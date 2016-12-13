Реконструкция деревенского домика

Этот маленький домик, напоминающий самый простой деревенский, расположен на отдельной улице и еще чуть более полвека назад был сельскохозяйственными владениями. Сейчас жизнь изменилась – вокруг него были построены дома, участки для земледелия проданы отдельно, а дом стал предметом интереса инвесторов, которые хотят обеспечить себе дешевое жилье.

Студия RUI VENTURA | [V2A+E] взялась за реконструкцию этого старого деревенского одноэтажного дома, который ранее имел площадь менее 70 кв. метров.