Фиолетовые ванные комнаты или как украсить свою жизнь

Фиолетовый цвет всегда являлся показателем нестандартных решений и индивидуального выбора. Даже духовные науки толкуют, что фиолетовая аура у человека говорит о его личности, как о таинственной, необъяснимой и тяготеющей к секретам и загадкам. Поэтому выбор фиолетового цвета в интерьере говорит о невероятно загадочной личности хозяина дома.

Фиолетовые ванные комнаты не будут смотреться банально, как стандартные синие, или раздражительно, как красные или ядовито-зеленые. Они будут внушать умиротворение, спокойствие, надежность и силу одновременно. Также данный цвет имеет мощное воздействие на здоровье человека. Не раз лекари утверждали, что фиолетовый цвет способен излечить пациента, избавить от бессонницы, укрепить его иммунитет и настроить на волну выздоровления.

Давайте поговорим о том, что же нужно знать об этой цветовой гамме.