Маленькая кухня: 7 вариантов освещения

На маленькой кухне в центре обычно нет места для люстры вашей мечты, а ставить самый простой потолочный светильник не многие захотят. Мы собрали для вас 7 более интересных вариантов освещения на маленькой кухне площадью от 6 до 14 кв. метров. А в зависимости от размера светильника каждый вариант может быть адаптирован под любую планировку и размер комнаты.
Подсветка, интегрированная в потолок – спасение для маленьких кухонь. Выбирайте круглые точечные светильники или «модули», как на фотографии выше, разных размеров и форм. Красиво смотрятся и орнаменты, созданные за счет таких модулей, и геометричные узоры из них.
Такая подсветка отлично вписывается почти в любой стиль интерьера – модерн, неоклассику, минимализм, даже в провансе из-за светлого цвета потолка он смотрится привлекательно.
Два варианта подсветки барной стойки, самые популярные в этом сезоне – это неоновая лента под столешницей и два/три светильника в линию над стойкой. Такой вариант идеально подойдет для маленькой кухни, на которой обычно завтракает лишь 1-2 человека. Кроме того, из гостиной или коридора такой вариант смотрится гораздо более стильно, чем остальные.
Данный вариант не относится непосредственно к светильникам, а показывает, как на миниатюрной кухне с очень маленьким окном белый цвет может сотворить чудеса с освещенностью помещения! Подумайте о том, чтобы купить белую кухню, сделать светлый фартук, покрасить стены и пол в белый!
Иногда люстры над столом и пары светильников у главной рабочей поверхности (интегрированных в фартук) хватает на всю кухню! Такой вариант идеально подойдет для традиционных стилей в дизайне – кантри, скандинавского, прованса.
Подсветка рабочей столешницы – это практически самая важная часть освещения на кухне, которая создает безопасное пространство для готовки. Приглушенный свет хорош только в зоне отдыха, а в рабочей вам нужен яркий (но не слишком) антураж, позволяющий на контрасте хорошо различать детали.
Подсветка столешницы – первое, о чем вам стоит задуматься в процессе выбора конкретной конфигурации гарнитура. Подсветка столешницы поможет вам быстрее и проще справляться с делами на кухне.
Хорошей идеей является и дополнительная подсветка линии пола по периметру гарнитура. Вечером такая кухня смотрится просто волшебно и очень современно, становится виден красивый узор на плитке или ее рельеф, а сам гарнитур выглядит гораздо дороже.
Встроенная по периметру подсветка позволяет легко держать данную зону в чистоте, отлично вписывает гарнитур в формат кухни-гостиной и идеально подходит под любой современный стиль в дизайне интерьера (лофт, минимализм, модерн, неоклассику).
Подсветка линии пола может продолжаться и в другой мебели, например, в тумбе для TV, комоде, прихожей, позволяя сделать интерьер единым целым за счет выбранной идеи для освещения.
Еще один популярный современный вариант подсветки интерьера по потолку заключается в навесной конструкции. По периметру внутреннего квадрата здесь проложена неоновая лента, которая имеет несколько цветов на выбор и может окрашивать комнату в любой цвет – от нежно-розового и сиреневого до ярко-красного и фиолетового.
Дополнительно к неоновой ленте по внешнему периметру этого квадрата монтируются точечные круглые или квадратные светильники. Такой вариант – самый популярный для отделки современных квартир премиум-класса в Турции и некоторых европейских странах, а стоит не слишком дорого.
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