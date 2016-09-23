10 простых идей для дизайна террасы

Для тех из нас, кто уже построил ее или заказал у специалистов, терраса становится самым привлекательным местом для отдыха летом. Здесь рядом – поют птицы, растут красивые деревья и ваши любимые розы, играют дети, бегает собака и отдыхает кошка! Чтобы сделать вашу террасу более функциональной, тем самым продлив на ней время вашего отдыха, мы советуем дополнить ее несколькими деталями.

Так, в этой Книге Идей мы собрали для вас 10 простых идей для вашей террасы, уже воплощенных в реальности. Уверены, они смогут порадовать вас и ваших близких.