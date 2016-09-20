Идеи для расширения маленького дома

Давно мечтаете об отдельных комнатах для каждого ребенка, о дополнительной гостиной или собственной студии, мастерской? Или ваша мечта – летний домик у бассейна или настоящая библиотека?
Давайте вместе окунемся в возможности расширения маленького дома и многочисленные идеи, предоставленные профессионалами homify. Вместе мы оценим бюджет и решим, что вам нужно!
Постройка современной веранды без отопления займет у вашего бюджета от 150 тыс. рублей и до 300 тыс. рублей с шикарными дверьми-слайдерами и террасой. Эту площадь можно использовать только летом и осенью-весной, если дополнить ее печкой на дровах по типу камина.
Общая площадь постройки выйдет около 50 кв. метров, что позволит вам существенно разгрузить гостиную и столовую на летнее время для игр детей и отдыха. А на раскладном диване на такой веранде можно устроить и гостевое спальное место.
Еще один вариант основан на традиционной деревянной веранде на каркасной основе и столбчатом фундаменте. Такая веранда площадью 30 кв. метров будет стоить около 100 тыс. рублей. Вы можете организовать здесь летнюю кухню для заготовок и обедов, столовую, детскую игровую, мастерскую, кабинет.
При высоких потолках второй уровень (как минимум, для игровой детской, где нужна высота потолка около 1,5 метра) может быть вашим настоящим спасением! Подумайте о том, чтобы соорудить его в гостиной или даже по площади всего дома.
Из террасы, строительство которой гораздо дешевле, чем веранды или пристройки, можно сделать гостиную. Стоимость одного квадратного метра начинается от 3 тыс. рублей при самостоятельной сборке. Таким образом, терраса площадью в 60 кв. метров с навесом обойдется вам в 230 тыс. рублей и станет шикарным местом для отдыха всей семьи. Здесь поместится и гостиная, и столовая, и летняя кухня, и еще останется место для декора и игр детей прямо на полу.
Стоимость строительства беседки сильно зависит от используемых материалов, типа остекления, отделки, площади. Начальная цена – около 180 тыс. рублей за беседку для отдыха 8 человек. В принципе, беседка не функциональней террасы с навесом, а стоит в несколько раз дороже за квадратный метр из-за остекления и полноценной кровли, стен.
Маленький сарай поможет разгрузить кладовую, прихожую и другие места, где у вас хранятся сезонные и мало используемые вещи. Сарайчик привозной и сборный стоит от 50 тыс. рублей + фундамент (20 тыс. рублей), большой сарай (размером с гараж) – от 350 тыс. рублей.
Большой привозной сборный домик с туалетом стоит около 350 тыс. рублей + отделка + фундамент, итого около 450 тыс. рублей за 60 кв. метров. Это может быть летний домик при бассейне, сама дача с туалетом, сауна с душевой и туалетом, гостевая комната, мастерская для живописи.
Чтобы сделать мансарду жилой, вам понадобится утепление кровли, окна, отделка и проведение отопления на новый верхний этаж (радиаторы или «теплый пол»). Жилая мансарда (даже площадью всего 15 кв. метров) может стать спальней или кабинетом, а большая (площадью около 60 кв. метров) – поможет разместить три спальни и две ванные комнаты.
Жилая мансарда является очень действенным способом увеличить площадь вашего дома при минимальных затратах! Поэтому мы советуем вам обратиться за консультацией к специалисту, если вы выберете данный способ. На Форуме вы можете разместить фотографию вашего дома, написать, из какого материала и какой толщины стены, и спросить, возможно ли на вашем чердаке сооружение жилого этажа и сколько это будет стоить.
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