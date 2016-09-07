10 стильных кирпичных фасадов

Узкий фасад, ворота для крыльца и автостоянки, расположение строго вдоль улицы в прямоугольном формате и не резкий скат крыши – это латиноамериканский кирпичный пригород, который показывает огромную разницу между низшим слоем среднего класса и высшим.

Тем не менее, и такой дом обычно имеет 2-4 спальни, солнечную гостиную в одной комнате с кухней и опрятный задний дворик с газоном.