Ваша идеальная столовая по Знаку Зодиака

Вы давно мечтаете об идеальной столовой, но все никак не найдете нужный образ? Попробуйте примерить на себя то, что советуют нам звезды! Смотрите не только на картинку, но и на описание под ней, и вы наверняка продвинетесь на пути решений по дизайну интерьера столовой!
Перфекционисты Девы хотят, чтобы их столовая соответствовала всем правилам этикета и была эталонной – «настоящей и парадной». Выбирайте самые образные стили – неоклассику, ар-деко, модерн с элементами классического дизайна.
Funky – забавная, немного детская, дружелюбная и искренняя. Такая столовая должна быть у Овна, если он хочет чувствовать в ней себя в своей тарелке. Если в вашем доме есть Овен с характерными чертами, обязательно разрешите именно ему выбирать стиль для столовой, так как это по праву – его место, как гостиная для Близнецов или спальня для Тельца.
Для Тельца очень важен порядок – в душе, на эмоциональном уровне, в доме. Ему идеально подойдет современный интерьер, который легко поддерживать в чистоте. Выбирайте стиль минимализм, например, с пляжным уклоном и большим форматом остекления.
Для традиционных Раков, которые из всех Знаков наиболее домовиты в классическом смысле этого слова, отлично подойдет скандинавский стиль в дизайне интерьера. Он современен, но позволяет использовать мелкий декор и капельку ретро. При этом, он бережет бюджет!
Стильный Лев всегда хочет преуспевать и наслаждаться плодами своего труда. Люксовые стили эклектика, минимализм, люксовое шале, модерн подойдут ему лучше всего (как на фотографии выше). Ему очень важно купить именно брендовую мебель, даже если он сам себе в этом пока не признается.
Для желающих постоянно воплощать свои мечты и не отступать от задуманного современный стиль – это возможность доказать, что вы идете по правильному пути. Особенно понравится близнецам модерн с капелькой ар-деко – мраморным полом, блеском софитов и хрусталя, но с модной мебелью в стиле минимализм. Например, как в стиле бразильяно.
Скорпионы – большие любители драматических пространств и немного таинственных интерьеров. Цветовая палитра в такой столовой должна привлекать внимание, интриговать и поражать интересными решениями. Скорпионы склонны к таким стилям, как эклектика и ар-деко.
Стрельцы всегда хотят всеми средствами избежать рутины, поэтому их столовая должна помогать им быть всегда необычными. Например, легко превращаться в офис, легко переставляться на балкон или на террасу! Современная гостиная с легкой мебелью и трендовыми светильниками – то, что им нужно!
Козероги склонны много и упорно работать для того, чтобы получить то, что они хотели. Если вы все еще не нашли в себе данную черту характера в профессиональной сфере, обязательно стоит начать применять свою «упертость» именно на ниве зарабатывания больших средств.
Водолеи любят свободу, яркость, приятную компанию и близких людей рядом. Объединить все это в одной комнате вам поможет стиль модерн с глянцевыми элементами и самостоятельно подобранным декором.
Рыбы, как правило, сами не знают, чего хотят от своей столовой и какой стиль, цвет им выбрать. В итоге они либо покупают что-то очень стандартное, либо приводят дом в хаос из богемного шика. Современная эклектика на основе минимализма – идеальный выход для них. Осторожно покупайте по одному любому предмету и не злоупотребляйте цветом!
Для Весов большие столовые – это что-то за гранью люкса и удивительного чувства стиля. Они любят гармоничную симметрию, парадную атмосферу, четкость линий и светлые оттенки. Поэтому, неоклассический стиль им как раз подойдет!
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;