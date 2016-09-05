До и После: Из старого склада в лофт!

Не каждый из нас способен увидеть потенциал пустующего гаража, сарая или склада. И далеко не все из увидевших решатся сделать что-то стоящее на основе этого. И хотя профессионалы, помогающие воплотить проект в жизнь, способны существенно облегчить выполнение задачи, трудность выбора остается все-таки на стороне того, кто решается вложить в это свои средства.

В нашем сообществе особо любимы проекты, которые показывают, что любые стены могут стать чьим-то домом. Чаще всего снимки воплощенной мечты размещены архитекторами и дизайнерами, что сделали это реальным. Но мы всегда видим за этими красивыми картинками людей, что будут тут жить. Людей, поступки которых вдохновляют и наполняют надеждой, что и наши мечты о собственном доме скоро будут реализованы.

Сегодня STUDIO ANGELO LUIGI TARTAGLIA представляет нам то, что получилось сделать на основе бывшего склада.