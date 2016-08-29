Первое впечатление дома – 6 идей входных дверей

Мы имеем миллионы конструкций для кухонь, гостиных, спален, ванных комнат. Мы хотим создать место, к которому хочется вернуться и провести приятное время. Мы часто забываем, что дом начинается не с коридора. Он начинается с входной двери. Сегодня мы подготовили для вас шесть идей входных дверей только от польских дизайнеров.