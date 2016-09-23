Как покрасить дом, как профессионал

Сложно ли покрасить стены и дом самому? Нет, если следовать всем правилам! Не стоит экономить время на всех шагах в подготовке и средствах на качественной краске и удобных инструментах, иначе вы получите результат хуже, чем был до этого.

Покрасить дом самому – большая ответственность. После покраски его придется проветривать минимум три недели, и жить в данной комнате не рекомендуется около 1,5 месяцев. Правда, специальные брендовые краски имеют каждый свое ограничение, которое стоит прочитать на упаковке, и время ожидания может уменьшиться до одной недели при хорошем проветривании и до двух – при слабом. Красить стоит в сухую погоду, без дождей, желательно с минимальной влажностью воздуха. Несмотря на то, что вы прочитаете где-либо, ваш главный советчик – индивидуальная инструкция на упаковке именно этой фирмы и именно к этому типу краски, а не родственники или Интернет.