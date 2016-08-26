10 террас на крыше

К сожалению открытая терраса с зеленым садом на крыше для большинства российских климатических зон – красивая мечта, но ведь мечтать не запретишь! Так давайте насладимся красочным видом великолепных террас, ставших для многих оазисом отдыха и релакса посреди городской суеты.
Темная древесина и алые чехлы подушек великолепно смотрятся на этой террасе на фоне чистой синевы неба. Такой дизайн обстановки делает и без того великолепную террасу похожей на палубу круизной яхты, а волны за бортом восхитительно заменяют легкие облачка на горизонте. От прямых солнечных лучей террасу затеняет легкий деревянный навес, а уюта обстановке добавляет живой огонь мини-камина, встроенного в столешницу.
Безупречность белого цвета и зелень газона идеально подчеркнут свежесть обстановки террасы под открытым небом. Главное украшение такого простого интерьера – разнообразие растений. В напольных горшках и в виде настенных подвесных кустов, газонного покрытия и невысоких деревцев.
Не хотелось бы вам провести вечер в атмосфере уютного кафе на тихой улочке Парижа? Терраса на крыше - отличный способ осуществить такое путешествие практически мгновенно, без долгих перелетов и регистрации в аэропорту. Зеленая стена вдоль бортика крыши сделает террасу более уединенной, а небольшие круглые столики с зонтиками позволят выпить чашечку кофе, встречая утро нового дня или даже организовать вечернику для друзей под открытым небом.
Большинство крупных и не слишком городов не может похвастаться обилием зелени, поэтому идея превратить крышу своего дома в настоящий оазис посреди мегаполиса пользуется огромной популярностью во всем мире. Если погодные условия не позволяют круглый год держать растения на открытой террасе, то можно воспользоваться большими напольными кадками с деревцами и кустами, переносными контейнерами для клумб.
Если ваш принцип жизни
все или ничего, то эта терраса безусловно устроит любой безупречный вкус. Начиная, с бесконечного числа разнообразных растений, потрясающе красивых и гармонично сочетающихся в единый сад и окружающей природой и заканчивая удобной мебелью – столы, шезлонги, диванчики – все продумано до мелочей. Что особенно важно при проектировании такого пространства на крыше, общий вес террасы должен сразу учитываться при строительстве дома.
Эта терраса на крыше сочетает элегантность стиля и практичность оформления. Цвета, используемые в деревянной отделке, обивке диванов и горшков – темные и благородные, привносят респектабельность в интерьер Контрастны темной отделке светлые тона стен и тента, который накрывает и защищает от солнца и дождя все это пространство.
Этот эксклюзивный дизайн построен на сочетании объема пространства и зелени растений. Деревянный пол с пропиткой соединяет оба уровня в единую систему, плетеные диваны украшены мягкими светлыми подушками, журнальные столики – закаленным стеклом. Немалую долю яркости в оформлении интерьера дает натуральная текстура материалов и легкий авангардизм аксессуаров. Получаемый микс не выглядит слишком деревенским, но добротность природных текстур поднимает уровень интерьера.
Космический пейзаж террасы создан с помощью массивных каменных валунов, покрывающих пол. А круглая деревянная площадка – словно сцена из романтичного кинофильма про ужин при свечах на крыше. Монументальность каменного покрытия и подсветка вокруг столиков создали ощущение легкости, словно прозрачный столик и стулья парят невесомо в воздухе над городом.
Бассейн под открытым небом – великолепен сам по себе, а если разместить его на крыше, то ощущения от отдыха достигают своей вершины. Мягкое вечернее освещение, тенистая зелень и деревянные диванчики на крыше дополняют ощущение спа-отдыха.
Этот смелый дизайн террасы представляет собой микс оригинальных арт-объектов, зелени и отличной мебели крупных форм. Плетеные кресла, округлые и легкие, окружают весьма нетривиальный журнальных столик из закаленного стекла, темный и массивный. А великолепный зеленый газон – искусственное покрытие, стойкое к дождю и солнечным лучам.