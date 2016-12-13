Реконструкция деревенского домика

Этот маленький домик, напоминающий самый простой деревенский, расположен на отдельной улице и еще чуть более полвека назад был сельскохозяйственными владениями. Сейчас жизнь изменилась – вокруг него были построены дома, участки для земледелия проданы отдельно, а дом стал предметом интереса инвесторов, которые хотят обеспечить себе дешевое жилье.
Студия RUI VENTURA | [V2A+E] взялась за реконструкцию этого старого деревенского одноэтажного дома, который ранее имел площадь менее 70 кв. метров.
После замены кровли, окон и дверей, штукатурки, пары дополнительных окон в кровле и очистки улицы, дом просто не узнать! Здесь уже подтеков от влажности и сырости, нет неровной кровли, которая протекает.
Со стороны заднего дворика были не только реконструированы все старые стены, но и добавлена пристройка, новые перегородки с панорамным остеклением и внутренним двориком с залитой солнцем площадкой. А панорамное остекление позволяет солнцу проникать и в старый дом.
Как вы видите на фотографии выше, та часть, что находится под черепичной крышей – старая, площадью до 70 кв.метров. А часть справа (с плоской крышей) является контейнером, который вместил новую кухню, чтобы в пространстве первого этажа осталось место для гостиной, столовой, прихожей и ванной. Две спальни разместились на мансарде с собственной ванной комнатой и одна с гардеробной – на первом.
На бывшем пространстве кухни-гостиной теперь – только гостиная с панорамным остеклением и привлекательным видом на сад. На заднем плане видны другие деревенские пристройки. Ухоженный газон, ровные дорожки, терраса на подиуме – все соответствует новому образу дома.
Уровень пола для пристройки и самого дома был максимально выровнен, чтобы кухня была легкодоступна и не ощущалась «дополнением». Минималистичный гарнитур вдоль стены с верхними шкафчиками для потолка представляет собой идеальное пространство для кулинарии. Не трудно представить, какая кухня у этого дома была до того, но это белоснежное царство почти совершенно.
Эти гардеробная и ванная комната находятся на первом этаже и составляют пару спальне. Серо-бетонные стены в ванной – тренд этого сезона. Дополненные стильной сантехникой они выглядят еще эффектнее. Встроенные сливы, подвесной унитаз стоят сейчас не намного дороже обычных, но очень сильно изменяют облик ванной.
Главная гардеробная при спальне на первом этаже имеет расширенный формат и шикарную отделку. Она находится при спальне хозяев дома. Как и гардеробная на первом этаже, она кажется просто расчерченной белой стеной, потому не покушается на пространство, но представляет удивительно удобную систему для хранения.
Возвращаясь в гостиную, мы хотим обратить ваше внимание на шикарный формат остекления от пола до потолка. Если вы выбрали реконструировать и жить в старом деревенском доме, но все же хотите обеспечить себе и своим детям соответствующий настоящему времени образ жизни, вам придется пойти на это. Сделать хотя бы одну стеклянную стену, которая расширит ваши горизонты во многих смыслах. И будет просто замечательно, если она достанется гостиной.
Эта лестница находится между прихожей и гостиной и ведет на мансардный этаж с двумя спальнями и ванной комнатой. Кроме того, на балкончике, в холле, можно обустроить кабинет или детскую игровую. Как вы видите, пространство за лестницей является прихожей/коридором и имеет встроенные системы хранения.
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