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10 стильных кирпичных фасадов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Blue windows, 국민대학교 국민대학교 Дома в стиле кантри
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Традиция строить дом из кирпича прижилась во многих странах. В этой Книге Идей мы хотим показать вам самых эффектных ее представителей.

​Английский викторианский

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Кухня в классическом стиле Дерево
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Этот кирпичный дом – английский викторианский, но не стандартный городской, который мы привыкли видеть на фотографиях Лондона, а пригородный, с пристройками в виде дополнительной кухни из нового кирпича, зимнего сада или оранжереи.

​Латиноамериканский пригород

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Узкий фасад, ворота для крыльца и автостоянки, расположение строго вдоль улицы в прямоугольном формате и не резкий скат крыши – это латиноамериканский кирпичный пригород, который показывает огромную разницу между низшим слоем среднего класса и высшим.

Тем не менее, и такой дом обычно имеет 2-4 спальни, солнечную гостиную в одной комнате с кухней и опрятный задний дворик с газоном.

​Европейская сказка

Blue windows, 국민대학교 국민대학교 Дома в стиле кантри
국민대학교

국민대학교
국민대학교
국민대학교

Этот эклектичный проект европейского домика смотрится очень интересно в азиатской вариации. Здесь кирпич был призван стать главным декоративным элементом для сказочного экстерьера в средневековом стиле!

Такой домик обычно имеет 2 этажа с мансардой, узкие окна и распашные двери, балкончики, маленький «волшебный» палисадник и может считаться вполне европейским.

​Викторианский коттедж

Exterior - Before and After Side dormer A1 Lofts and Extensions Дома в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Exterior – Before and After Side dormer

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Вот это уже – городской викторианский стиль. Узкий фасад, эркеры, паркинг прямо рядом с улицей, узкие и вытянутые вверх окна и острая крыша. Такой дом датируется постройкой второй половины девятнадцатого или первой половины двадцатого века. При этом возведение коттеджей из красного кирпича в Великобритании началось после грандиозного пожара в 1666 году в Лондоне, где целые кварталы деревянных домов сгорели дотла.

Английский таунхаус

Clifton Road - Period Refurbishment, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Дома в классическом стиле
Nic Antony Architects Ltd

Clifton Road – Period Refurbishment

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Для прослойки чуть выше среднего класса мы найдем таунхаус, который с улицы кажется отдельным зданием, а на деле все-таки имеет общие стены с двумя другими домами. Цена таких домов в Лондоне (средняя) около £600,000 и зависит от района и инфраструктуры, наличия свежего ремонта и, конечно же, она столь высока из-за общего высокого уровня жизни в стране.

​Французский стиль

Residence at Lajpat Nagar Jalandhar (Bantu Sabhawal), SPACE RACE ARCHITECTS SPACE RACE ARCHITECTS Дома в классическом стиле
SPACE RACE ARCHITECTS

SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS

Этот потрясающий коттедж с современной отделкой и панорамными окнами, но просто изумительным копированием самых эффектных приемов французской архитектуры принадлежит перу… индийских архитекторов! Данный стиль называется Вторая Империя, в основном он был использован в Париже и во французских колониях в США (обычно в южных штатах). Отличить его можно по почти вертикальной мансардной кровле.

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Обратитесь к нам!

​Английский особняк

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Дома в классическом стиле
XUL Architecture

Templewood Avenue, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

Так как Великобритания – настоящий специалист в том, как строить дома из кирпича, большинство проектов в нашей Книге Идей расположились именно в Англии. Удивительно, но перед собой вы видите не особняк, а… дюплекс! Посмотрите на две двери и симметричную форму здания.

​Викторианская роскошь

Klippan House, Belsize Architects Belsize Architects Дома в классическом стиле
Belsize Architects

Klippan House

Belsize Architects
Belsize Architects
Belsize Architects

А вот такие дома более популярны в США, чем в самой Великобритании и гораздо лучше сохранились в колониальных штатах, например, на Северо-Востоке США, в Сан-Франциско. Огромные викторианские особняки, отдельностоящие, с башенками и потрясающими украшениями на фронтонах, очаровательными мансардами и витражами любимы многими именно в американской вариации.

Так, в США викторианский стиль основал целую линейку стилей для загородных коттеджей, включая Вторую Империю, Итальянте, Готический, Королевы Анны, Истлейк, Стик и другие.

​Американский кирпичный

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Этот коттедж построен в американском стиле и напоминает домики из сериала «Отчаянные домохозяйки». Он отлично скопировал все самые прелестные элементы данного образа жизни!

​Георгианский стиль

Whitton Road, Phillips Tracey Architects Phillips Tracey Architects Дома в классическом стиле
Phillips Tracey Architects

Whitton Road

Phillips Tracey Architects
Phillips Tracey Architects
Phillips Tracey Architects

Более ранняя вариация викторианского кирпичного коттеджа или таунхауса принадлежит георгианской эпохе. Здесь дома имеют более простые прямоугольные окна (как на фотографии вверху на втором этаже) и очень редко – эркеры и дополнительные украшения.

​Кирпичное поместье

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Дома в классическом стиле
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

Еще один европейский стиль для кирпичного дома – поместье с отдельным гаражом и гостевым домиком, главным домом в три уровня, с колоннами и парадным крыльцом.

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