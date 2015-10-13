Как обеспечить безопасность ребенка на кухне

Как только Ваш ребенок начинает ходить, сразу же появляется необходимость обеспечения безопасности ребенка как во всем доме, так и главным образом на кухне. Малышу хочется изучать новые места, до которых он теперь может дотянуться. А на кухне всегда столько всего интересного! Кастрюли, сковородки, кружки, тарелки, яркие упаковки и пакетики, жужжащая техника и множество других интересных мелочей. Все это хочется погрызть, лизнуть и потрогать руками.

К тому же, каждая женщина проводит много времени на кухне. Нужно приготовить еду как для всей семьи, так и отдельно для ребенка. Все то время, которое уходит на готовку еду для всей семьи, ребенок остается совсем один. Возможно ли совместить занятия с ребенком и приготовление пищи? И если да, то каким образом это можно сделать?

Оставлять маленького ребенка в одиночестве неприемлемо для любого возраста. Многие мамы берут своих детей с собой на кухню. Но кухонное пространство нельзя назвать безопасным, наоборот это одно из самых травмоопасных мест в доме. Как же обезопасить ребенка на кухне?

Первым шагом к безопасности ребенка на кухне будет внимательный осмотр кухонного пространства. Где ребенок может пораниться и обжечься? Что малышу может угрожать и где? В этой статье мы развеем мифы о том, что невозможно совместить готовку и времяпровождение с ребенком, и расскажем как это можно сделать.