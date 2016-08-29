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Первое впечатление дома – 6 идей входных дверей

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Окна и двериДвери Алюминий / Цинк Многоцветный
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Мы имеем миллионы конструкций для кухонь, гостиных, спален, ванных комнат. Мы хотим создать место, к которому хочется вернуться и провести приятное время. Мы часто забываем, что дом начинается не с коридора. Он начинается с входной двери. Сегодня мы подготовили для вас шесть идей входных дверей только от польских дизайнеров.

1. Простота

Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Окна и двериДвери Алюминий / Цинк Многоцветный
Kobbe

Kobbe
Kobbe
Kobbe

В этом случае архитекторы решили отойти от классики. Выбранный стальной цвет дает элегантный вид. Простота играет в этом не последнюю роль.

2. Отход от классики

Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Окна и двериДвери Алюминий / Цинк Многоцветный
Kobbe

Kobbe
Kobbe
Kobbe

Что отличает эти двери? Цвет. Оттенки синего идеально вписываются в сказочный характер проекта. Такие двери выглядят, как обещание перехода в другой, лучший мир.

3. Элегантность

Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Окна и двериДвери Алюминий / Цинк Многоцветный
Kobbe

Kobbe
Kobbe
Kobbe

Темный цвет двери идеально вписывается в элегантный характер фасада. Он подчеркивает очарование стен, выровненных камнями, делает интерьер дома превосходным и изысканным.

4. Дорога на террасу

Drzwi drewniane, ręcznie rzeźbione, Zakład Stolarski Robert Latawiec Zakład Stolarski Robert Latawiec Окна и двериДвери
Zakład Stolarski Robert Latawiec

Zakład Stolarski Robert Latawiec
Zakład Stolarski Robert Latawiec
Zakład Stolarski Robert Latawiec

Если вы хотите создать последовательную атмосферу своей квартиры, часто стоит отказаться от классических пластиковых дверей. Ниже приведен пример плотничных работ, так что весь интерьер сделан в деревенском характере.

5. Стиль

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Дома в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

На первый взгляд, весь проект находится на самом высоком уровне. Стиль виллы напоминает то, с чем мы сталкиваемся за рубежом. Большой арочный вход с многочисленным остеклением и белыми дверями придают элегантность и изысканность. Дополнительное украшение – колонны.

6. Все белое!

JASNY DOM W CZECHACH, 3D STUDIO 3D STUDIO Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
3D STUDIO

3D STUDIO
3D STUDIO
3D STUDIO

Вот пример простых дверей, которые прекрасно вписываются в интерьер. Их большая гордость – это остекление: одна продольная сторона дверной рамы и четыре меньших на дверном полотне. Прихожая мягко освещена естественным излучением, внутренняя часть дома приобретает уютный эффект.

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