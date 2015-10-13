Как обеспечить безопасность ребенка на кухне

Как только Ваш ребенок начинает ходить, сразу же появляется необходимость обеспечения безопасности ребенка как во всем доме, так и главным образом на кухне. Малышу хочется изучать новые места, до которых он теперь может дотянуться. А на кухне всегда столько всего интересного! Кастрюли, сковородки, кружки, тарелки, яркие упаковки и пакетики, жужжащая техника и множество других интересных мелочей. Все это хочется погрызть, лизнуть и потрогать руками.
К тому же, каждая женщина проводит много времени на кухне. Нужно приготовить еду как для всей семьи, так и отдельно для ребенка. Все то время, которое уходит на готовку еду для всей семьи, ребенок остается совсем один. Возможно ли совместить занятия с ребенком и приготовление пищи? И если да, то каким образом это можно сделать?
Оставлять маленького ребенка в одиночестве неприемлемо для любого возраста. Многие мамы берут своих детей с собой на кухню. Но кухонное пространство нельзя назвать безопасным, наоборот это одно из самых травмоопасных мест в доме. Как же обезопасить ребенка на кухне?
Первым шагом к безопасности ребенка на кухне будет внимательный осмотр кухонного пространства. Где ребенок может пораниться и обжечься? Что малышу может угрожать и где? В этой статье мы развеем мифы о том, что невозможно совместить готовку и времяпровождение с ребенком, и расскажем как это можно сделать.
Еще до рождения ребенка необходимо подумать о безопасной мебели для крохи. Стулья, шкафы и столы выбирайте лучше с закругленными углами. Или же покупайте специальные силиконовые насадки на острые углы мебели. Стулья в доме должны быть максимально устойчивыми. Выбирая стол, рассчитывайте на то, что он будет стоять у Вас на кухне без скатерти или клеенки. Стол должен выглядеть стильно и красиво и без покрывающих полотен, потому что ребенок почти наверняка потянет скатерть за край и стянет ее со всем содержимым на себя и на пол.
Все острые и опасные для ребенка инструменты стоит убрать в ящички, которые запираются на какой-либо замочек. Если этот вариант неудобен, просто переложите опасные вещи вне зоны досягаемости детских ручек, то есть повыше. Как только Ваш малыш научится ходить Вашими верными друзьями на кухне станут блокираторы, которые устанавливаются на дверцы. Блокираторы закроют от любопытных глаз и ручек ребенка все те вещи, с которыми ему не следует играть.
Пол – важный фактор безопасности на кухне нового члена семьи. Для покрытия пола лучше всего выбирать самые износостойкие и прочные покрытия пола. Ведь с ребенком, который постоянно мусорит, уборку придется делать гораздо чаще. Также исключите все скользкие покрытия, это очень травмоопасно. На коврики тоже сильно не надейтесь – скорость их загрязнения будет настолько велика, что Вы просто не будете успевать их приводить в надлежащий вид. Если вы решите выбирать ламинат – будьте поосторожнее, выбирайте ламинат с водоотталкивающим покрытием. Ребенок будет частенько проливать на пол воду и другие жидкости, а многие виды ламината этого не любят.
Лучшим решением на сегодняшний день будет покрытие из фактурного линолеума или неполированного керамогранита.
Кстати, если Вашим выбором все-таки стал керамогранит – позаботьтесь о подогреве пола, ведь малыши так любят играть на полу.
Подробнее про идеальные полы для кухни читайте в нашей статье, вот здесь.
Расположению розеток в доме и на кухне следует уделить особое внимание. Они не должны находиться слишком низко. И Вам следует всегда использовать специальные заглушки для розеток. Спрятав розетку под заглушкой или за дверцей Вы сможете быть абсолютно уверены в том, что Ваш малыш в полной безопасности.
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Готовить на кухне нужно только на дальних конфорках, чтобы малыш не смог опрокинуть на себя горячее содержимое сковородки или кастрюли. Именно содержимое посуды и становится главной причиной детских несчастных случаев на кухне. Будьте осторожны!
Если Вы все таки готовите сразу на всех конфорках, постарайтесь ставить сковородки и кастрюли таким образом, чтобы их ручки были повернуты от края плиты. Ребенок не сможет зацепиться за них и опрокинуть на себя горячее содержимое.
Ручки на плите должны быть утапливаемыми, таким образом ребенок не сообразит как именно нужно достать и повернуть ручку. Сегодня современные плиты производятся с защитой от детей, но даже если нет защиты, Вам помогут специальные колпачки-фиксаторы.
Еще одним новшеством для плиты на кухне является защитный экран для плиты. Такой экран устанавливается на краю плиты и не дает ребенку возможности дотянуться до ручек кастрюль и сковородок. Экраны производятся прозрачными и легкими, из жаропрочного пластика. Без такого защитного экрана мы настоятельно рекомендуем Вам готовить исключительно на дальних конфорках.
Бытовые приборы тоже достойны внимания. Необходимо, чтобы у всех приборов были убирающиеся шнуры. Тот же электрический чайник лучше всего не оставлять включенным на долгое время, а подключать его по мере надобности.
Покупая новую и современную технику обращайте внимание на функцию родительского контроля. Дети любят нажимать всяческие кнопочки и часто эти кнопки совсем не те, которые нужно было нажать.
Современные посудомоечные машины и микроволновые печи оснащены специальным замком от детей, блокирующим включение прибора в отсутствие взрослых.
Все опасные предметы для ребенка следует немедленно отправлять в верхние шкафчики, до них малыш не сможет дотянуться. Туда же можно спрятать всевозможные едкие вещества, спички, лекарства и другие компоненты, опасные для ребенка. Чистящие вещества также нужно спрятать подальше и поглубже.
В нижних шкафах следует оставить кастрюли, небьющуюся посуду, пластиковые бутылки и контейнеры. Даже если малыш сможет открыть нижние шкафчики и добраться до содержимого, он не навредит себе этим, Вы только потратите несколько лишних минут на уборку кухни.
Когда ребенок уже может самостоятельно сидеть, родители покупают ему специальный детский стульчик. Это очень удобная вещь, облегчающая жизнь многим родителям по всему миру. Прежде чем вводить новый стульчик в эксплуатацию, убедитесь что он стоит достаточно устойчиво на поверхности пола. Также не следует его устанавливать близко к стенам и крупным предметам. Ребенок может отталкиваться ногами от поверхности стен и падать вместе со стулом. Обязательными являются ремни безопасности на детском стульчике. Обычно они идут в комплекте с новым стульчиком, но можно их соорудить и самостоятельным путем. Детский стул устанавливается вдали от опасных электрических приборов и плит.
Держите подальше от горячей плиты игрушки, которые могут воспламениться, полотенца и прихватки. Помните, дверца духовки в процессе готовки сильно разогревается и может причинить ожоги Вашему малышу. При готовке в духовке старайтесь уводить ребенка с кухни подальше, во избежание ожогов.