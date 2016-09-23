Как покрасить дом, как профессионал

Сложно ли покрасить стены и дом самому? Нет, если следовать всем правилам! Не стоит экономить время на всех шагах в подготовке и средствах на качественной краске и удобных инструментах, иначе вы получите результат хуже, чем был до этого.
Покрасить дом самому – большая ответственность. После покраски его придется проветривать минимум три недели, и жить в данной комнате не рекомендуется около 1,5 месяцев. Правда, специальные брендовые краски имеют каждый свое ограничение, которое стоит прочитать на упаковке, и время ожидания может уменьшиться до одной недели при хорошем проветривании и до двух – при слабом. Красить стоит в сухую погоду, без дождей, желательно с минимальной влажностью воздуха. Несмотря на то, что вы прочитаете где-либо, ваш главный советчик – индивидуальная инструкция на упаковке именно этой фирмы и именно к этому типу краски, а не родственники или Интернет.
Декоративная, например, золотистая венецианская штукатурка может заметно украсить ваш дом или квартиру. Стоит подумать о создании акцентных стен в таком стиле с помощью услуг профессионалов.
Для начало нужно удалить всю старую краску наждачкой, проходясь по стенам несколько раз бумагами разной жесткости. Чем больше краски вы удалите, чем ровнее и привлекательнее ляжет новый слой.
Затем нужно рассчитать количество краски. Расход краски рассчитан из нормы в 90 мл/м краски одним слоем. Чтобы узнать, сколько квадратных метров вам нужно покрасить, нужно умножить длину (периметр) стен комнаты на высоту (от пола до потолка). При расчете потолка нужно умножить длину на ширину.
При этом, белой краски для ровной поверхности нам потребуется около 150 грамм на метр, а цветной – 130-140 грамм. В среднем расход эмали ПФ-115 составляет 110-130 г/м2. на однослойное покрытие. Расход водно-дисперсионной краски (акриловой) обычно указан до 8 м2 на 1 литр. Наносят акриловые краски в 2-3 слоя на чистое сухое основание. В любом случае, ориентируйтесь на то, что у вас уйдет материала на 10% больше, чем указано на упаковке.
Правильный оттенок – уже 50% успеха и еще 50% зависит от качества работы.
Модные оттенки для гостиной – чирок, марсала, бледный беж (ледяной кофе), мокко, берлинская лазурь (на фотографии выше), персидская синь, лавандовый, серо-розовый, жареный миндаль (розоватый латте). Отошли на второй план желтые и коричневые оттенки, кроме кофейных.
Кухни, коридоры и холлы заметно светлеют – яркие оттенки здесь давно не в моде и выбирать приходится из оттенков бежевого, белого, серого, бледных и пастельных.
И наоборот, столовые становятся более темными и характерными, парадными. Здесь в моде сапфировый, изумрудный, марсала, цвет ночного неба.
Светлые спальни включают в себя три типа модных оттенков – бежевые (кофейно-шоколадные), серые (каменно-пепельные) и яркие акценты Средиземноморья (бирюзовый, лавандовый, морские и розовые оттенки).
Кухни, коридоры и холлы заметно светлеют – яркие оттенки здесь давно не в моде и выбирать приходится из оттенков бежевого, белого, серого, бледных и пастельных.
Многие считают, что бледные, светлые, однотонные стены в интерьере смотрятся некрасиво. На самом деле данное впечатление создалось вовсе не из-за стен под покраску, а из-за бледных дешевых обоев с мелким рисунком. При оформлении интерьера в неоклассическом американском стиле – с однотонные стенами, высокими красивыми плинтусами, стильным текстилем и привлекательной мебелью, однотонные и бледные стены вам как раз подойдут!
Акцентные стены можно создать в любой момент – немного яркости для панно, немного цвета в зоне игровой для детей, немного игры красок там, где вы хотите, чтобы интерьер задавал вам настроение.
На мансарде важно понять, где начинается потолок и где у вас «все еще стены». Белый цвет идеален и является практически единственным приемлемым вариантом для маленькой комнаты.
Стоит выделить пару зон для того, чтобы покрасить их в более светлый, темный или контрастный оттенок к общему цвету. Например, на фотографии коттеджа выше цветом выделены потолки на балконе и на автостоянке. Также можно выделить эркер, одну боковую стену, отделить стены дома от стен гаража, «нарисовать» цоколь, которого нет. Примерные значения расхода – от 160 до 250 грамм на квадратный метр, и чем светлее краска, тем больше расход.
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