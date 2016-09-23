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Как покрасить дом, как профессионал

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento Mooca, Lo. interiores Lo. interiores Гостиная в стиле модерн
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Сложно ли покрасить стены и дом самому? Нет, если следовать всем правилам! Не стоит экономить время на всех шагах в подготовке и средствах на качественной краске и удобных инструментах, иначе вы получите результат хуже, чем был до этого.

Покрасить дом самому – большая ответственность. После покраски его придется проветривать минимум три недели, и жить в данной комнате не рекомендуется около 1,5 месяцев. Правда, специальные брендовые краски имеют каждый свое ограничение, которое стоит прочитать на упаковке, и время ожидания может уменьшиться до одной недели при хорошем проветривании и до двух – при слабом. Красить стоит в сухую погоду, без дождей, желательно с минимальной влажностью воздуха.  Несмотря на то, что вы прочитаете где-либо, ваш главный советчик – индивидуальная инструкция на упаковке именно этой фирмы и именно к этому типу краски, а не родственники или Интернет.

​Декоративная штукатурка

Casa Térrea - contemporânea, Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Столовая комната в стиле модерн
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores

Camila Castilho - Arquitetura e Interiores
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores
Camila Castilho - Arquitetura e Interiores

Декоративная, например, золотистая венецианская штукатурка может заметно украсить ваш дом или квартиру. Стоит подумать о создании акцентных стен в таком стиле с помощью услуг профессионалов.

​Подготовьте стены

homify Стены и полЛаки и краски
homify

homify
homify
homify

Для начало нужно удалить всю старую краску наждачкой, проходясь по стенам несколько раз бумагами разной жесткости. Чем больше краски вы удалите, чем ровнее и привлекательнее ляжет новый слой.

​Сколько краски нужно

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Затем нужно рассчитать количество краски. Расход краски рассчитан из нормы в 90 мл/м краски одним слоем. Чтобы узнать, сколько квадратных метров вам нужно покрасить, нужно умножить длину (периметр) стен комнаты на высоту (от пола до потолка). При расчете потолка нужно умножить длину на ширину.

При этом, белой краски для ровной поверхности нам потребуется около 150 грамм на метр, а цветной – 130-140 грамм. В среднем расход эмали ПФ-115 составляет 110-130 г/м2. на однослойное покрытие. Расход водно-дисперсионной краски (акриловой) обычно указан до 8 м2 на 1 литр. Наносят акриловые краски в 2-3 слоя на чистое сухое основание. В любом случае, ориентируйтесь на то, что у вас уйдет материала на 10% больше, чем указано на упаковке.

Правильный оттенок – уже 50% успеха и еще 50% зависит от качества работы.

​Модные оттенки для гостиной

Apartamento Mooca, Lo. interiores Lo. interiores Гостиная в стиле модерн
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

Модные оттенки для гостиной – чирок, марсала, бледный беж (ледяной кофе), мокко, берлинская лазурь (на фотографии выше), персидская синь, лавандовый, серо-розовый, жареный миндаль (розоватый латте). Отошли на второй план желтые и коричневые оттенки, кроме кофейных.

Модные оттенки для коридора и кухни

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO Гостиная в стиле минимализм
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

Кухни, коридоры и холлы заметно светлеют – яркие оттенки здесь давно не в моде и выбирать приходится из оттенков бежевого, белого, серого, бледных и пастельных.

​Модные оттенки для столовой

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Столовая комната в классическом стиле
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

И наоборот, столовые становятся более темными и характерными, парадными. Здесь в моде сапфировый, изумрудный, марсала, цвет ночного неба.

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​Модные оттенки для спальни

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Светлые спальни включают в себя три типа модных оттенков – бежевые (кофейно-шоколадные), серые (каменно-пепельные) и яркие акценты Средиземноморья (бирюзовый, лавандовый, морские и розовые оттенки).

​Модные оттенки для коридора и кухни

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухни, коридоры и холлы заметно светлеют – яркие оттенки здесь давно не в моде и выбирать приходится из оттенков бежевого, белого, серого, бледных и пастельных.

​«Слишком бледный»

Side Extension Nic Antony Architects Ltd Спальня в классическом стиле
Nic Antony Architects Ltd

Side Extension

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Многие считают, что бледные, светлые, однотонные стены в интерьере смотрятся некрасиво. На самом деле данное впечатление создалось вовсе не из-за стен под покраску, а из-за бледных дешевых обоев с мелким рисунком. При оформлении интерьера в неоклассическом американском стиле – с однотонные стенами, высокими красивыми плинтусами, стильным текстилем и привлекательной мебелью, однотонные и бледные стены вам как раз подойдут!

​Акцентные стены

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Акцентные стены можно создать в любой момент – немного яркости для панно, немного цвета в зоне игровой для детей, немного игры красок там, где вы хотите, чтобы интерьер задавал вам настроение.

​Покраска стен на мансарде

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Медиа комната в классическом стиле
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

На мансарде важно понять, где начинается потолок и где у вас «все еще стены». Белый цвет идеален и является практически единственным приемлемым вариантом для маленькой комнаты.

​Окраска фасада

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Дома в стиле модерн Бежевый
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Стоит выделить пару зон для того, чтобы покрасить их в более светлый, темный или контрастный оттенок к общему цвету. Например, на фотографии коттеджа выше цветом выделены потолки на балконе и на автостоянке. Также можно выделить эркер, одну боковую стену, отделить стены дома от стен гаража, «нарисовать» цоколь, которого нет.  Примерные значения расхода – от 160 до 250 грамм на квадратный метр, и чем светлее краска, тем больше расход.

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