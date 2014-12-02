Новогодние подарки | Что подарить любителям чтения?

Современнные дизайнеры все чаще стремятся сделать настенные полки как можно шире и вместительней. Но Фраческо Поларе (Francesco Polare) пошел иным путем и решил зажать литературу в тугие тиски. Такие полки будут идеально смотреться в интерьере в стиле индастриал.

Настенные полки во всем их многообразии также представлены в Книге идей ’Необычные настенные полки’