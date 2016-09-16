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Выбираем дом по Знаку Зодиака

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Садовые бассейны
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Давно ищите дом своей мечты? Может быть, звезды подскажут вам, в каком направлении искать! Специально для вас мы создали подборку на основе популярных характеристик того или иного Знака Зодиака в надежде, что вы получите удовольствие от поиска своих отражений и получите ценную информацию о самом себе.

​Водолей: дом, полный света

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Водолею нужен дом, который радовал бы его каждый день. Ему очень важно находиться недалеко от друзей и родственников или собирать их у себя в гостях, поэтому домик в туристическом районе – пляжный или шале, на выбор – ему как раз подойдет.

​Лев: передовой модерн

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Львы не соглашаются на второе место в программе и всегда выбирают передовой модерн для своего будущего дома. Им идеально подойдут немецкие и польские проекты коттеджей с новым уровнем остекления и стильной современной отделкой.

​Стрелец: приватность и скромность

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Дома в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Скандинавский стиль идеально подходит для Стрельцов. Сначала кажется, что этот дом очень приватный и скромный, но на стороне заднего дворика мы встречаем панорамное остекление и шикарную террасу при двусветной гостиной!

​Рыбы: дом на век

Ready-for-Photo Home Staging Anwesen am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Дома в классическом стиле
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Рыбы склонны к авантюрным покупкам, которые им были предложены в последний момент. Поместье в отдалении от цивилизации по скромной цене может захватить их больше, чем квартира в центре города. Кроме того, Рыбы искренне верят, что традиции лучше, чем инновации, поэтому голландский стиль им

​Рак: американский стиль

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects Дома в стиле модерн
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Раки часто любят традиционный стиль жизни и стараются соответствовать некоторым стандартам. Так, им очень нравятся дома из голливудских фильмов и они готовы подписаться под каждым пунктом современной мечты, которые включают в себя современный дом в пригороде, семью с несколькими детьми, идеальный газон и хорошую работу.

​Близнецы: минимализм и глянец

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Садовые бассейны
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Близнецы хотят лишь одного – счастья и дом, который смог бы им это обеспечить. Им нравятся современные стили, люксовые акценты и немного эффектных решений. Но самое главное, это то, что они хотят жить в теплом и красивом месте, с бассейном и пейзажными видами, а холодный климат им никак не подходит.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Скорпион: современность и мода

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Дома в стиле модерн
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

Скорпионы готовы на эксперименты – ультра-современные дома, аналогов которым еще нет на их улице. Он хотят дом в стиле минимализм или модерн, уютный и стильный, семейный и идеально чистый и готовы к тому, что он будет отличаться от соседских.

​Дева: поместье аристократа

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле кантри
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Девы любят архитектуру, которая что-то значит. Определенный стиль со своей историей, будь то английское поместье, французское шато или колониальный дом в испанском стиле в США. Их дом должен иметь цель, образ и быть продуманным до мелочей.

​Козерог: полный комплект

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos Дома в стиле модерн
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

Стремление к стабильности  и массивности в архитектуре у некоторых Козерогов выражено особенно сильно. Им нравятся крупноформатные монолитные проекты коттеджей в современных стилях. Женскому полу нравится стильный и простой модерн, но с полным набором комнат – гардеробными, дополнительными кладовыми, мансардой и т.п.

​Весы: стильный модерн

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Дома в стиле модерн
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Весы любят гармонию – комфорта и цены, современной отделки и их образа жизни, поэтому предпочитают дома в стиле модерн. Немецкие, польские, иногда даже скандинавские проекты вызывают в них восторг!

​Овен: дом для любимых

Blue windows, 국민대학교 국민대학교 Дома в стиле кантри
국민대학교

국민대학교
국민대학교
국민대학교

Овен хочет построить дом для семьи, для любимых, для детей. Он хочет, чтобы он идеально подходил для малышей, на вид был позитивным и сказочным. Ему идеально подойдет архитектура в английском или средиземноморском стиле или такой стиль, как тропический Шотган (США).

​Телец: собственный оазис

Avenue Fresnaye Villa, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects Дома в стиле модерн
Jenny Mills Architects

Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects

Тельцы знают, чего хотят – лучшее из возможного! Если у них есть возможность купить дом за рубежом или просто снять там коттедж или квартиру – они делают это, потому что знают, что для них это и есть прогресс. Собственный оазис с бассейном в шикарном курортном месте – их настоящая заветная мечта!

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