10 простых идей для дизайна террасы

Для тех из нас, кто уже построил ее или заказал у специалистов, терраса становится самым привлекательным местом для отдыха летом. Здесь рядом – поют птицы, растут красивые деревья и ваши любимые розы, играют дети, бегает собака и отдыхает кошка! Чтобы сделать вашу террасу более функциональной, тем самым продлив на ней время вашего отдыха, мы советуем дополнить ее несколькими деталями.
Так, в этой Книге Идей мы собрали для вас 10 простых идей для вашей террасы, уже воплощенных в реальности. Уверены, они смогут порадовать вас и ваших близких.
Этот вариант отлично подходит для тех домов, которые могут предоставить нишу для вашей террасы. Даже самая маленькая летняя кухня 3 на 3 метра способна удивить вас своей функциональностью! Добавьте каменную столешницу, раковину, шкаф с кирпичными стенами и плотными дверцами (для холодильника и техники) и вы получите самую настоящую кухню и столовую! Тем более, что три стены для нее уже созданы (или, как минимум, две).
Машина-барбекю, интегрированная плита на газе, раковина и шикарная столешница – то, что нужно для летней кухни на свежем воздухе рядом с террасой!
Такая летняя кухня может иметь навес, холодильник и некоторую другую мелкую бытовую технику и барную стойку. Такое место для всей семьи – настоящая возможность стать дружнее, веселее и позвать близких на обед!
Такое патио стоит делать с террасой из мощеной плитки или керамического паркета, дополнить стенками высотой 0,8-1,2 метра с подоконниками для кашпо и навесом из легкого парусного (или натурального) материала. Мебель здесь должна быть либо современная, например, из техноротанга в цвете венге, либо кованая или темная деревянная. Необходимый колорит образуется красками (глубоким красным, изумрудным, оранжево-золотым или ярко-синим).
Этот вариант более современный, но и более дорогостоящий. Такая терраса с брендовой мебелью, шикарной подсветкой, дизайнерским навесом и всеми столиками обойдется, минимум, в 1 млн рублей. Чаще всего она расположена у бассейна и явно заслуживает обложки глянцевого журнала.
Еще один вариант – купить современную плетеную мебель из техноротанга или в азиатском тропическом стиле. Такая потрясающая комбинация керамогранита большого формата, современного остекления и этнической мебели будет выглядеть просто шикарно.
Маленькие пуфики и подушки для деревянной мебели помогут вам дополнить уже существующую террасу до более комфортабельного уровня.
Двери-слайдеры для террасы стоят от 40 тыс. рублей и еще около 10 тыс. рублей стоит их установка. Цена на раздвижные двери из профиля ФГК 600 – около 15 000 руб. за кв.м. Большой блок шириной 3,5 метра будет стоить от 80 тыс. рублей.
Fiesta
Красивые раскладные (современные) ставни стоят от 60 тыс. рублей на большое окно, при самостоятельной сборке декоративные стоят около 8 тыс. рублей на большое окно или дверь и раздвижные (самостоятельно) стоят от 30 тыс. рублей за блок.
Террасу можно дополнить кирпичным барбекю со столовой и детским бассейном на мощеной площадке, которому нужна идеально ровная горизонтальная поверхность!
Шикарные террасы-веранды вдоль дома в американском или голландском стиле отлично подходят для отдыха и осенью, и летом. Если весь дом окружить такой террасой, дети будут безумно рады играть здесь, а вы сможете прогуливаться, даже когда за окном идет дождь или снег.
Камин поможет сделать террасу более уютной и привлекательной, на нем все равно можно будет подогреть блюда, пожарить зефир, запечь картошку. А добавив к нему направляющие для установки сетки, вы уже получаете барбекю!
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