холодном климате с влажной осенью и весной. Поэтому давайте рассмотрим те, что отлично подойдут для климата РФ.