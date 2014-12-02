Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как правильно подбирать декоративные подушки

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Eaton Square: Belgravia, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Как известно, стиль создают детали. Невозможно представить себе уютную квартиру без предметов декора, которые в ответе за создание теплой и легкой атмосферы. В последние годы яркие узоры снова вошли в моду – маленькие персидские коврики, декоративные подушки, одеяла и прочие изделия текстильной промышленности все чаще становятся главным украшением наших домов. Сегодня мы поговорим о том, как правильно подбирать декоративные подушки. Чтобы не допускать ошибок при покупке этих элеметов  декора, задайте себе несколько вопросов:

- Приобретая новую декоративную подушку, для вас важнее текстура или цвет? 

- Создаст ли узор этой подушки удачную комбинацию с уже существующими или, наоборот, вступит в противоречие?  

- Вы хотите придерживаться существующей цветовой гаммы или добавить немного яркости в интерьер?

Сделайте ваш дом гостеприимней

Skyfall Living Room Architectural Interiors + Superyacht Photographer Гостиная в скандинавском стиле
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Living Room

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Бархатные подушки – отличный способ добавить в дом тепла. Они особенно подойдут для домов в стилях кантри и шебби шик. Как видим на изображении, бежевый и бордовый цвета идеально смотрятся в помещениях, в которых главным отделочным материалом выступает светлое дерево. Камин и бордовый цвет согревают и освещают слегка монотонное оформление комнаты.

Спокойствие

Living Room Roselind Wilson Design Гостиная в стиле модерн sofa,cushions,lamp,cream sofa,carpet,interior design
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Классический стиль требует дисциплины. Не стоит пытаться внести элемент эклектики в интерьер, изображенный на фото. Стройность, симметрия, грация, сдержанность – вот, основные характеристики этого стиля. Элементы декора, которые не подпадают под это определение, следует исключать. Задумав приобрести несколько новых декоративных подушек в комнату, подобную той, что вы видите на изображении, обратите особое внимание на их рисунок – он ни в коем случае не должен быть пестрым и ассиметричным.

Геометрические узоры

Cushions, Sian Elin Sian Elin ГостинаяАксессуары и декорации
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

Дизайнер Сиан Элин (Sian Elin) наглядно продемонстрировала как можно удачно совместить различные по цвету и формам узоров подушки. Если доминирующий цвет комнаты не является ярким, добавьте несколько подушек с выделяющимся узором. Благодаря этому, дизайн помещения будет выглядеть сложнее и насыщеннее. 

В комнате, изображеннной на фото, присутствуют три основных цвета – розовый, серый и белый. На разных элементах декора эти цвета имеют разную степень интенсивности, создавая приятный для глаз контраст.

Яркие подушки

A/W 14, Habitat Habitat
Habitat

A/W 14

Habitat
Habitat
Habitat

Если вы никак не можете определиться с цветом подушек для дивана, обратите внимание на цвета уже существующих в квартире украшений, возможно, они подскажут вам идеальное решение. В данном случае цвета подушек определила стоящая на камине картина.

Тонкие контрасты

Dagat Collection, bococo bococo ГостинаяАксессуары и декорации
bococo

Dagat Collection

bococo
bococo
bococo

Для адептов минимализма, выбор декора – дело не из легких. Черно-белые аксессуары сливаются с основными цветами интерьера, а яркие – противоречат им. Дизайнеры из бюро BOCOCCO предлагают вам избрать путь золотой середины и сделать выбор в пользу декоративных подушек цвета металлик, которые украшены узорами из четких прямых линий.

Занавески

Stephanie Coutas's projects, Stephanie Coutas Stephanie Coutas Гостиная в стиле модерн
Stephanie Coutas

Stephanie Coutas's projects

Stephanie Coutas
Stephanie Coutas
Stephanie Coutas

Для тех, кто не является большим поклонником экспериментов, предлагаем поступать с декоративными подушками так, как поступали с ними на протяжении многих столетий – пусть их  узор повторяет узор занавесок. Возможно, кому-то такое интерьерное решение покажется устаревшим, но мы убеждены – дизайнерский ход, проверенный временем, не может оказаться ошибочным. 

Надеемся, что эта небольшая статья помогла вам лучше разобраться в отношениях между подушками и другими предметами интерьера. Хотелось бы также узнать, какого цвета подушки нашли свое место на вашем диване?

Новогодние подарки | Что подарить любителям чтения?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо