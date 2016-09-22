Семейный дом в 77 метров

Маленький семейный домик по азиатскому проекту может легко быть вписан в 3-миллионный бюджет на материалы и необходимые строительные работы. В дизайне он представлен отделкой металлическими панелями, белыми окнами, внутри – отделкой деревом, штукатуркой и гипсокартонными перегородками.

Эконом-класс при этом представлен азиатским стилем в архитектуре и дизайне. Он современный, экологичный и даже с нестандартными решениями отлично подходит для семейной жизни.

Архитекторы из студии K + Y прекрасно справляются со своей работой. Они вписывают в бюджет молодой семьи то, что им нужно, и при этом реализуют идеи красиво и со вкусом.