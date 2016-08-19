8 самых распространенных ошибок в создании интерьера

Кто сталкивался с ремонтом, знает, что головной боли не избежать. Когда придет время подбирать текстиль и рамочки для фотографий, а вы почувствуете, что сил уже не хватает на такие, казалось бы, незначительные мелочи, не стоит бежать за помощью к друзьям. Возможно идей у них больше, да и голова не отягощена ужасами строительных работ, только в результате вы получите интерьер, декорированный по вкусу ваших друзей, а не вашему собственному. Будет ли вам в нем уютно? Чем больше мнений вы попытаетесь услышать, тем тяжелее вам будет остановить выбор на чем-то конкретном.