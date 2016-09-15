Маленькая кухня: 7 вариантов освещения

Подсветка, интегрированная в потолок – спасение для маленьких кухонь. Выбирайте круглые точечные светильники или «модули», как на фотографии выше, разных размеров и форм. Красиво смотрятся и орнаменты, созданные за счет таких модулей, и геометричные узоры из них.

Такая подсветка отлично вписывается почти в любой стиль интерьера – модерн, неоклассику, минимализм, даже в провансе из-за светлого цвета потолка он смотрится привлекательно.