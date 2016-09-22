Семейный дом в 77 метров

Маленький семейный домик по азиатскому проекту может легко быть вписан в 3-миллионный бюджет на материалы и необходимые строительные работы. В дизайне он представлен отделкой металлическими панелями, белыми окнами, внутри – отделкой деревом, штукатуркой и гипсокартонными перегородками.
Эконом-класс при этом представлен азиатским стилем в архитектуре и дизайне. Он современный, экологичный и даже с нестандартными решениями отлично подходит для семейной жизни.
Архитекторы из студии K + Y прекрасно справляются со своей работой. Они вписывают в бюджет молодой семьи то, что им нужно, и при этом реализуют идеи красиво и со вкусом.
Стильный и компактный формат дома отлично подойдет и для участка в 6 соток. Такой дом легко уместить в дачном саду, если это необходимо. Площадь одного этажа – около 40 кв. метров, площадь застройки – около 80 кв. метров с террасой, крыльцом, отмосткой и т.п.
Планировка дома очень проста – при входе со стоянки вы попадаете в прихожую с гардеробным шкафом. Рядом находится гостевой туалет. Далее идет кухня-гостиная, а наверху расположены две спальни с ванной комнатой.
В дизайне интерьера были использованы самые простые материалы – сосна, фасады из ЛДСП с глянцевым покрытием для кухни, штукатурка поверх гипсокартона, деревянные сосновые ступени для бетонной лестницы. Справа от кухни и столовой мы найдем традиционную гостиную с матрасами-татами. В европейском варианте проекта там бы разместилась столовая, а на месте нынешней столовой – гостиная с диваном.
Общая площадь этой открытой зоны первого этажа – около 30 кв. метров + 4 метра отдано под туалетную комнату и прачечную за кухней и 4 метра – на прихожую.
Стильная кухня в белом глянце имеет современные фасады с внутренней стороны и традиционные деревянные, если смотреть на нее из столовой. Такой эффект отлично служит желанию сохранить классический облик дома без ущерба в плане комфорта.
Строительство такого дома от бюджетной компании обойдется примерно в 800-1 млн рублей за коробку. При этом стоит добавить остекление и отопление, коммуникации (еще около 1 млн рублей), отделку (500 тыс. рублей) и дополнительные расходы, включая покупку мебели первой необходимости (500 тыс. рублей). Таким образом, такой дом «под ключ» с минимумом мебели легко обойдется вам в 3 млн рублей без всякой вашей работы.
Каркасные дома имеют ряд преимуществ – они быстро и «чисто» строятся, просты и похожи на американские пригородные коттеджи по атмосфере. Они отлично справляются и с ролью дачи без утепления, и с ролью коттеджа с утеплением и отопительной системой. К тому же они экологичны.
Стильная ванная комната имеет наливные полы со встроенными сливами для душа и мокрых зон, мебель из керамики и клееной древесины и акцентную стену в салатовом оттенке. Немаловажная часть интерьера – дверь со стеклом на террасу/балкон.
Многие японские и корейские проекты славятся удивительными возможностями для хранения – продуманными библиотеками, гардеробными под лестницами и под подиумом для матрасов-татами, под потолком, вдоль стен и в нишах. Обычно они представляют собой простые деревянные ящики со внутренними отделениями для крупных вещей и мелочей, что очень удобно для хозяйки.
Именно так прихожая в 4 кв. метра может иметь собственную продуманную гардеробную, спальня в 12 кв. метров – 4-метровый гардероб, а детская игровая – идеальную библиотеку для книг и игрушек.
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