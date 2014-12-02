Как известно, стиль создают детали. Невозможно представить себе уютную квартиру без предметов декора, которые в ответе за создание теплой и легкой атмосферы. В последние годы яркие узоры снова вошли в моду – маленькие персидские коврики, декоративные подушки, одеяла и прочие изделия текстильной промышленности все чаще становятся главным украшением наших домов. Сегодня мы поговорим о том, как правильно подбирать декоративные подушки. Чтобы не допускать ошибок при покупке этих элеметов декора, задайте себе несколько вопросов:
- Приобретая новую декоративную подушку, для вас важнее текстура или цвет?
- Создаст ли узор этой подушки удачную комбинацию с уже существующими или, наоборот, вступит в противоречие?
- Вы хотите придерживаться существующей цветовой гаммы или добавить немного яркости в интерьер?
Бархатные подушки – отличный способ добавить в дом тепла. Они особенно подойдут для домов в стилях кантри и
шебби шик. Как видим на изображении, бежевый и бордовый цвета идеально смотрятся в помещениях, в которых главным отделочным материалом выступает светлое дерево. Камин и бордовый цвет согревают и освещают слегка монотонное оформление комнаты.
Классический стиль требует дисциплины. Не стоит пытаться внести элемент эклектики в интерьер, изображенный на фото. Стройность, симметрия, грация, сдержанность – вот, основные характеристики этого стиля. Элементы декора, которые не подпадают под это определение, следует исключать. Задумав приобрести несколько новых декоративных подушек в комнату, подобную той, что вы видите на изображении, обратите особое внимание на их рисунок – он ни в коем случае не должен быть пестрым и ассиметричным.
Дизайнер Сиан Элин (Sian Elin) наглядно продемонстрировала как можно удачно совместить различные по цвету и формам узоров подушки. Если доминирующий цвет комнаты не является ярким, добавьте несколько подушек с выделяющимся узором. Благодаря этому, дизайн помещения будет выглядеть сложнее и насыщеннее.
В комнате, изображеннной на фото, присутствуют три основных цвета – розовый, серый и белый. На разных элементах декора эти цвета имеют разную степень интенсивности, создавая приятный для глаз контраст.
Если вы никак не можете определиться с цветом подушек для дивана, обратите внимание на цвета уже существующих в квартире украшений, возможно, они подскажут вам идеальное решение. В данном случае цвета подушек определила стоящая на камине картина.
Для адептов минимализма, выбор декора – дело не из легких. Черно-белые аксессуары сливаются с основными цветами интерьера, а яркие – противоречат им. Дизайнеры из бюро BOCOCCO предлагают вам избрать путь золотой середины и сделать выбор в пользу декоративных подушек цвета металлик, которые украшены узорами из четких прямых линий.
Для тех, кто не является большим поклонником экспериментов, предлагаем поступать с декоративными подушками так, как поступали с ними на протяжении многих столетий – пусть их узор повторяет узор занавесок. Возможно, кому-то такое интерьерное решение покажется устаревшим, но мы убеждены – дизайнерский ход, проверенный временем, не может оказаться ошибочным.
Надеемся, что эта небольшая статья помогла вам лучше разобраться в отношениях между подушками и другими предметами интерьера. Хотелось бы также узнать, какого цвета подушки нашли свое место на вашем диване?