Современный дом с традиционным шармом

Многим из нас по душе дома в традиционном стиле. От них веет уютом и историей. Но, к сожалению, как правило, такие дома не имеют современных удобств и не приспособлены для комфортного проживания современного человека. Однако, есть выход! В этой статье мы хотим представить вашему вниманию дом, построенный в Германии. Он имеет традиционный внешний вид, а внутри он совершенно модернизирован и отвечает всем требованиям нашего времени. Убедитесь сами!
Глядя на этот фасад в традиционном стиле охватывает ностальгия. Темный кирпич, черепичная двускатная крыша, слуховое окно – все это признаки прекрасной архитектуры прошлых лет, которая всегда в моде. Однако, современные элементы на фасаде все же присутствуют. Например, темные рамы, двери и французские балкончики.
Большое количество окон на фасаде обеспечивает достаточное освещение интерьера. Около входа мы видим небольшие клумбы, а за домом раскинулся красивый сад. Справа есть мощеная площадки для машин.
Интерьер очарователен в своей простоте. За счет больших стеклянных дверей гостиная наполнена большим количеством естественного света. Мебель в гостиной плетеная. На ней можно с комфортом разместиться и выпить чашечку чая. Отсюда открывается прекрасный вид на сад. Декор комнаты напоминает сельский стиль, особенно мебель и текстиль.
Гостиная имеет открытую планировку и плавно перетекает в столовую. Визуально эти две зоны отделены за счет расстановки мебели и освещения. Телевизор подвешен на стене и таким образом не занимает свободное пространство. Картины и свежие цветы из сада завершают образ и придают помещению уют.
Из гостиной через столовую мы попадаем на кухню, которая выдержана в одном стиле со всем первым этажом. У кухонного гарнитура отсутствуют громоздкие навесные шкафы, вместо них окно во всю стену. В пространстве царит белый и кремовый цвет. Акцентом является большая люстра над обеденным столом. А композиция из фруктов освежает общую картину.
Далее мы перемещаемся в спальню. Эта светлая просторная комната располагает к отдыху и расслаблению. Из окон открывается прекрасный вид на окрестности. Большая двуспальная кровать и тумба в темном цвете являются цветовыми акцентами помещения. Напротив во всю стену разместился вместительный шкаф – купе. В дополнение к потолочной люстре имеются прикроватные светильники, которые обеспечивают достаточно освещения для чтения перед сном. Шторы на окнах легкие, почти прозрачные. На полу мы видим ковровое покрытие приятного охристого цвета, который прекрасно дополняет интерьер.
Каждый день начинается и заканчивается в этой комнате. Ванная – идеальное место для того, чтобы отдохнуть от рабочей суеты и восстановить силы с видом на сад. В декоре нет ни каких неожиданностей. Здесь также, как и в остальных комнатах преобладают светлые тона. Разбавляет монохромность темная полоса вдоль стены с узором. В этой комнате есть как ванная чаша, так и душевая кабина, для тех, кто торопиться. Плитка на полу в виде деревянной доски прекрасно дополняет интерьер и далает его более уютным.
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