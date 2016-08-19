Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

8 самых распространенных ошибок в создании интерьера

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Никто не застрахован от курьезов и непредвиденных ситуаций. Порой в процессе обустройства жилья и в стремлении угодить не только себе, но и вкусу друзей и близких, допускаются грубые ошибки, исправление которых может оказаться весьма хлопотным процессом. Специалисты homify составили список некоторых из них, чтобы оградить вас от возможных забот. Давайте посмотрим на эти рекомендации.

№1 Упс! Промахнулись с размером?

home staging - Reihenhaus zum Verkauf, Münchner home staging Agentur GESCHKA Münchner home staging Agentur GESCHKA Гостиная в классическом стиле
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Предположим, вы решили нарисовать план своей квартиры и прикинуть, где будет стоять мебель. Далее вы поехали в магазин и сделали необходимые покупки. Однако после того, как мастера собрали купленные шкафы и диваны, вы с ужасом обнаружили, что свободного места в вашей и без того небольшой гостиной практически не осталось. В ней нет воздуха и ощущения легкости. Вероятнее всего проблема кроется в габаритах мебели. Она просто оказалась слишком велика для вашего помещения. Дизайнеры интерьера рекомендуют учитывать не только размеры приобретаемой мебели, но пропорциональность по отношению друг к другу.

№2 Много советов — хорошо, но один — лучше!

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Кто сталкивался с ремонтом, знает, что головной боли не избежать. Когда придет время подбирать текстиль и рамочки для фотографий, а вы почувствуете, что сил уже не хватает на такие, казалось бы, незначительные мелочи, не стоит бежать за помощью к друзьям. Возможно идей у них больше, да и голова не отягощена ужасами строительных работ, только в результате вы получите интерьер, декорированный по вкусу ваших друзей, а не вашему собственному. Будет ли вам в нем уютно? Чем больше мнений вы попытаетесь услышать, тем тяжелее вам будет остановить выбор на чем-то конкретном.

№3 Передозировка стиля

Master Bedroom White Linen Interiors Ltd Спальня в эклектичном стиле
White Linen Interiors Ltd

Master Bedroom

White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd

Создавая интересный интерьер, важно не перейти грань между авантюрой и поиском, выдерживая определенные ограничения . Здесь главное не создать из функционального жилья слишком театральный и не подходящий для жизни интерьер. 

№4 Умывальников начальник и мочалок командир

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

Выберите центральный элемент мебели или декора для каждой комнаты. Пусть в детской это будет кровать, а в гостиной — камин или стильный диван. Насколько оригинальным или уникальным станет этот элемент, настолько интересным получится интерьер. В ином случае помещение может быть лишено индивидуальности, а мебель и предметы декора приобретут беспорядочный характер. 

№5 Мастерам маскировки на заметку

Tropical Night silk bed linen homify Спальная комната Текстиль Шелк Фиолетовый / Лиловый tropical,jungle,aubergine,pewter,dramatic,bold,bed linen,silk,jacquard
homify

Tropical Night silk bed linen

homify
homify
homify

Если вы не Шерлок Холмс и не интересуетесь различными камуфляжными штучками, дизайнеры интерьера не рекомендуют покупать постельное белье в цвет стен вашей спальни.

№6 Похожесть не порок

Living Room | Punggol Field Honeywerkz Гостиная в стиле минимализм
Honeywerkz

Living Room | Punggol Field

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

Постарайтесь, чтобы все аксессуары были выдержаны либо в едином стиле, либо сочетались друг с другом. Это поможет придать интерьеру гармоничный характер. Представьте, что все предметы декора в вашем доме подружатся друг с другом, потому что у них есть какие-то общие черты. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

№7 От умиления до отвращения один шаг

Small room Madame Ant Стены и пол в стиле минимализм
Madame Ant

Small room

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

Да, сувениры, свечи, шкатулочки и фоторамки в интерьере — это стильно и необычайно мило. Но если вы просто соберете все, что у вас есть и поставите на одну полку, то комната превратится в склад различных безделушек.

№8 Бывает много фотографий, постеров и картин

TILLSAMMANS prints Studio Lisa Bengtsson Произведения искусстваКартины и принты
Studio Lisa Bengtsson

TILLSAMMANS prints

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

Часто мы сентиментальны и гордимся своим семейным архивом фотографий. Однако они не украшают интерьер, да и им всем невозможно уделить внимание, так как оно рассеивается в таком разнообразии лиц и событий. Выберите пару любимых для гостиной, а для остальных заведите тематические альбомы. Эта же рекомендация относится и к обладателям коллекции картин, которым вовсе не обязательно красоваться в одной лишь комнате. Помните, что во всем нужна мера.

Потрясающий стильный дом вашей мечты
Со всеми ли советами наших специалистов вы согласны?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо