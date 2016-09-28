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​Традиционный коттедж 150 метров за 4 млн + план

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала данный дом по польским стандартам с максимальной любовью как к традиционному облику мансардного коттеджа по-европейски, так и к интерьерам в стиле модерн и современному остеклению.

​Современный формат с 3 спальнями

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homify
homify
homify

Общая площадь дома составляет 150 кв. метров, где 21 кв. метр занимает гараж и еще 8 кв. метров – котельная. Всего в доме три спальни, две гардеробные, две ванные комнаты, кладовая и постирочная.

Дом построен из керамического блока Porotherm, крыша двускатная, котел на газе и твердом топливе. Перекрытия сделаны из железобетонной плиты, отделка фасадов – штукатурка. С отделкой такой проект дома стоит 4 млн в режиме экономии, включая работу строителей.

​Парадный фасад

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homify

homify
homify
homify

На парадном фасаде мы можем увидеть входную дверь, ворота гаража и красивое угловое окно кухни у раковины. Отделка здесь произведена с помощью штукатурки двух типов и декоративного кирпича для колонны и ступеней.

​Кухня с островом

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homify
homify

Стильная кухня с островом имеет угловое остекление, выход на террасу, остров с барной стойкой и интерьер в стиле модерн. Ее площадь – около 11 кв. метров.

​Столовая в углу

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homify
homify

Угловая столовая может похвастаться самым расширенным форматом остекления – с двух сторон с окнами в пол и выходом на террасу. Площадь этой комнаты также около 10 кв. метров.

​Гостиная

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homify

homify
homify
homify

Стильная гостиная имеет выход только из столовой и оттого отделена от коридора и кажется более приватной. Здесь есть камин, угловой диван и отделка стены декоративными деревянными панелями. Ее площадь – около 22 кв. метров.

​Ванная комната

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homify
homify

В гостевой туалетной комнате на первом этаже есть душ и стильное остекление в пол в узком формате. А также присутствует очень интересная комбинированная отделка – плиткой и деревянными панелями.

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​Детская

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Две детские в этом доме выглядят примерно одинаково, у них общая гардеробная и общая ванная комната на втором этаже. Все они мансардного типа.

​Главная спальня

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homify
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Главная спальня для родителей имеет меньший формат, чем детские, но при этом более просторную гардеробную с мужской и женской зонами.

​В стиле мастер-сьют

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homify

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homify
homify

Мебель в главной спальне выполнена в формате мастер-сьюта – комоды плавно перетекают в рабочее место и являются одновременно и зоной под TV.

​Ванная комната

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homify

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homify
homify

На втором этаже в главной ванной комнате (10 кв. метров) есть душ, ванная чаша и двойная раковина. А постирочная находится в соседнем помещении.

​Планировка первого этажа

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homify

homify
homify
homify

На первом этаже в глаза бросается шикарная терраса площадью более 60 кв. метров! На нее есть выход из столовой и кухни. Сама кухня-столовая имеет в составе гарнитур, остров, кладовую и столовую зону на шесть персон. Рядом находится гостиная с угловым диваном и камином. Также на первом этаже есть гараж, котельная, гостевая туалетная комната с душем и прихожая/тамбур. Площадь гостиной со столовой – 32 кв. метра, кухни – 11 кв. метров, прихожей – 6 кв. метров.

​Планировка второго этажа

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homify
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На втором этаже мы найдем три спальни с фактической площадью 13,5, 14 и 17 кв. метров. Ощущаются они на 2-3 кв. метра меньше из-за ската кровли. Также здесь есть ванная комната площадью в 10 кв. метров, постирочная площадью 7 кв. метров и две гардеробные, каждая по 7 кв. метров.

Планировка второго этажа очень компактна и удобна. Там, где скат кровли не позволяет сделать комнаты, созданы гардеробные и постирочная с сушилкой.

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