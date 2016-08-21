Современный дом с традиционным шармом

Глядя на этот фасад в традиционном стиле охватывает ностальгия. Темный кирпич, черепичная двускатная крыша, слуховое окно – все это признаки прекрасной архитектуры прошлых лет, которая всегда в моде. Однако, современные элементы на фасаде все же присутствуют. Например, темные рамы, двери и французские балкончики.

Большое количество окон на фасаде обеспечивает достаточное освещение интерьера. Около входа мы видим небольшие клумбы, а за домом раскинулся красивый сад. Справа есть мощеная площадки для машин.