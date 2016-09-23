​10 идеальных маленьких лестниц с ценами

Маленькие лестницы не обязаны быть незамысловатыми, слишком компактными или простыми. Мы нашли для вас 10 маленьких лестниц, которые выглядят стильно и современно и отлично подходят под любой стиль в дизайне вашего дома. Просто выбирайте свое направление в дизайне и смотрите, какая лестница вам нужна!
Некоторые лестницы подходят под множество стилей, но все-таки для них есть и свой, идеальный. Если вы не нашли своего стиля в подборке – скорее всего, он один из классических, которые не вошли в данную Книгу Идей.
Стильная эклектика на основе любого современного стиля в отделке распахнет свои объятия для бетонной лестницы с каменной (мраморной) или деревянной отделкой. Для большего эффекта добавьте подсветку ступеней, стеклянные перила, гардеробную под лестницей. Такая шикарная лестница от итальянского бренда стоит от 400 тыс. рублей.
Железная основа, деревянные перила, эффектные и глубокие тона, обработка маслом – что еще нужно, чтобы подчеркнуть современность намеренным брутализмом? Лестница в стиле лофт может быть даже элегантна, но все равно сочетать в себе черный цвет, железно и легкий индустриальный шарм. В зависимости от конфигурации, лестница в стиле лофт стоит от 150 тыс. рублей.
Консольная лестница со стеклянными перилами – лучший выбор для дома в стиле минимализм. Такая лестница отлично будет смотреться как в закрытом холле, так и в гостиной с панорамным остеклением. Вечерняя подсветка такой лестницы увеличивает ее красоту в разы, ведь огоньки преломляются в стеклянных экранах. В зависимости от бренда, такая лестница стоит от 350 тыс. до 1 млн рублей.
Более бюджетный вариант для дома в стиле модерн представляет лестница на железных косоурах с деревянными ступенями и стеклянными экранами, сделанная под заказ. Этот вариант дешевле, он может занять менее, чем 250 тыс. рублей.
Скандинавскому стилю лучше всего подойдет бетонная лестница с деревянными ступенями и белыми подступенниками. Такая лестница может стоить от 100 тыс. рублей. Бюджетная и стильная, она отлично дополнит любой современный дом или коттедж.
К гламурному стилю лучше всего подходят консольные лестницы современных оттенков (не рыжие и не коричневые) – черные, серые, бледно-серые, шоколадные, но при этом их ступени тоже имеют отделку под дерево. Такая лестница с подсветкой перил и стеклянными экранами стоит от 250 тыс. рублей.
К бюджетной даче или загородному дому в стиле прованс или скандинавский шик может подойти и винтовая деревянная лестница, окрашенная в белый. Такая лестница стоит от 50 тыс. рублей за обычную окрашенную и от 150 тыс. рублей за дизайнерскую.
В американский или европейский кантри и стиль рустик отлично подойдет простая деревянная лестница с гибкой формой, идеально рассчитанная под вашу планировку. К ступеням также можно добавить ковровую дорожку, которая основательно крепится и заменяется при истирании (3-4 года). Такая лестница стоит от 50-60 тыс. рублей.
Для маленькой дачи отлично подойдет очень крутая, но прямая лестница с дополнительными перилами на стенах. Подниматься по ней следует лишь для сна в спальне наверху. Такая лестница обычно не выходит за планку в 100 тыс. рублей, а может начинаться и от 20 тыс. рублей при самостоятельной сборке.
Этот современный вариант очень лаконичен и подойдет для квартиры или коттеджа в стиле европейского модерна. Стоимость такой лестницы начинается от 350-450 тыс. рублей в зависимости от размера.
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