Зеркальная дверь в интерьере

Создавая изящный оригинальный интерьер, не стоит забывать, что успешный дизайн формируется в деталях. Можно роскошно оформить пол и стены, поставить изысканную мебель и элементы декора, но ничто так не придаст изюминки в интерьер, как зеркальное покрытие на дверях.

Зеркальные двери – это не только уникальный способ подчеркнуть индивидуальность хозяев, а и возможность зрительно расширить пространство. Мы привыкли, что такие двери, как правило, устанавливаются в гардеробных и шкафах. Это дизайнерское решение выглядит не только очень дорого и эффектно, но еще и практично. Ведь основная функция зеркала – это отображать все, что попадает в его поле. И именно эта его способность так нужна нам каждый день. Особенная потребность в большом зеркале у нас возникает тогда, когда мы выбираем одежду, примеряем ее или просто любуемся своим внешним видом. Благодаря собственному отражению в зеркале, мы можем проверить все ли в нашем гардеробе в порядке. Это очень важно для всех нас, ведь только так мы сможем быть уверенными в своей неотразимости.

Дизайнеры не останавливаются на достигнутом и стараются отыскивать все новые и новые идеи. Именно так, была впервые реализована задумка с использованием зеркального покрытия в качестве перегородок между комнатами. Зеркала также начали устанавливать на межкомнатных дверях. Это смелое новаторство стало весьма популярным. Оно позволяет любоваться собой в любое время, как бы подталкивая нас всегда быть в форме. Так, давайте сегодня поговорим об этом подробнее.