Как известно, стиль создают детали. Невозможно представить себе уютную квартиру без предметов декора, которые в ответе за создание теплой и легкой атмосферы. В последние годы яркие узоры снова вошли в моду – маленькие персидские коврики, декоративные подушки, одеяла и прочие изделия текстильной промышленности все чаще становятся главным украшением наших домов. Сегодня мы поговорим о том, как правильно подбирать декоративные подушки. Чтобы не допускать ошибок при покупке этих элеметов декора, задайте себе несколько вопросов:

- Приобретая новую декоративную подушку, для вас важнее текстура или цвет?

- Создаст ли узор этой подушки удачную комбинацию с уже существующими или, наоборот, вступит в противоречие?

- Вы хотите придерживаться существующей цветовой гаммы или добавить немного яркости в интерьер?