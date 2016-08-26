10 террас на крыше

Большинство крупных и не слишком городов не может похвастаться обилием зелени, поэтому идея превратить крышу своего дома в настоящий оазис посреди мегаполиса пользуется огромной популярностью во всем мире. Если погодные условия не позволяют круглый год держать растения на открытой террасе, то можно воспользоваться большими напольными кадками с деревцами и кустами, переносными контейнерами для клумб.