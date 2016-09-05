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До и После: Из старого склада в лофт!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
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Не каждый из нас способен увидеть потенциал пустующего гаража, сарая или склада. И далеко не все из увидевших решатся сделать что-то стоящее на основе этого. И хотя профессионалы, помогающие воплотить проект в жизнь, способны существенно облегчить выполнение задачи, трудность выбора остается все-таки на стороне того, кто решается вложить в это свои средства.

В нашем сообществе особо любимы проекты, которые показывают, что любые стены могут стать чьим-то домом. Чаще всего снимки воплощенной мечты размещены архитекторами и дизайнерами, что сделали это реальным. Но мы всегда видим за этими красивыми картинками людей, что будут тут жить. Людей, поступки которых вдохновляют и наполняют надеждой, что и наши мечты о собственном доме скоро будут реализованы.

Сегодня STUDIO ANGELO LUIGI TARTAGLIA представляет нам то, что получилось сделать на основе бывшего склада.

​До: стабильная конструкция

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Здание построено вскоре после Второй Мировой Войны. За эти годы оно прошло через множество этапов, использовалось по-разному, пока в начале 90-х не стало складом. Именно тогда было осуществлен его капитальный ремонт с заменой крыши. А теперь владелец решил сделать здесь дом для своей дочери и ее семьи.

​После: белоснежный лофт

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Этот склад расположен в Риме, в районе большой археологической ценности, поэтому не все желаемое можно было изменить. Мешал этому и небольшой бюджет на переоборудование, потому все изменения пришлось провести самыми рациональными способами. Мы видим здесь металлические конструкции в белом, на полу – ламинат светлых оттенков дерева, а стены и потолок отделаны гипсокартоном, что позволило сделать эффектную современную подсветку.

​До: разноуровневая планировка

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Для бюджета всегда хорошо, что не приходится при реконструкции и ремонте менять слишком многое. Но без определенных манипуляций обойтись просто невозможно. Старые материалы отделки «помнят» слишком многое, о чем новые владельцы и думать не хотят. А металлические элементы бывшего склада не совсем подходят для семейного дома.

​После: семейный лофт

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

В центре помещения, которое теперь стало гостиной, была железобетонная опорная балка. Ее решили убрать, но всю крышу пришлось укрепить металлической конструкцией от стены до стены по потолку.

​До: складская галерея

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Здание представляло собой несколько помещений, находящихся на разном уровне и с разной высотой потолков. Окна были очень маленькие и, для жилого помещения, на очень необычной высоте. Это создавало серьезные трудности при создании удобной планировки.

​После: эффектные метаморфозы

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

В итоге на нижнем уровне расположилась гостиная, на среднем – кухня и столовая, а спальням и ванным достался самый верх. Чтобы стереть образ серо-бетонного склада, в мебели были использованы яркие оттенки. Модерн здесь представляется просторной игровой комнатой с мебелью для взрослых.

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​После: кухня и столовая

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

На первый взгляд, сочетание фисташкового с марсала больше подходит для ретро-интерьеров. Но дизайнеры знали, что и футуристичный модерн с элементами параметрики будет смотреться в этих оттенках не менее эстетично. Весьма габаритная монохромная кухня в стиле минимализм дополняет столовую зону с диванчиком и обеденным столом на 8 персон. Да, в этом просторном доме действительно любят принимать гостей.

​До: новые трудности

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Один из уровней с железной дверью наружу находится прямо под крышей. Мансардный скос плюс отсутствие окна не испугали архитекторов и дизайнеров. Они решили,что оставить такое пространство под редко использующийся чердак – слишком большая роскошь в наше время. Здесь нужно жить!

После: гостевая спальня

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Решение было очевидным. Дверь превратилась в окно, а под мансардным скосом создана система хранения с мини-диванчиком в центре.

​После: ванная комната

Loft In Rome, Studio Angelo Luigi Tartaglia Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Loft In Rome

Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia
Studio Angelo Luigi Tartaglia

Эта ванная комната будто немного ностальгирует по своему складскому прошлому. Серо-бетонные оттенки на стенах и потолке гармонично сочетаются с кофейным на фасадах. Все это дополнено белоснежной инкрустацией из двух раковин и унитаза с биде. А душевая зона расположена за незаметными прозрачными экранами.

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