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Сруб экстра-класса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
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Загородный дом с особым шармом и здоровым климатом в помещении – это современная жизнь в модели Naturstammhaus! Студия KNEER GMBH, FENSTER UND TÜREN разработала срубы, которые удобны для современного человека и семьи, позволяя сочетать традиции и актуальные тренды в лучшем виде!

Естественное очарование массивных бревен разворачивается в открытой планировке на фоне ярких светлых комнат с большими окнами. Если вам кажется, что современная жизнь противоречит срубу, вы еще не видели Naturstammhaus изнутри.

​Современный и стильный

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Данный проект дома построен из экологически чистой древесины породы белой пихты. Площадь дома всего лишь 150 кв. метров, хотя кажется, что он гораздо больше. Открытое пространство позволяет осветить комнаты с 3-х или даже 4-х сторон, красиво подчеркнув любовь к природным пейзажам.

​Дизайн интерьера

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Большие стеклянные поверхности приносят естественный свет в дом, который вечером с помощью интегрированной тут и там подсветки и без того выглядит замечательно! Выходя за пределы гостиной, вы можете попасть в коридор, столовую или кухню, кладовую или мастер-сьют с ванной и гардеробной на первом этаже.

Пространство под кровлей используется для создания гостевой комнаты с ванной, при этом дом считается одноэтажным, идеальным для пенсионеров или людей, в принципе не любящих много ходить по лестнице. Минимальный скат кровли был продиктован строительными нормами в данном районе.

​Панорамные окна и двери-слайдеры

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Высококачественные окна, которые зонируют пространство путем дверей-слайдеров и складывающихся стеклянных дверей, особенно сильно поддерживают современный облик дома. Алюминиевое покрытие рам – модный серый оттенок, позволяет создать необходимый по отношению к древесине контраст, а тройное остекление обеспечивает высокую теплоизоляцию. Значения Uf – от 0,92 Вт/(м²K). Кстати, к таким окнам от Schüco возможно применение электроприводной фурнитуры Schüco TipTronic.

На почти плоской крыше дома установлены солнечные панели, которые обеспечивают теплую воду для быта, сада и бассейна. Другим источником энергии является газовый котел, который распределяет тепло по всему дому с помощью системы «теплого пола».

​Черно-белая цветовая палитра

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

В дополнение к естественному цвету древесины в дизайне интерьера была выбрана монохромная цветовая палитра с использованием нескольких серых оттенков. Данный прием компенсирует излишнюю традиционность ультра-современными другими элементами.

Есть варианты дизайна интерьера сруба в стиле кантри или рустик, более традиционных, а есть в стиле люксового шале, который немного похож на то, что мы видим на фотографии выше. Правда, он имеет более «горную» нежели «провинциальную» атмосферу.

​Остекление в детской

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

В любом случае многие современные стили в дизайне интерьера могут быть адаптированы под интерьеры сруба. Например, богемный шик отлично смотрится в детской, викторианский или готический стиль – в спальне девочки-подростка, английский или шале – в дизайне главной спальни и ванных комнат.

Сруб можно оформить и тематически – как домик в горах, как домик писателя, как поместье винодела, как дом для нескольких поколений с большими экспозициями фотографий и памятных вещей.

Любой вариант подойдет тем, у кого бюджет достаточен для того, чтобы адаптировать стиль с помощью современных решений. Особенного внимания заслуживает организация крупноформатного остекления и невидимого напольного отопления, позволяющего смело экспериментировать с оформлением.

​Дизайн главного фасада

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Стильное оформление зоны крыльца с помощью эркера с оштукатуренным фасадом придает этому срубу более современный внешний вид. Отсюда видно и маленькие окна в дополнительных комнатах, и трубу газового котла, и даже окно второго света в холле.

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