Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Ваша идеальная столовая по Знаку Зодиака

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Столовая комната в стиле минимализм
Loading admin actions …

Вы давно мечтаете об идеальной столовой, но все никак не найдете нужный образ? Попробуйте примерить на себя то, что советуют нам звезды! Смотрите не только на картинку, но и на описание под ней, и вы наверняка продвинетесь на пути решений по дизайну интерьера столовой!

​Дева: классическая безупречность

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores Столовая комната в стиле минимализм
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Перфекционисты Девы хотят, чтобы их столовая соответствовала всем правилам этикета и была эталонной – «настоящей и парадной». Выбирайте самые образные стили – неоклассику, ар-деко, модерн с элементами классического дизайна.

​Овен: дружелюбная и яркая

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs Столовая комната в стиле модерн
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

Funky – забавная, немного детская, дружелюбная и искренняя. Такая столовая должна быть у Овна, если он хочет чувствовать в ней себя в своей тарелке. Если в вашем доме есть Овен с характерными чертами, обязательно разрешите именно ему выбирать стиль для столовой, так как это по праву – его место, как гостиная для Близнецов или спальня для Тельца.

​Телец: много света и идеальная чистота

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Столовая комната в стиле минимализм
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Для Тельца очень важен порядок – в душе, на эмоциональном уровне, в доме. Ему идеально подойдет современный интерьер, который легко поддерживать в чистоте. Выбирайте стиль минимализм, например, с пляжным уклоном и большим форматом остекления.

​Рак: уют и домашнее настроение

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva Столовая комната в стиле модерн
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Для традиционных Раков, которые из всех Знаков наиболее домовиты в классическом смысле этого слова, отлично подойдет скандинавский стиль в дизайне интерьера. Он современен, но позволяет использовать мелкий декор и капельку ретро. При этом, он бережет бюджет!

​Лев: чистая роскошь

Casa Evans, A4estudio A4estudio Столовая комната в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Стильный Лев всегда хочет преуспевать и наслаждаться плодами своего труда. Люксовые стили эклектика, минимализм, люксовое шале, модерн подойдут ему лучше всего (как на фотографии выше). Ему очень важно купить именно брендовую мебель, даже если он сам себе в этом пока не признается.

​Близнецы: современность и капелька гламура

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Столовая комната в стиле модерн
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Для желающих постоянно воплощать свои мечты и не отступать от задуманного современный стиль – это возможность доказать, что вы идете по правильному пути. Особенно понравится близнецам модерн с капелькой ар-деко – мраморным полом, блеском софитов и хрусталя, но с модной мебелью в стиле минимализм. Например, как в стиле бразильяно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Скорпион: драматизм и эффект

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura Столовая комната в стиле модерн
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

Скорпионы – большие любители драматических пространств и немного таинственных интерьеров. Цветовая палитра в такой столовой должна привлекать внимание, интриговать и поражать интересными решениями. Скорпионы склонны к таким стилям, как эклектика и ар-деко.

​Стрелец: открытость и мобильность

M&M House, Studio MK27 Studio MK27 Столовая комната в стиле модерн
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Стрельцы всегда хотят всеми средствами избежать рутины, поэтому их столовая должна помогать им быть всегда необычными. Например, легко превращаться в офис, легко переставляться на балкон или на террасу! Современная гостиная с легкой мебелью и трендовыми светильниками – то, что им нужно!

​Козерог: лофт вашей мечты

Real Parque Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Столовая комната в стиле модерн
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Козероги склонны много и упорно работать для того, чтобы получить то, что они хотели. Если вы все еще не нашли в себе данную черту характера в профессиональной сфере, обязательно стоит начать применять свою «упертость» именно на ниве зарабатывания больших средств.

​Водолей: вечный праздник

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Водолеи любят свободу, яркость, приятную компанию и близких людей рядом. Объединить все это в одной комнате вам поможет стиль модерн с глянцевыми элементами и самостоятельно подобранным декором.

​Рыбы: эклектика современности

FA, Flávia Gerab Flávia Gerab Столовая комната в стиле модерн
Flávia Gerab

Flávia Gerab
Flávia Gerab
Flávia Gerab

Рыбы, как правило, сами не знают, чего хотят от своей столовой и какой стиль, цвет им выбрать. В итоге они либо покупают что-то очень стандартное, либо приводят дом в хаос из богемного шика. Современная эклектика на основе минимализма – идеальный выход для них. Осторожно покупайте по одному любому предмету и не злоупотребляйте цветом!

​Весы: баланс и симметрия

homify Столовая комната в тропическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для Весов большие столовые – это что-то за гранью люкса и удивительного чувства стиля. Они любят гармоничную симметрию, парадную атмосферу, четкость линий и светлые оттенки. Поэтому, неоклассический стиль им как раз подойдет!

Далее на homify:

— Лучшие проекты домов на homify;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Идеи дизайна красивой кухни.

10 фантастических идей для дизайна стен
А вам выпал правильный стиль?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо