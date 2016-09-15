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Маленькая кухня: 7 вариантов освещения

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Proyecto Vivienda Unifamiliar Planta Baja, CARMAN INTERIORISMO CARMAN INTERIORISMO Кухня в средиземноморском стиле
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На маленькой кухне в центре обычно нет места для люстры вашей мечты, а ставить самый простой потолочный светильник не многие захотят. Мы собрали для вас 7 более интересных вариантов освещения на маленькой кухне площадью от 6 до 14 кв. метров.  А в зависимости от размера светильника каждый вариант может быть адаптирован под любую планировку и размер комнаты.

​Подсветка на потолке

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Кухня в стиле модерн
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Подсветка, интегрированная в потолок – спасение для маленьких кухонь. Выбирайте круглые точечные светильники или «модули», как на фотографии выше, разных размеров и форм. Красиво смотрятся и орнаменты, созданные за счет таких модулей, и геометричные узоры из них.

Такая подсветка отлично вписывается почти в любой стиль интерьера – модерн, неоклассику, минимализм, даже в провансе из-за светлого цвета потолка он смотрится привлекательно.

​Подсветка над барной стойкой/барной стойки

Proyecto Vivienda Unifamiliar Planta Baja, CARMAN INTERIORISMO CARMAN INTERIORISMO Кухня в средиземноморском стиле
CARMAN INTERIORISMO

CARMAN INTERIORISMO
CARMAN INTERIORISMO
CARMAN INTERIORISMO

Два варианта подсветки барной стойки,  самые популярные в этом сезоне – это неоновая лента под столешницей и два/три светильника в линию над стойкой. Такой вариант идеально подойдет для маленькой кухни, на которой обычно завтракает лишь 1-2 человека. Кроме того, из гостиной или коридора такой вариант смотрится гораздо более стильно, чем остальные.

​Белый цвет стен

APARTAMENTO ORIOL, vora vora Кухня в стиле модерн
vora

vora
vora
vora

Данный вариант не относится непосредственно к светильникам, а показывает, как на миниатюрной кухне с очень маленьким окном белый цвет может сотворить чудеса с освещенностью помещения! Подумайте о том, чтобы купить белую кухню, сделать светлый фартук, покрасить стены и пол в белый!

​Люстра над столом

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухни в эклектичном стиле Белый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Иногда люстры над столом и пары светильников у главной рабочей поверхности (интегрированных в фартук) хватает на всю кухню! Такой вариант идеально подойдет для традиционных стилей в дизайне – кантри, скандинавского, прованса.

​Подсветка столешницы на верхних шкафчиках

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Маленькие кухни
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Подсветка рабочей столешницы – это практически самая важная часть освещения на кухне, которая создает безопасное пространство для готовки. Приглушенный свет хорош только в зоне отдыха, а в рабочей вам нужен яркий (но не слишком) антураж, позволяющий на контрасте хорошо различать детали.

Подсветка столешницы – первое, о чем вам стоит задуматься в процессе выбора конкретной конфигурации гарнитура. Подсветка столешницы поможет вам быстрее и проще справляться с делами на кухне.

​Подсветка линии пола на гарнитуре

2 к.кв. в ЖК Атлант для двух сестер (68 кв.м) ДизайнМастер Кухни в эклектичном стиле дизайн интерьера,дизайн квартир
ДизайнМастер

2 к.кв. в ЖК Атлант для двух сестер (68 кв.м)

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

Хорошей идеей является и дополнительная подсветка линии пола по периметру гарнитура. Вечером такая кухня смотрится просто волшебно и очень современно, становится виден красивый узор на плитке или ее рельеф, а сам гарнитур выглядит гораздо дороже.

Встроенная по периметру подсветка позволяет легко держать данную зону в чистоте, отлично вписывает гарнитур в формат кухни-гостиной и идеально подходит под любой современный стиль в дизайне интерьера (лофт, минимализм, модерн, неоклассику).

Подсветка линии пола может продолжаться и в другой мебели, например, в тумбе для TV, комоде, прихожей, позволяя сделать интерьер единым целым за счет выбранной идеи для освещения.

​Подсветка «квадратом»

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Кухня в стиле модерн
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Еще один популярный современный вариант подсветки интерьера по потолку заключается в навесной конструкции. По периметру внутреннего квадрата здесь проложена неоновая лента, которая имеет несколько цветов на выбор и может окрашивать комнату в любой цвет – от нежно-розового и сиреневого до ярко-красного и фиолетового.

Дополнительно к неоновой ленте по внешнему периметру этого квадрата монтируются точечные круглые или квадратные светильники. Такой вариант – самый популярный для отделки современных квартир премиум-класса в Турции и некоторых европейских странах, а стоит не слишком дорого.

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