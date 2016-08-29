Первое впечатление дома – 6 идей входных дверей

Мы имеем миллионы конструкций для кухонь, гостиных, спален, ванных комнат. Мы хотим создать место, к которому хочется вернуться и провести приятное время. Мы часто забываем, что дом начинается не с коридора. Он начинается с входной двери. Сегодня мы подготовили для вас шесть идей входных дверей только от польских дизайнеров.
В этом случае архитекторы решили отойти от классики. Выбранный стальной цвет дает элегантный вид. Простота играет в этом не последнюю роль.
Что отличает эти двери? Цвет. Оттенки синего идеально вписываются в сказочный характер проекта. Такие двери выглядят, как обещание перехода в другой, лучший мир.
Темный цвет двери идеально вписывается в элегантный характер фасада. Он подчеркивает очарование стен, выровненных камнями, делает интерьер дома превосходным и изысканным.
Если вы хотите создать последовательную атмосферу своей квартиры, часто стоит отказаться от классических пластиковых дверей. Ниже приведен пример плотничных работ, так что весь интерьер сделан в деревенском характере.
На первый взгляд, весь проект находится на самом высоком уровне. Стиль виллы напоминает то, с чем мы сталкиваемся за рубежом. Большой арочный вход с многочисленным остеклением и белыми дверями придают элегантность и изысканность. Дополнительное украшение – колонны.
Вот пример простых дверей, которые прекрасно вписываются в интерьер. Их большая гордость – это остекление: одна продольная сторона дверной рамы и четыре меньших на дверном полотне. Прихожая мягко освещена естественным излучением, внутренняя часть дома приобретает уютный эффект.