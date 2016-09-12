Сруб экстра-класса

Загородный дом с особым шармом и здоровым климатом в помещении – это современная жизнь в модели Naturstammhaus! Студия KNEER GMBH, FENSTER UND TÜREN разработала срубы, которые удобны для современного человека и семьи, позволяя сочетать традиции и актуальные тренды в лучшем виде!

Естественное очарование массивных бревен разворачивается в открытой планировке на фоне ярких светлых комнат с большими окнами. Если вам кажется, что современная жизнь противоречит срубу, вы еще не видели Naturstammhaus изнутри.