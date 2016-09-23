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10 простых идей для дизайна террасы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Verbouwing woonhuis Nootdorp, Architect2GO Architect2GO Веранда и терраса в стиле кантри Камень Белый
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Для тех из нас, кто уже построил ее или заказал у специалистов, терраса становится самым привлекательным местом для отдыха летом. Здесь рядом – поют птицы, растут красивые деревья и ваши любимые розы, играют дети, бегает собака и отдыхает кошка! Чтобы сделать вашу террасу более функциональной, тем самым продлив на ней время вашего отдыха, мы советуем дополнить ее несколькими деталями.

Так, в этой Книге Идей мы собрали для вас 10 простых идей для вашей террасы, уже воплощенных в реальности. Уверены, они смогут порадовать вас и ваших близких.

​Под навесом

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Балкон и терраса в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Этот вариант отлично подходит для тех домов, которые могут предоставить нишу для вашей террасы. Даже самая маленькая летняя кухня 3 на 3 метра способна удивить вас своей функциональностью! Добавьте каменную столешницу, раковину, шкаф с кирпичными стенами и плотными дверцами (для холодильника и техники) и вы получите самую настоящую кухню и столовую! Тем более, что три стены для нее уже созданы (или, как минимум, две).

​Летняя кухня «все включено»

view of sink, BBQ and fridge wood-fired oven Сад в классическом стиле
wood-fired oven

view of sink, BBQ and fridge

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Машина-барбекю, интегрированная плита на газе, раковина и шикарная столешница – то, что нужно для летней кухни на свежем воздухе рядом с террасой!

Такая летняя кухня может иметь навес, холодильник и некоторую другую мелкую бытовую технику и барную стойку. Такое место для всей семьи – настоящая возможность стать дружнее, веселее и позвать близких на обед!

Средиземноморское патио

homify Балкон и терраса в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Такое патио стоит делать с террасой из мощеной плитки или керамического паркета, дополнить стенками высотой 0,8-1,2 метра с подоконниками для кашпо и навесом из легкого парусного (или натурального) материала. Мебель здесь должна быть либо современная, например, из техноротанга в цвете венге, либо кованая или темная деревянная. Необходимый колорит образуется красками (глубоким красным, изумрудным, оранжево-золотым или ярко-синим).

​В пляжном стиле

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Этот вариант более современный, но и более дорогостоящий. Такая терраса с брендовой мебелью, шикарной подсветкой, дизайнерским навесом и всеми столиками обойдется, минимум, в 1 млн рублей. Чаще всего она расположена у бассейна и явно заслуживает обложки глянцевого журнала.

​Тропический азиатский

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo Балкон и терраса в стиле модерн
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

Еще один вариант – купить современную плетеную мебель из техноротанга или в азиатском тропическом стиле. Такая потрясающая комбинация керамогранита большого формата, современного остекления и этнической мебели будет выглядеть просто шикарно.

​Пуфики и мягкие подушки

Proyecto Terraza Departamento Oriana, Sandra Molina Sandra Molina Балконы и веранды в эклектичном стиле
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

Маленькие пуфики и подушки для деревянной мебели помогут вам дополнить уже существующую террасу до более комфортабельного уровня.

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​Терраса с дверьми-слайдерами

Town Houses Zibatá, Tectónico Tectónico Балкон и терраса в стиле минимализм
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Двери-слайдеры для террасы стоят от 40 тыс. рублей и еще около 10 тыс. рублей стоит их установка. Цена на раздвижные двери из профиля ФГК 600 – около 15 000 руб. за кв.м. Большой блок шириной 3,5 метра будет стоить от 80 тыс. рублей.

​Терраса со раскладными ставнями

Лоджия "Fiesta" Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Лоджия Fiesta

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

 Красивые раскладные (современные) ставни стоят от 60 тыс. рублей на большое окно, при самостоятельной сборке декоративные стоят около 8 тыс. рублей на большое окно или дверь и раздвижные (самостоятельно) стоят от 30 тыс. рублей за блок.

Терраса с кирпичным барбекю и детским бассейном

Verbouwing woonhuis Nootdorp, Architect2GO Architect2GO Веранда и терраса в стиле кантри Камень Белый
Architect2GO

Architect2GO
Architect2GO
Architect2GO

Террасу можно дополнить кирпичным барбекю со столовой и детским бассейном на мощеной площадке, которому нужна идеально ровная горизонтальная поверхность!

​Терраса с камином и галереей вдоль дома

Landelijke woning MiCasa, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Веранда и терраса в стиле кантри
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Шикарные террасы-веранды вдоль дома в американском или голландском стиле отлично подходят для отдыха и осенью, и летом. Если весь дом окружить такой террасой, дети будут безумно рады играть здесь, а вы сможете прогуливаться, даже когда за окном идет дождь или снег. 

Камин поможет сделать террасу более уютной и привлекательной, на нем все равно можно будет подогреть блюда, пожарить зефир, запечь картошку. А добавив к нему направляющие для установки сетки, вы уже получаете барбекю! 

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