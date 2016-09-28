​Традиционный коттедж 150 метров за 4 млн + план

Общая площадь дома составляет 150 кв. метров, где 21 кв. метр занимает гараж и еще 8 кв. метров – котельная. Всего в доме три спальни, две гардеробные, две ванные комнаты, кладовая и постирочная.

Дом построен из керамического блока Porotherm, крыша двускатная, котел на газе и твердом топливе. Перекрытия сделаны из железобетонной плиты, отделка фасадов – штукатурка. С отделкой такой проект дома стоит 4 млн в режиме экономии, включая работу строителей.