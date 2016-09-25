7 пород древесины для строительства дома

В этой статье мы рассмотрим разные породы древесины, их качество и характеристики и посмотрим, какую лучше всего выбрать для строительства именно вашего дома
Деревянный дом в принципе обладает большим количеством достоинств. Многие говорят, что в нем «легко дышать», что дом из древесины ощущается теплее, а сам дом может простоять целый век. Правда, не все породы подходят для строительства дома, и уж тем более – для строительства дома в холодном климате с влажной осенью и весной. Поэтому давайте рассмотрим те, что отлично подойдут для климата РФ.
Пихта является замечательным материалом для строительства деревянного дома. Она используется как в проектах из бруса, так и в срубах. Высота дерева составляет от 50 до 100 метров, в диаметре может достигать (за 80 лет) 0,8 метра, а в естественной среде живет около 1000 лет. Это – особенное дерево, не такое распространенное как сосна, ель или осина, ее красивая крона имеет вид конуса.
Дугласовая пихта более прочная, чем многие другие хвойные породы, встречается на Южной Украине и Кавказе, а также в Германии и Северной Америке.
Сосна имеет самый ровный ствол из всех хвойных, что значительно облегчает строительство домов из данной породы. В благоприятном климате сосна может достигнуть высоты 55 метров при толщине ствола 1,5 метра и жить более 500 лет. Сосна произрастает в Сибири, на севере России, в Центральной Европе, и поэтому почти все скандинавские дома построены именно из нее.
Особенно роскошное дерево ель тоже относится к хвойным, имеет конусовидную форму кроны и живет до 200 лет. Диаметр у взрослого дерева около 1,3 метра, в РФ она растет в европейской части страны. Ель плохо подходит для сруба, но отлично подходит для бруса, поэтому многие дома в США и Канаде (каркасные) построены именно из нее.
Красивые и статные лиственницы живут до 1000 лет, имеют средние размеры около 50 метров высотой и 2,5 метра в диаметре. Они растут в Центральной Европе, Сибири, на Дальнем Востоке. Лиственница – идеальная порода для экстремального климата, так как имеет ярко выраженную стойкость к загниванию, повышенной влажности.
Шикарный кедр растет в южных и восточных районах Средиземноморья, на южных берегах Крыма. Крона кедра удивительная – пирамидальная, а дерево достигает высоты около 50 метров при диаметре ствола до 1,5 метра. Вы можете найти деревья в дикой природе, которым более 600 лет, но средний возраст все же сильно уступает этой цифре. Древесина кедра очень устойчива к грибкам и насекомым, поэтому отлично подходит для влажного климата, а также для бань, саун, срубов и даже кораблей!
Удивительный кипарис, который можно встретить на побережье Черного моря, в Крыму, Индии и Средней Азии растет до 2000 лет и достигает около 30 метров в высоту при небольшом диаметре в 0,7 метра. Кипарис растет очень медленно и лишь за 100 лет достигает среднего размера, но его древесина прочная, легкая и равномерно плотная, поэтому многие любят использовать его как для строительства домов (первых венцов сруба), так и для отделки, так как он отлично поддается полировке и имеет невероятно приятный запах.
Хвойный тис, который растет в Германии, Армении и Приморском крае, весьма капризно ведет себе при сушке, но отлично полируется и шлифуется, поэтому может быть использован для отделки, мебели, резьбы.
Дуб, как и многие другие деревья, может расти до 1000 лет, а древесина его прочная и плотная. Чем старше дерево, тем дороже ценится материал, поэтому фирмы заготавливают их в диких районах. Дуб распространен в южных районах и средней полосе РФ.
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