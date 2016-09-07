10 стильных кирпичных фасадов

Традиция строить дом из кирпича прижилась во многих странах. В этой Книге Идей мы хотим показать вам самых эффектных ее представителей.
Этот кирпичный дом – английский викторианский, но не стандартный городской, который мы привыкли видеть на фотографиях Лондона, а пригородный, с пристройками в виде дополнительной кухни из нового кирпича, зимнего сада или оранжереи.
Узкий фасад, ворота для крыльца и автостоянки, расположение строго вдоль улицы в прямоугольном формате и не резкий скат крыши – это латиноамериканский кирпичный пригород, который показывает огромную разницу между низшим слоем среднего класса и высшим.
Тем не менее, и такой дом обычно имеет 2-4 спальни, солнечную гостиную в одной комнате с кухней и опрятный задний дворик с газоном.
Этот эклектичный проект европейского домика смотрится очень интересно в азиатской вариации. Здесь кирпич был призван стать главным декоративным элементом для сказочного экстерьера в средневековом стиле!
Такой домик обычно имеет 2 этажа с мансардой, узкие окна и распашные двери, балкончики, маленький «волшебный» палисадник и может считаться вполне европейским.
Вот это уже – городской викторианский стиль. Узкий фасад, эркеры, паркинг прямо рядом с улицей, узкие и вытянутые вверх окна и острая крыша. Такой дом датируется постройкой второй половины девятнадцатого или первой половины двадцатого века. При этом возведение коттеджей из красного кирпича в Великобритании началось после грандиозного пожара в 1666 году в Лондоне, где целые кварталы деревянных домов сгорели дотла.
Для прослойки чуть выше среднего класса мы найдем таунхаус, который с улицы кажется отдельным зданием, а на деле все-таки имеет общие стены с двумя другими домами. Цена таких домов в Лондоне (средняя) около £600,000 и зависит от района и инфраструктуры, наличия свежего ремонта и, конечно же, она столь высока из-за общего высокого уровня жизни в стране.
Этот потрясающий коттедж с современной отделкой и панорамными окнами, но просто изумительным копированием самых эффектных приемов французской архитектуры принадлежит перу… индийских архитекторов! Данный стиль называется Вторая Империя, в основном он был использован в Париже и во французских колониях в США (обычно в южных штатах). Отличить его можно по почти вертикальной мансардной кровле.
Так как Великобритания – настоящий специалист в том, как строить дома из кирпича, большинство проектов в нашей Книге Идей расположились именно в Англии. Удивительно, но перед собой вы видите не особняк, а… дюплекс! Посмотрите на две двери и симметричную форму здания.
А вот такие дома более популярны в США, чем в самой Великобритании и гораздо лучше сохранились в колониальных штатах, например, на Северо-Востоке США, в Сан-Франциско. Огромные викторианские особняки, отдельностоящие, с башенками и потрясающими украшениями на фронтонах, очаровательными мансардами и витражами любимы многими именно в американской вариации.
Так, в США викторианский стиль основал целую линейку стилей для загородных коттеджей, включая Вторую Империю, Итальянте, Готический, Королевы Анны, Истлейк, Стик и другие.
Этот коттедж построен в американском стиле и напоминает домики из сериала «Отчаянные домохозяйки». Он отлично скопировал все самые прелестные элементы данного образа жизни!
Более ранняя вариация викторианского кирпичного коттеджа или таунхауса принадлежит георгианской эпохе. Здесь дома имеют более простые прямоугольные окна (как на фотографии вверху на втором этаже) и очень редко – эркеры и дополнительные украшения.
Еще один европейский стиль для кирпичного дома – поместье с отдельным гаражом и гостевым домиком, главным домом в три уровня, с колоннами и парадным крыльцом.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;