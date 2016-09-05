До и После: Из старого склада в лофт!

Не каждый из нас способен увидеть потенциал пустующего гаража, сарая или склада. И далеко не все из увидевших решатся сделать что-то стоящее на основе этого. И хотя профессионалы, помогающие воплотить проект в жизнь, способны существенно облегчить выполнение задачи, трудность выбора остается все-таки на стороне того, кто решается вложить в это свои средства.
В нашем сообществе особо любимы проекты, которые показывают, что любые стены могут стать чьим-то домом. Чаще всего снимки воплощенной мечты размещены архитекторами и дизайнерами, что сделали это реальным. Но мы всегда видим за этими красивыми картинками людей, что будут тут жить. Людей, поступки которых вдохновляют и наполняют надеждой, что и наши мечты о собственном доме скоро будут реализованы.
Сегодня STUDIO ANGELO LUIGI TARTAGLIA представляет нам то, что получилось сделать на основе бывшего склада.
Здание построено вскоре после Второй Мировой Войны. За эти годы оно прошло через множество этапов, использовалось по-разному, пока в начале 90-х не стало складом. Именно тогда было осуществлен его капитальный ремонт с заменой крыши. А теперь владелец решил сделать здесь дом для своей дочери и ее семьи.
Этот склад расположен в Риме, в районе большой археологической ценности, поэтому не все желаемое можно было изменить. Мешал этому и небольшой бюджет на переоборудование, потому все изменения пришлось провести самыми рациональными способами. Мы видим здесь металлические конструкции в белом, на полу – ламинат светлых оттенков дерева, а стены и потолок отделаны гипсокартоном, что позволило сделать эффектную современную подсветку.
Для бюджета всегда хорошо, что не приходится при реконструкции и ремонте менять слишком многое. Но без определенных манипуляций обойтись просто невозможно. Старые материалы отделки «помнят» слишком многое, о чем новые владельцы и думать не хотят. А металлические элементы бывшего склада не совсем подходят для семейного дома.
В центре помещения, которое теперь стало гостиной, была железобетонная опорная балка. Ее решили убрать, но всю крышу пришлось укрепить металлической конструкцией от стены до стены по потолку.
Здание представляло собой несколько помещений, находящихся на разном уровне и с разной высотой потолков. Окна были очень маленькие и, для жилого помещения, на очень необычной высоте. Это создавало серьезные трудности при создании удобной планировки.
В итоге на нижнем уровне расположилась гостиная, на среднем – кухня и столовая, а спальням и ванным достался самый верх. Чтобы стереть образ серо-бетонного склада, в мебели были использованы яркие оттенки. Модерн здесь представляется просторной игровой комнатой с мебелью для взрослых.
На первый взгляд, сочетание фисташкового с марсала больше подходит для ретро-интерьеров. Но дизайнеры знали, что и футуристичный модерн с элементами параметрики будет смотреться в этих оттенках не менее эстетично. Весьма габаритная монохромная кухня в стиле минимализм дополняет столовую зону с диванчиком и обеденным столом на 8 персон. Да, в этом просторном доме действительно любят принимать гостей.
Один из уровней с железной дверью наружу находится прямо под крышей. Мансардный скос плюс отсутствие окна не испугали архитекторов и дизайнеров. Они решили,что оставить такое пространство под редко использующийся чердак – слишком большая роскошь в наше время. Здесь нужно жить!
Решение было очевидным. Дверь превратилась в окно, а под мансардным скосом создана система хранения с мини-диванчиком в центре.
Эта ванная комната будто немного ностальгирует по своему складскому прошлому. Серо-бетонные оттенки на стенах и потолке гармонично сочетаются с кофейным на фасадах. Все это дополнено белоснежной инкрустацией из двух раковин и унитаза с биде. А душевая зона расположена за незаметными прозрачными экранами.
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