До и После: Ремонт ужасной мансарды

Если в вашем загородном доме, на даче или в коттедже есть не обустроенная мансарда или чердак, вы наверняка уже думали о том, что можно сделать на основе этого пустующего пространства. Это может быть семейная гостиная, детская игровая, пара спален с ванной комнатой или просто одна большая комната с домашним кинотеатром.
Сегодня мы покажем вам, как мансарда площадью около 60 кв. метров может полностью преобразить облик вашего дома и дополнить вашу жизнь детской игровой комнатой. В этом проекте от студии BCM на ней была реализована идея именно такой семейной гостиной. Также в этой Книге Идей есть и проекты трех других спален на реконструированных старых мансардах в частных домах.
Эксклюзивный творческий подход, интересно подобранная мебель и эффективные приемы сделали работу этих талантливых дизайнеров особенно удивительной!
В изначальном формате здесь уже была полноценная деревянная лестница (не чердачная), деревянная кровля, открытые потолочные балки и достаточная высота потолков для детской игровой или детской спальни.
В этой потрясающая семейной гостиной мы найдем интересный комплект детской мебели! Потолок оставлен оригинальным, балки покрашены, а части потолка утеплены и оштукатурены поверх гипсокартона. Общая площадь этой комнаты составляет около 60 кв. метров, на фотографии лишь ее половина. Такая семейная гостиная на мансарде – настоящее спасение для семьи с несколькими детьми. Так вы сможете разграничить парадную гостиную и игровую, оставляя первую в эстетичном виде весь день, перенеся все активные развлечения и игрушки наверх.
Наверняка вам кажется, что такая мансарда не станет идеальной спальней или детской. Но это вовсе не так!
Часть стены под скатом крыши был использована для хранения – здесь есть стеллажи и закрытые тумбы для книг, игрушек, декора и различных мелочей. Стена от образованной кладовой стала местом для того, чтобы повесить радиаторы.
Стильная спальня в другом проекте реконструкции мансарды выполнена в скандинавском стиле, имеет два небольших мансардных окна, как в гостиной, которые смотрятся очень привлекательно и даже романтично. Детская предназначена для мальчика-подростка, выкрашена в серый цвет и дополнена пуфиком, зоной TV, полочками, постерами. Ее площадь менее 12 кв. метров.
Еще один вариант спальни на мансарде мы взяли у другой фирмы по дизайну интерьера. Здесь также площадь не превышает 12 кв. метров, есть два мансардных кровельных окна, а сама комната очень уютная.
Эта детская не имеет дорогих кровельных мансардных окон, но имеет окно в фронтоне, которое гораздо дешевле! Используйте пастельные тона и раскрасьте такую спальню в приятные оттенки, любимые ребенком!
Далее на homify:
— Все о натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;