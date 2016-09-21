Ваша идеальная столовая по Знаку Зодиака

Funky – забавная, немного детская, дружелюбная и искренняя. Такая столовая должна быть у Овна, если он хочет чувствовать в ней себя в своей тарелке. Если в вашем доме есть Овен с характерными чертами, обязательно разрешите именно ему выбирать стиль для столовой, так как это по праву – его место, как гостиная для Близнецов или спальня для Тельца.