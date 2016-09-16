Выбираем дом по Знаку Зодиака

Давно ищите дом своей мечты? Может быть, звезды подскажут вам, в каком направлении искать! Специально для вас мы создали подборку на основе популярных характеристик того или иного Знака Зодиака в надежде, что вы получите удовольствие от поиска своих отражений и получите ценную информацию о самом себе.
Водолею нужен дом, который радовал бы его каждый день. Ему очень важно находиться недалеко от друзей и родственников или собирать их у себя в гостях, поэтому домик в туристическом районе – пляжный или шале, на выбор – ему как раз подойдет.
Львы не соглашаются на второе место в программе и всегда выбирают передовой модерн для своего будущего дома. Им идеально подойдут немецкие и польские проекты коттеджей с новым уровнем остекления и стильной современной отделкой.
Скандинавский стиль идеально подходит для Стрельцов. Сначала кажется, что этот дом очень приватный и скромный, но на стороне заднего дворика мы встречаем панорамное остекление и шикарную террасу при двусветной гостиной!
Рыбы склонны к авантюрным покупкам, которые им были предложены в последний момент. Поместье в отдалении от цивилизации по скромной цене может захватить их больше, чем квартира в центре города. Кроме того, Рыбы искренне верят, что традиции лучше, чем инновации, поэтому голландский стиль им
Раки часто любят традиционный стиль жизни и стараются соответствовать некоторым стандартам. Так, им очень нравятся дома из голливудских фильмов и они готовы подписаться под каждым пунктом современной мечты, которые включают в себя современный дом в пригороде, семью с несколькими детьми, идеальный газон и хорошую работу.
Близнецы хотят лишь одного – счастья и дом, который смог бы им это обеспечить. Им нравятся современные стили, люксовые акценты и немного эффектных решений. Но самое главное, это то, что они хотят жить в теплом и красивом месте, с бассейном и пейзажными видами, а холодный климат им никак не подходит.
Скорпионы готовы на эксперименты – ультра-современные дома, аналогов которым еще нет на их улице. Он хотят дом в стиле минимализм или модерн, уютный и стильный, семейный и идеально чистый и готовы к тому, что он будет отличаться от соседских.
Девы любят архитектуру, которая что-то значит. Определенный стиль со своей историей, будь то английское поместье, французское шато или колониальный дом в испанском стиле в США. Их дом должен иметь цель, образ и быть продуманным до мелочей.
Стремление к стабильности и массивности в архитектуре у некоторых Козерогов выражено особенно сильно. Им нравятся крупноформатные монолитные проекты коттеджей в современных стилях. Женскому полу нравится стильный и простой модерн, но с полным набором комнат – гардеробными, дополнительными кладовыми, мансардой и т.п.
Весы любят гармонию – комфорта и цены, современной отделки и их образа жизни, поэтому предпочитают дома в стиле модерн. Немецкие, польские, иногда даже скандинавские проекты вызывают в них восторг!
Овен хочет построить дом для семьи, для любимых, для детей. Он хочет, чтобы он идеально подходил для малышей, на вид был позитивным и сказочным. Ему идеально подойдет архитектура в английском или средиземноморском стиле или такой стиль, как тропический Шотган (США).
Тельцы знают, чего хотят – лучшее из возможного! Если у них есть возможность купить дом за рубежом или просто снять там коттедж или квартиру – они делают это, потому что знают, что для них это и есть прогресс. Собственный оазис с бассейном в шикарном курортном месте – их настоящая заветная мечта!
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