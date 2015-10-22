Фиолетовые ванные комнаты или как украсить свою жизнь

Фиолетовый цвет всегда являлся показателем нестандартных решений и индивидуального выбора. Даже духовные науки толкуют, что фиолетовая аура у человека говорит о его личности, как о таинственной, необъяснимой и тяготеющей к секретам и загадкам. Поэтому выбор фиолетового цвета в интерьере говорит о невероятно загадочной личности хозяина дома.
Фиолетовые ванные комнаты не будут смотреться банально, как стандартные синие, или раздражительно, как красные или ядовито-зеленые. Они будут внушать умиротворение, спокойствие, надежность и силу одновременно. Также данный цвет имеет мощное воздействие на здоровье человека. Не раз лекари утверждали, что фиолетовый цвет способен излечить пациента, избавить от бессонницы, укрепить его иммунитет и настроить на волну выздоровления.
Давайте поговорим о том, что же нужно знать об этой цветовой гамме.
Фиолетовый цвет является невероятно изменчивым и непостоянным, разнообразным и вариативным. Еще в давние времена ему придавали магические и лечебные свойства. Он включает в себя и лиловый, и лавандовый, и сиреневый, и сливовый, и баклажановый, и пурпурный, и черничный цвета. Все они так близки между собой, но в то же время абсолютно разнообразные, несут разное настроение и энергетику. Именно поэтому разобраться в них, слиться с этой энергетикой могут лишь тонкие творческие натуры, замечающее малейшее отличие в изменениях тона и оттенка.
В зависимости от цели комнаты и вкусовых предпочтений хозяина, фиолетовые ванные комнаты могут иметь различные оттенки.
Например, лавандовый цвет подойдет для человека, любящего покой и умиротворение. Данный оттенок имеет свойство расслаблять и успокаивать.
Элегантный лиловый цвет поддержит холодную атмосферу ванной комнаты и придаст свежий, бодрый настрой.
Для возлюбленных, естественно, подходят нежные оттенки розового, но как же этот цвет уже приелся. Именно мягкий сиреневый цвет настроит пару на романтическую волну и не будет выглядеть таким банальным и раздражающим.
А насыщенный черничный цвет станет достоянием любителей ярких эмоций и впечатлений, а также ценителей богатых стилей и изысканных дизайнов.
Выбирая дизайн, следует помнить, что фиолетовые ванные комнаты должны выглядеть гармонично и не напрягать глаза. Стоит отметить, что неблагоразумное избыточное использование этого оттенка приводит к депрессиям и психическим расстройствам, так как энергетика у данного цвета, действительно, очень мощная.
Используя фиолетовую цветовую гамму в ванной, было бы замечательно сочетать его с другими колорами. Универсальным цветом-компаньоном на все случаи жизни является белый цвет. Он подходит к любым другим цветам и не менее гармонирует с фиолетовым. Данная комбинация смотрится изысканно и благородно. Да и сантехника стандартно изготовляется белоснежной, конечно, опытные сантехники ее так спрячут, что ее и не видно. Однако, ванная, умывальник – они все равно всегда на виду. Конечно, если белые не подходят под общий интерьер, то их можно заказать и в других цветах.
Существует несколько оттенков, с которыми нужно обращаться очень осторожно при сочетании с фиолетовым. К ним относятся все оттенки синего, красного, розового, ядовито-зеленого и лимонного цвета, которые могут испортить даже самые изысканные фиолетовые ванные комнаты. Данные оттенки возможны в сочетании с фиолетовым, но, опять же, следует обращать внимание на тона и температуру цветов. Теплый нежный сиреневый оттенок вряд ли будет сочетаться с ядовито-зеленым, когда розовые вставки подойдут идеально.
Как уже отмечалось, сантехника для ванной, обычно, изготовляется белого цвета, что значительно упрощает задачу гармонично скомбинировать цветов и позволяет превратить фиолетовые ванные комнаты в собственный уголок искусства. Но для самых креативных и неординарных есть предложение сделать все в точности до наоборот – оставить стены, потолок и пол белыми, а мебель и сантехнику отделать фиолетовым. Такое решение позволит визуально убрать границы помещения, благодаря белому пространству, и сделать яркие акценты на основных точках комнаты. Также такие контрастные переходы стимулируют организм к работе и придают жизненных сил.
Как правило, в интерьере используют три оттенка одного цвета – светлый, средний и более темный или насыщенный. Благодаря такой палитре, есть возможность разделить одно помещение на несколько логических частей, придав им различный внешний вид.
Оформляя фиолетовые ванные комнаты и подбирая для них необходимые аксессуары, следует помнить, что они не должны выбиваться из общей картинки, а только дополнять дизайн. Естественно, что для ванной фиолетовых оттенков будут уместны таких же цветов полотенца и стаканчики. Но следует выбирать более контрастные цвета, чтобы сделать логический акцент на туалетных принадлежностях.
Ванная – это не только место, где можно помыться. Это еще мини-салон красоты, где на полках стоят куча баночек с кремами и масками. Было бы очень тонко подобрать все тюбики гармонично сочетающегося цвета с фиолетовым.
Живые растения всегда уместны и смотрятся выгодно в любой комнате. Фиолетовые ванные комнаты не являются исключением. Зеленое растение станет свежей ноткой в интерьере подобного оттенка, а ростки лаванды, сирени или фиалок – прекрасным дополнением в дизайне.
Фиолетовый цвет принимает участие в формировании любого стиля интерьера. Рассмотрим некоторые из них. Легкий фиолетовый цвет на потолке будет гармонично дополнять белую сантехнику и минимальное количество мебели, полностью формируя целостную картину и не перегружая стиль. Спокойствие и завершенность будут править в данном царстве умиротворения.
А вот для японского стиля характерно сочетание фиолетовых оттенков и деревянных текстур. Ведь именно прекрасное цветущее дерево сакура является одним из достояний этой культуры.
Благодаря невероятной вариации, фиолетовый цвет может создавать классический стиль, несмотря на свое яркое настроение. Для этого стиля подойдут ненасыщенные, спокойные, мягкие оттенки фиолетового в сочетании с богатым золотым цветом, природными материалами и плавными фигурами.
Для модерна характерны простые формы, не перегруженность и маленькие размеры. Поэтому в качестве дополнения к такой простоте выступает фиолетовый цвет, который своей энергетикой завершит целостность интерьера.
Ретро. Оформить фиолетовые ванные комнаты в ретро-стиле совершенно несложно, ведь именно эти оттенки являются очень экзотичными, экстравагантными и необычными. Стоит только подобрать правильную текстуру и мебель, как ванная тут же покажет всю нестандартность тех времен.
Хай-тек. Для данного стиля будет стопроцентным попаданием использования насыщенного сливового цвета с серыми оттенками и металлическими элементами декора.
Фиолетовые ванные комнаты можно углубить и подчеркнуть, благодаря изысканной штукатурке, обоям или текстилю.
Не следует использовать монохромные темные цвета для отделки всей комнаты – это визуально уменьшит помещение и будет давить на человека.
Фиолетовый цвет отлично раскрывается не с одним источником света, а с несколькими отдельными.
Сочетайте фиолетовые оттенки с деревом – это смотрится очень гармонично и выигрышно.
При выборе дизайна ванной комнаты изначально подберите два основных фиолетовых оттенка, которые будут сочетаться между собой, и в дальнейшем работайте только на выбранные цвета.
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