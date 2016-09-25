10 идей для зоны отдыха во дворе

Имея участок рядом с домом, невозможно не хотеть сделать из него нечто большее, чем задумала природа. Хотя бы аккуратный газон. Но если у вас есть силы, средства, время и желание превратить его в оазис для себя и своей семьи, дерзайте.
Предлагаем вам интересные идеи обустройства зоны отдыха во дворе. Конечно же, вы уже знаете, что вы хотите и можете себе позволить, исходя из ваших условий (бюджета, площади, климата), но чтобы перейти к реальным действиям иногда не хватает чего-то не совсем осязаемого, типа маленькой идеи, которая станет последним кусочком вашей мозаики. Надеемся, вы найдете ее в нашей новой Книге Идей.
Если вы живете в достаточно теплом месте (а таких в нашем сообществе тоже немало), вы наверняка хотите обустроить себе кухню на свежем воздухе. На фото выше – вариант максимум, где есть полноценная кухня с печью-барбекю, столовой группой на 6 персон и даже холодильником. Реализована она в пристройке к основному дому.
Отдельностоящая постройка из столбов с навесом и легкими экранами не очень сложна в возведении. Выложите пространство вокруг нее плиткой, которая не испортится и при зимних температурах, и будете радоваться ей многие годы.
Кухня-гостиная в доме, плавно переходящая в террасу – мечта многих владельцев загородных домов и дач. Обставив ее мебелью из техноротанга или пластика, вы получите замечательное местечко для отдыха. Если вы не планируете ее оставить на зиму на улице, выбирайте менее габаритные, складные или штабелируемые варианты. Или, наоборот, такую мебель, которая в зимнее время порадует вас и дома.
Тот, у кого хотя бы раз в жизни была терраса при спальне, будет пытаться повторить это чудо в каждом своем доме. Нет ничего лучше, чем провести здесь летнюю ночь и проснуться на рассвете или смотреть сериал через пару часов после заката.
Столь эффектное и стильное сочетание предметов вы можете повторить даже в своей квартире, если считаете, что оборудовать так пространство под навесом на пару месяцев в году – слишком большая роскошь.
А этот вариант можно будет использовать даже зимой. Все материалы подобраны так, чтобы не было элементов, которые боятся осадков или низких температур. Глядя на эти печи, сразу чувствуешь аромат свежеприготовленного, еще шипящего шашлычка.
Сдержанная цветовая гамма этого варианта кухни-столовой под навесом во дворе дополнена нежными соцветиям, которые спускаются с навеса, подобно глициниям. Во время их цветения создается невероятно романтичная атмосфера.
Сделав площадку из термодоски, древесно-полимерного композита или обычной тротуарной плитки, вы получите место, где сможете поставить столик со стульями и наслаждаться ароматами сада во время завтраков-обедов-ужинов. А еду можно приготовить и под крышей.
Добавив на просторную лоджию биокамин и мебель для отдыха и складное остекление, вы получите и в условиях города уголок на природе. В таком стиле можно оформить даже маленький балкончик в панельке – рифленое термодерево на полу, вагонка на стене, а магия огня проявится и при использовании свечей.
Идеальная картинка, составленная из кустиков под стрижку, лаванды в стильных кашпо, галечной засыпки и аккуратного газона дополнена изящной белоснежной беседкой с экранами и стильной мебелью в стиле патио и фонтанчиком. На такой сад может окрываться вид и из вашего дома.
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