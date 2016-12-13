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Реконструкция деревенского домика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Дома в стиле минимализм
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Этот маленький домик, напоминающий самый простой деревенский, расположен на отдельной улице и еще чуть более полвека назад был сельскохозяйственными владениями. Сейчас жизнь изменилась – вокруг него были построены дома, участки для земледелия проданы отдельно, а дом стал предметом интереса инвесторов, которые хотят обеспечить себе дешевое жилье.

Студия RUI VENTURA | [V2A+E] взялась за реконструкцию этого старого деревенского одноэтажного дома, который ранее имел площадь менее 70 кв. метров.

​Реконструкция фасада

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Дома в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

После замены кровли, окон и дверей, штукатурки, пары дополнительных окон в кровле и очистки улицы, дом просто не узнать! Здесь уже подтеков от влажности и сырости, нет неровной кровли, которая протекает.

​Реконструкция заднего дворика

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Дома в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

Со стороны заднего дворика были не только реконструированы все старые стены, но и добавлена пристройка, новые перегородки с панорамным остеклением и внутренним двориком с залитой солнцем площадкой. А панорамное остекление позволяет солнцу проникать и в старый дом.

​Пристройка

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Дома в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

Как вы видите на фотографии выше, та часть, что находится под черепичной крышей – старая, площадью до 70 кв.метров. А часть справа (с плоской крышей) является контейнером, который вместил новую кухню, чтобы в пространстве первого этажа осталось место для гостиной, столовой, прихожей и ванной. Две спальни разместились на мансарде с собственной ванной комнатой и одна с гардеробной – на первом.

​Гостиная

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Гостиная в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

На бывшем пространстве кухни-гостиной теперь – только гостиная с панорамным остеклением и привлекательным видом на сад. На заднем плане видны другие деревенские пристройки. Ухоженный газон, ровные дорожки, терраса на подиуме – все соответствует новому образу дома.

​Пристройка и дом вместе

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Кухня в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

Уровень пола для пристройки и самого дома был максимально выровнен, чтобы кухня была легкодоступна и не ощущалась «дополнением». Минималистичный гарнитур вдоль стены с верхними шкафчиками для потолка представляет собой идеальное пространство для кулинарии. Не трудно представить, какая кухня у этого дома была до того, но это белоснежное царство почти совершенно.

​Гардеробная и ванная комната

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Ванная комната в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

Эти гардеробная и ванная комната находятся на первом этаже и составляют пару спальне. Серо-бетонные стены в ванной – тренд этого сезона. Дополненные стильной сантехникой они выглядят еще эффектнее. Встроенные сливы, подвесной унитаз стоят сейчас не намного дороже обычных, но очень сильно изменяют облик ванной.

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​Гардеробная

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Спальня в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

Главная гардеробная при спальне на первом этаже имеет расширенный формат и шикарную отделку. Она находится при спальне хозяев дома. Как и гардеробная на первом этаже, она кажется просто расчерченной белой стеной, потому не покушается на пространство, но представляет удивительно удобную систему для хранения.

​Остекление

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Гостиная в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

Возвращаясь в гостиную, мы хотим обратить ваше внимание на шикарный формат остекления от пола до потолка. Если вы выбрали реконструировать и жить в старом деревенском доме, но все же хотите обеспечить себе и своим детям соответствующий настоящему времени образ жизни, вам придется пойти на это. Сделать хотя бы одну  стеклянную стену, которая расширит ваши горизонты во многих смыслах. И будет просто замечательно, если она достанется гостиной.

​На мансарду

pa_house, rui ventura | [v2a+e] rui ventura | [v2a+e] Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
rui ventura | [v2a+e]

rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]
rui ventura | [v2a+e]

Эта лестница находится между прихожей и гостиной и ведет на мансардный этаж с двумя спальнями и ванной комнатой. Кроме того, на балкончике, в холле, можно обустроить кабинет или детскую игровую. Как вы видите, пространство за лестницей является прихожей/коридором и имеет встроенные системы хранения.

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