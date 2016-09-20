Идеи для расширения маленького дома

Давно мечтаете об отдельных комнатах для каждого ребенка, о дополнительной гостиной или собственной студии, мастерской? Или ваша мечта – летний домик у бассейна или настоящая библиотека?

Давайте вместе окунемся в возможности расширения маленького дома и многочисленные идеи, предоставленные профессионалами homify. Вместе мы оценим бюджет и решим, что вам нужно!