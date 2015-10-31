Зеркальная дверь в интерьере

Создавая изящный оригинальный интерьер, не стоит забывать, что успешный дизайн формируется в деталях. Можно роскошно оформить пол и стены, поставить изысканную мебель и элементы декора, но ничто так не придаст изюминки в интерьер, как зеркальное покрытие на дверях.
Зеркальные двери – это не только уникальный способ подчеркнуть индивидуальность хозяев, а и возможность зрительно расширить пространство. Мы привыкли, что такие двери, как правило, устанавливаются в гардеробных и шкафах. Это дизайнерское решение выглядит не только очень дорого и эффектно, но еще и практично. Ведь основная функция зеркала – это отображать все, что попадает в его поле. И именно эта его способность так нужна нам каждый день. Особенная потребность в большом зеркале у нас возникает тогда, когда мы выбираем одежду, примеряем ее или просто любуемся своим внешним видом. Благодаря собственному отражению в зеркале, мы можем проверить все ли в нашем гардеробе в порядке. Это очень важно для всех нас, ведь только так мы сможем быть уверенными в своей неотразимости.
Дизайнеры не останавливаются на достигнутом и стараются отыскивать все новые и новые идеи. Именно так, была впервые реализована задумка с использованием зеркального покрытия в качестве перегородок между комнатами. Зеркала также начали устанавливать на межкомнатных дверях. Это смелое новаторство стало весьма популярным. Оно позволяет любоваться собой в любое время, как бы подталкивая нас всегда быть в форме. Так, давайте сегодня поговорим об этом подробнее.
Основным преимуществом таких дверей является то, что они зрительно расширят любое помещение. Благодаря зеркальным дверям, комната не закончится на своих физических границах, они углубят ее пространство в два раза. Не надо покупать дорогущие обои и покрытия для стен, которые как бы обещают расширить пространство своим цветом и текстурой. Не нужно избавляться от симпатичных и иногда полезных элементов декора, дабы не загромождать комнату еще больше. Такие двери позволят чувствовать себя уютно даже в самой маленькой комнатушке. Поэтому правильным решением для небольших квартир и домов станет установка подобных дверей.
Еще один плюс таких зеркал – это возможность устанавливать в любые желаемые дверные проемы. Очень уместно они будут смотреться в ванной комнате, в спальне или в прихожей, чтобы перед выходом полностью оценить свой внешний вид. Также зеркальные двери обладают мощной звуко- и теплоизоляцией, что позволяет сэкономить на характерных дополнительных материалах и устройствах. Касательно экономии, можно еще подметить, что обладателю данных дверей не придется докупать дополнительные зеркала в дом и занимать место на стене, предназначенное, например, для роскошной картины, или место на полу, где мог бы стоять аккуратный пуфик.
Выявить весомые недостатки у дверей с зеркальным покрытием, не удалось, ведь они являются безопасными, крепкими, легкими в эксплуатации. А также зарекомендовали себя как долговечные и износостойкие. Однако, нужно помнить, что за такими дверями следует ухаживать намного чаще.
Екатеринодар(Краснодар)
Не нужно думать, что зеркальные двери – хрупкая и непрочная конструкция. Как правило, разработчики данного продукта тщательно продумывают вопросы безопасности и стараются сделать товар высшего качества, который не боится захлопывания, ударов, частых открытий и закрытий. Как правило, зеркала устанавливают с высокой прочностью и надежностью. Зеркальные двери являются также безопасными для детей. Ведь малышне всегда интересно играть со своим отражением, рассматривать себя и, а иногда, и побросать в них различные предметы. И уж если случится такое, что маленькая ручка бросит что-то очень тяжелое и зеркало все же разобьется, то можно быть спокойным: осколки не разлетятся по всей комнате, а останутся внутри двери, благодаря защитной пленке. Трещины лишь опутают паутиной зеркальное покрытие.
В зависимости от интерьера и дизайна комнаты, основного цвета и температуры тонов, следует подбирать подходящие материалы в основе зеркал. Зеркальные двери могут базироваться на серебре, розалине или графите, муаре или бронзе. Если в помещении преобладают теплые тона и романтическое настроение, то следует выбрать зеркало на основе розалина. Для свежести и расширения пространства комнаты останавливаемся на серебре, а для роскошного стиля барокко подбираем бронзу.
Раздвижные двери-купе с зеркальным покрытием очень хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации в мебельном производстве, и приобрели большую популярность. Дизайнеры успешно смогли трансформировать их в стильные межкомнатные перегородки и при отделении гардеробных комнат. Створки таких дверей «ездят» вдоль стены или прячутся в специальные короба. Благодаря этому зеркальные двери становятся не только оригинальными и красивыми, но и позволяют значительно экономить пространство. Их успешно можно использовать в узких коридорах или нестандартных помещениях.
Очень популярным в последнее время становится матовое зеркало, то есть с сатиновым покрытием. Для этого нужное зеркало обрабатывается специальным химическим раствором, что впоследствии придает ему некую непрозрачность и изящную шероховатость, и устанавливают зеркальные двери в нужный проем. Это придаст определенную «изюминку» в интерьер. А тонирование зеркал поможет отрегулировать нужную яркость и контрастность двери.
Также очень интересной дизайнерской идеей является наложение рисунка или узора на зеркала. В детской комнате это могут быть милые наброски зверушек, звездочек или цветочков, в спальне – успокаивающие индивидуально подобранные узоры, а в гостиной – оригинальные надписи и изображения. В любом случае изящный орнамент по краям двери с зеркальным покрытием придаст утонченность и оригинальности любой двери.
Еще одним новшеством в оформлении зеркальных дверей стало оформление их не из сплошного полотна, а из вставок различной формы и размеров. Такая дверь будет смотреться очень оригинально, своеобразно и со вкусом. Зеркальные вставки могут быть в форме овала или прямоугольника, ромба или круга, треугольника или любой другой произвольной формы – какую выберет хозяин дома. Конфигурация вставок помогает поддержать общую идею интерьера.
Но стоит помнить о некоторых правилах размещения зеркальных вставок. Овальные или круглые надо крепить на уровне головы человека, так как наблюдать свои ноги или живот в зеркале совсем неинтересно и бессмысленно. А прямоугольные вертикальные зеркальные вставки стоит разместить так, чтобы захватывать человека в полный рост.
Такие вставки можно использовать как для межкомнатных дверей, так и для дверей шкафа или гардеробной. Очень эффектно будут смотреться зеркальные квадраты в виде шахматной доски.
В частных домах уже давно стали использовать зеркальное покрытие на входных дверях. Это очень стильное и изысканное дизайнерское решение. Так как такая дверь никогда не будет выглядеть обыденной или скучной. Она всегда будет отображать окружающий мир. И ее изображения будут меняться в такт природным изменениям. Весной можно будет любоваться распускающимся почкам, летом цветением цветов, осенью опадающим листья, а зимой первым снежинкам. Ведь с такой дверью, все посетители будут обращать внимание на то, что происходит вокруг.
Таким образом, зеркальные двери – это популярное предложение, которое признано не только многими дизайнерами, но и многочисленными потребителями. Попробуйте обновить и свой интерьер с помощью этой новинки!