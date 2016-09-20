До и После: Ремонт ужасной мансарды

Если в вашем загородном доме, на даче или в коттедже есть не обустроенная мансарда или чердак, вы наверняка уже думали о том, что можно сделать на основе этого пустующего пространства. Это может быть семейная гостиная, детская игровая, пара спален с ванной комнатой или просто одна большая комната с домашним кинотеатром.

Сегодня мы покажем вам, как мансарда площадью около 60 кв. метров может полностью преобразить облик вашего дома и дополнить вашу жизнь детской игровой комнатой. В этом проекте от студии BCM на ней была реализована идея именно такой семейной гостиной. Также в этой Книге Идей есть и проекты трех других спален на реконструированных старых мансардах в частных домах.

Эксклюзивный творческий подход, интересно подобранная мебель и эффективные приемы сделали работу этих талантливых дизайнеров особенно удивительной!