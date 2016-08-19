8 самых распространенных ошибок в создании интерьера

Никто не застрахован от курьезов и непредвиденных ситуаций. Порой в процессе обустройства жилья и в стремлении угодить не только себе, но и вкусу друзей и близких, допускаются грубые ошибки, исправление которых может оказаться весьма хлопотным процессом. Специалисты homify составили список некоторых из них, чтобы оградить вас от возможных забот. Давайте посмотрим на эти рекомендации.
Предположим, вы решили нарисовать план своей квартиры и прикинуть, где будет стоять мебель. Далее вы поехали в магазин и сделали необходимые покупки. Однако после того, как мастера собрали купленные шкафы и диваны, вы с ужасом обнаружили, что свободного места в вашей и без того небольшой гостиной практически не осталось. В ней нет воздуха и ощущения легкости. Вероятнее всего проблема кроется в габаритах мебели. Она просто оказалась слишком велика для вашего помещения. Дизайнеры интерьера рекомендуют учитывать не только размеры приобретаемой мебели, но пропорциональность по отношению друг к другу.
Кто сталкивался с ремонтом, знает, что головной боли не избежать. Когда придет время подбирать текстиль и рамочки для фотографий, а вы почувствуете, что сил уже не хватает на такие, казалось бы, незначительные мелочи, не стоит бежать за помощью к друзьям. Возможно идей у них больше, да и голова не отягощена ужасами строительных работ, только в результате вы получите интерьер, декорированный по вкусу ваших друзей, а не вашему собственному. Будет ли вам в нем уютно? Чем больше мнений вы попытаетесь услышать, тем тяжелее вам будет остановить выбор на чем-то конкретном.
Создавая интересный интерьер, важно не перейти грань между авантюрой и поиском, выдерживая определенные ограничения . Здесь главное не создать из функционального жилья слишком театральный и не подходящий для жизни интерьер.
Выберите центральный элемент мебели или декора для каждой комнаты. Пусть в детской это будет кровать, а в гостиной — камин или стильный диван. Насколько оригинальным или уникальным станет этот элемент, настолько интересным получится интерьер. В ином случае помещение может быть лишено индивидуальности, а мебель и предметы декора приобретут беспорядочный характер.
Если вы не Шерлок Холмс и не интересуетесь различными камуфляжными штучками, дизайнеры интерьера не рекомендуют покупать постельное белье в цвет стен вашей спальни.
Постарайтесь, чтобы все аксессуары были выдержаны либо в едином стиле, либо сочетались друг с другом. Это поможет придать интерьеру гармоничный характер. Представьте, что все предметы декора в вашем доме подружатся друг с другом, потому что у них есть какие-то общие черты.
Да, сувениры, свечи, шкатулочки и фоторамки в интерьере — это стильно и необычайно мило. Но если вы просто соберете все, что у вас есть и поставите на одну полку, то комната превратится в склад различных безделушек.
Часто мы сентиментальны и гордимся своим семейным архивом фотографий. Однако они не украшают интерьер, да и им всем невозможно уделить внимание, так как оно рассеивается в таком разнообразии лиц и событий. Выберите пару любимых для гостиной, а для остальных заведите тематические альбомы. Эта же рекомендация относится и к обладателям коллекции картин, которым вовсе не обязательно красоваться в одной лишь комнате. Помните, что во всем нужна мера.