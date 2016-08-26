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10 террас на крыше

Перла Вереника Перла Вереника
Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D Плоские крыши
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К сожалению открытая терраса с зеленым садом на крыше для большинства российских климатических зон – красивая мечта, но ведь мечтать не запретишь! Так давайте насладимся красочным видом великолепных террас, ставших для многих оазисом отдыха и релакса посреди городской суеты. 

1. В ярком цвете

homify Плоские крыши
homify

homify
homify
homify

Темная древесина и алые чехлы подушек великолепно смотрятся на этой террасе на фоне чистой синевы неба. Такой дизайн обстановки делает и без того великолепную террасу похожей на палубу круизной яхты, а волны за бортом восхитительно заменяют легкие облачка на горизонте. От прямых солнечных лучей террасу затеняет легкий деревянный навес, а уюта обстановке добавляет живой огонь мини-камина, встроенного в столешницу.

2. Эко-стиль

Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D Плоские крыши
winhard 3D

winhard 3D
winhard 3D
winhard 3D

Безупречность белого цвета и зелень газона идеально подчеркнут свежесть обстановки террасы под открытым небом. Главное украшение такого простого интерьера – разнообразие растений. В напольных горшках и в виде настенных подвесных кустов, газонного покрытия и невысоких деревцев. 

3. Целое кафе на крыше

Coca Cola HQ Roof Terrace Biotecture Балкон, веранда и террасаРастения
Biotecture

Coca Cola HQ Roof Terrace

Biotecture
Biotecture
Biotecture

Не хотелось бы вам провести вечер  в атмосфере уютного кафе на тихой улочке Парижа? Терраса на крыше - отличный способ осуществить такое путешествие практически мгновенно, без долгих перелетов и регистрации в аэропорту. Зеленая стена вдоль бортика крыши сделает террасу более уединенной,  а небольшие круглые столики с зонтиками позволят выпить чашечку кофе, встречая утро нового дня или даже организовать вечернику для друзей под открытым небом. 

4. Сад на крыше

Un Jardin suspendu, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste Плоские крыши
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

Большинство крупных и не слишком городов не может похвастаться обилием зелени, поэтому идея превратить крышу своего дома в настоящий оазис посреди мегаполиса пользуется огромной популярностью во всем мире. Если погодные условия не позволяют круглый год держать растения на открытой террасе, то можно воспользоваться большими напольными кадками с деревцами и кустами, переносными контейнерами для клумб

5. Терраса класса Люкс

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Плоские крыши
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Если ваш принцип жизни все или ничего, то эта терраса безусловно устроит любой безупречный вкус. Начиная, с бесконечного числа разнообразных растений, потрясающе красивых  и гармонично сочетающихся в единый сад и окружающей природой и заканчивая удобной мебелью – столы, шезлонги, диванчики – все продумано до мелочей. Что особенно важно при проектировании такого пространства на крыше, общий вес террасы должен сразу учитываться при строительстве дома.

6. Терраса с тентом

homify Плоские крыши
homify

homify
homify
homify

Эта терраса на крыше сочетает элегантность стиля и практичность оформления. Цвета, используемые в деревянной отделке, обивке диванов и горшков – темные и благородные, привносят респектабельность в интерьер Контрастны темной отделке светлые тона стен и тента, который накрывает и защищает от солнца и дождя все это пространство. 

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7. Многоуровневая терраса

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria Плоские крыши
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

Этот эксклюзивный дизайн построен на сочетании объема пространства и зелени растений. Деревянный пол с пропиткой соединяет оба уровня в единую систему, плетеные диваны украшены мягкими светлыми подушками, журнальные столики – закаленным стеклом. Немалую долю яркости в оформлении интерьера дает  натуральная текстура материалов и легкий авангардизм аксессуаров. Получаемый микс не выглядит слишком деревенским, но добротность природных текстур поднимает уровень интерьера. 

8. Оригинальные материалы для декора

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Космический пейзаж террасы создан с помощью массивных каменных валунов, покрывающих пол. А круглая деревянная площадка – словно сцена из романтичного кинофильма про ужин при свечах на крыше. Монументальность каменного покрытия и подсветка вокруг столиков создали ощущение легкости, словно прозрачный столик и стулья парят невесомо в воздухе над городом.

9. Терраса для вечернего отдыха

Rendering 3D: residenze in Africa, NLDigital NLDigital Балкон и терраса в стиле модерн
NLDigital

NLDigital
NLDigital
NLDigital

Бассейн под открытым небом – великолепен сам по себе, а если разместить его на крыше, то ощущения от отдыха достигают своей вершины. Мягкое вечернее освещение, тенистая зелень и деревянные диванчики на крыше дополняют ощущение спа-отдыха.

10. В стиле арт-деко

Follaje Sintético aplicado a terrazas , Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético Балкон и терраса в стиле модерн
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Этот смелый дизайн террасы представляет собой микс оригинальных арт-объектов, зелени и отличной мебели крупных форм. Плетеные кресла, округлые и легкие, окружают весьма нетривиальный журнальных столик из закаленного стекла, темный и массивный. А великолепный зеленый газон – искусственное покрытие, стойкое к дождю и солнечным лучам. 

До и После: Из разрухи в глянец!
Какая из этих террас стала вашим фаворитом?

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