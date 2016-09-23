​10 идеальных маленьких лестниц с ценами

Маленькие лестницы не обязаны быть незамысловатыми, слишком компактными или простыми. Мы нашли для вас 10 маленьких лестниц, которые выглядят стильно и современно и отлично подходят под любой стиль в дизайне вашего дома. Просто выбирайте свое направление в дизайне и смотрите, какая лестница вам нужна!

Некоторые лестницы подходят под множество стилей, но все-таки для них есть и свой, идеальный. Если вы не нашли своего стиля в подборке – скорее всего, он один из классических, которые не вошли в данную Книгу Идей.