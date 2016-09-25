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10 идей для зоны отдыха во дворе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
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Имея участок рядом с домом, невозможно не хотеть сделать из него нечто большее, чем задумала природа. Хотя бы аккуратный газон. Но если у вас есть силы, средства, время и желание превратить его в оазис для себя и своей семьи, дерзайте.

Предлагаем вам интересные идеи обустройства зоны отдыха во дворе. Конечно же, вы уже знаете, что вы хотите и можете себе позволить, исходя из ваших условий (бюджета, площади, климата), но чтобы перейти к реальным действиям иногда не хватает чего-то не совсем осязаемого, типа маленькой идеи, которая станет последним кусочком вашей мозаики. Надеемся, вы найдете ее в нашей новой Книге Идей.

​Средиземноморское совершенство

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura Веранда и терраса в тропическом стиле
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

Если вы живете в достаточно теплом месте (а таких в нашем сообществе тоже немало), вы наверняка хотите обустроить себе кухню на свежем воздухе. На фото выше – вариант максимум, где есть полноценная кухня с печью-барбекю, столовой группой на 6 персон и даже холодильником. Реализована она в пристройке к основному дому.

​Доступный оазис

Villa, GRNT3D GRNT3D Сад в классическом стиле
GRNT3D

GRNT3D
GRNT3D
GRNT3D

Отдельностоящая постройка из столбов с навесом и легкими экранами не очень сложна в возведении. Выложите пространство вокруг нее плиткой, которая не испортится и при зимних температурах, и будете радоваться ей многие годы.

​Люксовая терраса

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Дома в рустикальном стиле
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Кухня-гостиная в доме, плавно переходящая в террасу – мечта многих владельцев загородных домов и дач. Обставив ее мебелью из техноротанга или пластика, вы получите замечательное местечко для отдыха. Если вы не планируете ее оставить на зиму на улице, выбирайте менее габаритные, складные или штабелируемые варианты. Или, наоборот, такую мебель, которая в зимнее время порадует вас и дома.

Терраса при спальне

Bedroom 3 Terrace TG Studio Терраса в средиземноморском стиле
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Тот, у кого хотя бы раз в жизни была терраса при спальне, будет пытаться повторить это чудо в каждом своем доме. Нет ничего лучше, чем провести здесь летнюю ночь и проснуться на рассвете или смотреть сериал через пару часов после заката.

​Кухня-столовая-лаунж

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Столь эффектное и стильное сочетание предметов вы можете повторить даже в своей квартире, если считаете, что оборудовать так пространство под навесом на пару месяцев в году – слишком большая роскошь.

​Печное царство

Parque Sabará I, Terence Arquitetura Terence Arquitetura Балкон и терраса в рустикальном стиле
Terence Arquitetura

Terence Arquitetura
Terence Arquitetura
Terence Arquitetura

А этот вариант можно будет использовать даже зимой. Все материалы подобраны так, чтобы не было элементов, которые боятся осадков или низких температур. Глядя на эти печи, сразу чувствуешь аромат свежеприготовленного, еще шипящего шашлычка.

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​Тропический антураж

ESTADERO ROZO ARB , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Кухня в тропическом стиле
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Сдержанная цветовая гамма этого варианта кухни-столовой под навесом во дворе дополнена нежными соцветиям, которые спускаются с навеса, подобно глициниям. Во время их цветения создается невероятно романтичная атмосфера.

​Вариант-минимум

Drewniane deski tarasowe, Kopp Kopp Балкон и терраса в стиле модерн
Kopp

Kopp
Kopp
Kopp

Сделав площадку из термодоски, древесно-полимерного композита или обычной тротуарной плитки, вы получите место, где сможете поставить столик со стульями и наслаждаться ароматами сада во время завтраков-обедов-ужинов. А еду можно приготовить и под крышей.

​Лоджия extra

Luksusowe wnętrza z drewnem w roli głónej, Viva Design - projektowanie wnętrz Viva Design - projektowanie wnętrz Балконы и веранды в эклектичном стиле
Viva Design – projektowanie wnętrz

Viva Design - projektowanie wnętrz
Viva Design – projektowanie wnętrz
Viva Design - projektowanie wnętrz

Добавив на просторную лоджию биокамин и мебель для отдыха и складное остекление, вы получите и в условиях города уголок на природе. В таком стиле можно оформить даже маленький балкончик в панельке – рифленое термодерево на полу, вагонка на стене, а магия огня проявится и при использовании свечей.

​Классическая беседка

Letnie patio - Jaworze, Studio Mirago Studio Mirago Балкон и терраса в рустикальном стиле
Studio Mirago

Studio Mirago
Studio Mirago
Studio Mirago

Идеальная картинка, составленная из кустиков под стрижку, лаванды в стильных кашпо, галечной засыпки и аккуратного газона дополнена изящной белоснежной беседкой с экранами и стильной мебелью в стиле патио и фонтанчиком. На такой сад может окрываться вид и из вашего дома.

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