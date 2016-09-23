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​10 идеальных маленьких лестниц с ценами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Маленькие лестницы не обязаны быть незамысловатыми, слишком компактными или простыми. Мы нашли для вас 10 маленьких лестниц, которые выглядят стильно и современно и отлично подходят под любой стиль в дизайне вашего дома. Просто выбирайте свое направление в дизайне и смотрите, какая лестница вам нужна!

Некоторые лестницы подходят под множество стилей, но все-таки для них есть и свой, идеальный. Если вы не нашли своего стиля в подборке – скорее всего, он один из классических, которые не вошли в данную Книгу Идей.

​Эклектика

Wnętrza domu jednorodzinnego , ER DESIGN ER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ER DESIGN

ER DESIGN
ER DESIGN
ER DESIGN

Стильная эклектика на основе любого современного стиля в отделке распахнет свои объятия для бетонной лестницы с каменной (мраморной) или деревянной отделкой. Для большего эффекта добавьте подсветку ступеней, стеклянные перила, гардеробную под лестницей. Такая шикарная лестница от итальянского бренда стоит от 400 тыс. рублей.

​Лофт

KROPKA STUDIO'S PROJECT, Kropka Studio Kropka Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Kropka Studio

KROPKA STUDIO'S PROJECT

Kropka Studio
Kropka Studio
Kropka Studio

Железная основа, деревянные перила, эффектные и глубокие тона, обработка маслом – что еще нужно, чтобы подчеркнуть современность намеренным брутализмом? Лестница в стиле лофт может быть даже элегантна, но все равно сочетать в себе черный цвет, железно и легкий индустриальный шарм. В зависимости от конфигурации, лестница в стиле лофт стоит от 150 тыс. рублей.

​Минимализм

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

Консольная лестница со стеклянными перилами – лучший выбор для дома в стиле минимализм. Такая лестница отлично будет смотреться как в закрытом холле, так и в гостиной с панорамным остеклением. Вечерняя подсветка такой лестницы увеличивает ее красоту в разы, ведь огоньки преломляются в стеклянных экранах. В зависимости от бренда, такая лестница стоит от 350 тыс. до 1 млн рублей.

​Бюджетный модерн

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Более бюджетный вариант для дома в стиле модерн представляет лестница на железных косоурах с деревянными ступенями и стеклянными экранами, сделанная под заказ. Этот вариант дешевле, он может занять менее, чем 250 тыс. рублей.

​Скандинавский

Realizacja 13 , MGN Pracownia Architektoniczna MGN Pracownia Architektoniczna Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MGN Pracownia Architektoniczna

MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna

Скандинавскому стилю лучше всего подойдет бетонная лестница с деревянными ступенями и белыми подступенниками. Такая лестница может стоить от 100 тыс. рублей. Бюджетная и стильная, она отлично дополнит любой современный дом или коттедж.

​Гламурный

dom z czernią i elementami drewna, Inspiration Studio Inspiration Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Inspiration Studio

Inspiration Studio
Inspiration Studio
Inspiration Studio

К гламурному стилю лучше всего подходят консольные лестницы современных оттенков (не рыжие и не коричневые) – черные, серые, бледно-серые, шоколадные, но при этом их ступени тоже имеют отделку под дерево. Такая лестница с подсветкой перил и стеклянными экранами стоит от 250 тыс. рублей.

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​Прованс

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

К бюджетной даче или загородному дому в стиле прованс или скандинавский шик может подойти и винтовая деревянная лестница, окрашенная в белый. Такая лестница стоит от 50 тыс. рублей за обычную окрашенную и от 150 тыс. рублей за дизайнерскую.

​Кантри, рустик, американский

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

В американский или европейский кантри и стиль рустик отлично подойдет простая деревянная лестница с гибкой формой, идеально рассчитанная под вашу планировку. К ступеням также можно добавить ковровую дорожку, которая основательно крепится и заменяется при истирании (3-4 года). Такая лестница стоит от 50-60 тыс. рублей.

​Дачный

Moje mieszkanie, Anna Wrona Anna Wrona Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Anna Wrona

Anna Wrona
Anna Wrona
Anna Wrona

Для маленькой дачи отлично подойдет очень крутая, но прямая лестница с дополнительными перилами на стенах. Подниматься по ней следует лишь для сна в спальне наверху. Такая лестница обычно не выходит за планку в 100 тыс. рублей, а может начинаться и от 20 тыс. рублей при самостоятельной сборке.

​Немецкий, польский модерн

apartament dwupoziomowy, ENDE marcin lewandowicz ENDE marcin lewandowicz Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ENDE marcin lewandowicz

ENDE marcin lewandowicz
ENDE marcin lewandowicz
ENDE marcin lewandowicz

Этот современный вариант очень лаконичен и подойдет для квартиры или коттеджа в стиле европейского модерна. Стоимость такой лестницы начинается от 350-450 тыс. рублей в зависимости от размера.

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