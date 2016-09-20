Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеи для расширения маленького дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl Сад Беседки и теплицы
Loading admin actions …

Давно мечтаете об отдельных комнатах для каждого ребенка, о дополнительной гостиной или собственной студии, мастерской? Или ваша мечта – летний домик у бассейна или настоящая библиотека?

Давайте вместе окунемся в возможности расширения маленького дома и многочисленные идеи, предоставленные профессионалами homify. Вместе мы оценим бюджет и решим, что вам нужно!

​Современная веранда

Wintergarten Wipro Serra, Eco Wintergärten Eco Wintergärten Зимний сад в стиле модерн
Eco Wintergärten

Eco Wintergärten
Eco Wintergärten
Eco Wintergärten

Постройка современной веранды без отопления займет у вашего бюджета от 150 тыс. рублей и до 300 тыс. рублей с шикарными дверьми-слайдерами и террасой. Эту площадь можно использовать только летом и осенью-весной, если дополнить ее печкой на дровах по типу камина.

Общая площадь постройки выйдет около 50 кв. метров, что позволит вам существенно разгрузить гостиную и столовую на летнее время для игр детей и отдыха. А на раскладном диване на такой веранде можно устроить и гостевое спальное место.

​Традиционная веранда

JARDÍN DE INVIERNO / LIVING EXTERIOR, Mundo Garden Mundo Garden Зимний сад в стиле минимализм
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

Еще один вариант основан на традиционной деревянной веранде на каркасной основе и столбчатом фундаменте. Такая веранда площадью 30 кв. метров будет стоить около 100 тыс. рублей. Вы можете организовать здесь летнюю кухню для заготовок и обедов, столовую, детскую игровую, мастерскую, кабинет.

​Обустройство второго уровня

lucía, osb arquitectos osb arquitectos Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

При высоких потолках второй уровень (как минимум, для игровой детской, где нужна высота потолка около 1,5 метра) может быть вашим настоящим спасением! Подумайте о том, чтобы соорудить его в гостиной или даже по площади всего дома.

​Терраса как гостиная

homify Балкон, веранда и террасаМебель
homify

homify
homify
homify

Из террасы, строительство которой гораздо дешевле, чем веранды или пристройки, можно сделать гостиную. Стоимость одного квадратного метра начинается от 3 тыс. рублей при самостоятельной сборке. Таким образом, терраса площадью в 60 кв. метров с навесом обойдется вам в 230 тыс. рублей и станет шикарным местом для отдыха всей семьи. Здесь поместится и гостиная, и столовая, и летняя кухня, и еще останется место для декора и игр детей прямо на полу.

Беседка

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl Сад Беседки и теплицы
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

Стоимость строительства беседки сильно зависит от используемых материалов, типа остекления, отделки, площади. Начальная цена – около 180 тыс. рублей за беседку для отдыха 8 человек. В принципе, беседка не функциональней террасы с навесом, а стоит в несколько раз дороже за квадратный метр из-за остекления и полноценной кровли, стен.

​Сарайчик

Casetas de jardin, Naipex Jardín, S.L.U. Naipex Jardín, S.L.U. Садовые сараи
Naipex Jardín, S.L.U.

Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.

Маленький сарай поможет разгрузить кладовую, прихожую и другие места, где у вас хранятся сезонные и мало используемые вещи. Сарайчик привозной и сборный стоит от 50 тыс. рублей + фундамент (20 тыс. рублей), большой сарай (размером с гараж) – от 350 тыс. рублей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Летний домик с туалетом

Casetas de jardin, Naipex Jardín, S.L.U. Naipex Jardín, S.L.U. Садовые сараи
Naipex Jardín, S.L.U.

Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.

Большой привозной сборный домик с туалетом стоит около 350 тыс. рублей + отделка + фундамент, итого около 450 тыс. рублей за 60 кв. метров. Это может быть летний домик при бассейне, сама дача с туалетом, сауна с душевой и туалетом, гостевая комната, мастерская для живописи.

​Жилая мансарда

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Чтобы сделать мансарду жилой, вам понадобится утепление кровли, окна, отделка и проведение отопления на новый верхний этаж (радиаторы или «теплый пол»). Жилая мансарда (даже площадью всего 15 кв. метров) может стать спальней или кабинетом, а большая (площадью около 60 кв. метров) – поможет разместить три спальни и две ванные комнаты.

Жилая мансарда является очень действенным способом увеличить площадь вашего дома при минимальных затратах! Поэтому мы советуем вам обратиться за консультацией к специалисту, если вы выберете данный способ. На Форуме вы можете разместить фотографию вашего дома, написать, из какого материала и какой толщины стены, и спросить, возможно ли на вашем чердаке сооружение жилого этажа и сколько это будет стоить.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

8 красивых домов, которые стоят дешево
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо