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До и После: Ремонт ужасной мансарды

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Money Saving Loft and Extension project, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Спальня в стиле модерн
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Если в вашем загородном доме, на даче или в коттедже есть не обустроенная мансарда или чердак, вы наверняка уже думали о том, что можно сделать на основе этого пустующего пространства. Это может быть семейная гостиная, детская игровая, пара спален с ванной комнатой или просто одна большая комната с домашним кинотеатром.

Сегодня мы покажем вам, как мансарда площадью около 60 кв. метров может полностью преобразить облик вашего дома и дополнить вашу жизнь детской игровой комнатой. В этом проекте от студии BCM на ней была реализована идея именно такой семейной гостиной. Также в этой Книге Идей есть и проекты трех других спален на реконструированных старых мансардах в частных домах.

Эксклюзивный творческий подход, интересно подобранная мебель и эффективные приемы сделали работу этих талантливых дизайнеров особенно удивительной!

​До: деревянная мансарда

AMENAGEMENT DE COMBLES, BCM BCM
BCM

BCM
BCM
BCM

В изначальном формате здесь уже была полноценная деревянная лестница (не чердачная), деревянная кровля, открытые потолочные балки и достаточная высота потолков для детской игровой или детской спальни. 

​После: семейная гостиная

AMENAGEMENT DE COMBLES, BCM BCM
BCM

BCM
BCM
BCM

В этой потрясающая семейной гостиной мы найдем интересный комплект детской мебели! Потолок оставлен оригинальным, балки покрашены, а части потолка утеплены и оштукатурены поверх гипсокартона. Общая площадь этой комнаты составляет около 60 кв. метров, на фотографии лишь ее половина. Такая семейная гостиная на мансарде – настоящее спасение для семьи с несколькими детьми. Так вы сможете разграничить парадную гостиную и игровую, оставляя первую в эстетичном виде весь день, перенеся все активные развлечения и игрушки наверх.

До: полуразрушенный вид

AMENAGEMENT DE COMBLES, BCM BCM
BCM

BCM
BCM
BCM

Наверняка вам кажется, что такая мансарда не станет идеальной спальней или детской. Но это вовсе не так!

​После: детали

AMENAGEMENT DE COMBLES, BCM BCM
BCM

BCM
BCM
BCM

Часть стены под скатом крыши был использована для хранения – здесь есть стеллажи и закрытые тумбы для книг, игрушек, декора и различных мелочей. Стена от образованной кладовой стала местом для того, чтобы повесить радиаторы. 

​После: спальня

Attic Teen Bedroom, The Interior Design Studio The Interior Design Studio Спальня в стиле модерн
The Interior Design Studio

Attic Teen Bedroom

The Interior Design Studio
The Interior Design Studio
The Interior Design Studio

Стильная спальня в другом проекте реконструкции мансарды выполнена в скандинавском стиле, имеет два небольших мансардных окна, как в гостиной, которые смотрятся очень привлекательно и даже романтично. Детская предназначена для мальчика-подростка, выкрашена в серый цвет и дополнена пуфиком, зоной TV, полочками, постерами. Ее площадь менее 12 кв. метров. 

После: спальня на двоих

Loft Bedroom A1 Lofts and Extensions Спальня в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Loft Bedroom

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Еще один вариант спальни на мансарде мы взяли у другой фирмы по дизайну интерьера. Здесь также площадь не превышает 12 кв. метров, есть два мансардных кровельных окна, а сама комната очень уютная.

После: детская

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Спальня в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Эта детская не имеет дорогих кровельных мансардных окон, но имеет окно в фронтоне, которое гораздо дешевле! Используйте пастельные тона и раскрасьте такую спальню в приятные оттенки, любимые ребенком! 

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