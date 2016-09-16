Выбираем дом по Знаку Зодиака

Тельцы знают, чего хотят – лучшее из возможного! Если у них есть возможность купить дом за рубежом или просто снять там коттедж или квартиру – они делают это, потому что знают, что для них это и есть прогресс. Собственный оазис с бассейном в шикарном курортном месте – их настоящая заветная мечта!

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