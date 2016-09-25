10 идей для зоны отдыха во дворе

Имея участок рядом с домом, невозможно не хотеть сделать из него нечто большее, чем задумала природа. Хотя бы аккуратный газон. Но если у вас есть силы, средства, время и желание превратить его в оазис для себя и своей семьи, дерзайте.

Предлагаем вам интересные идеи обустройства зоны отдыха во дворе. Конечно же, вы уже знаете, что вы хотите и можете себе позволить, исходя из ваших условий (бюджета, площади, климата), но чтобы перейти к реальным действиям иногда не хватает чего-то не совсем осязаемого, типа маленькой идеи, которая станет последним кусочком вашей мозаики. Надеемся, вы найдете ее в нашей новой Книге Идей.