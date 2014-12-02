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Новогодние подарки | Что подарить любителям чтения?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
iPad Halterung für die Badewanne oder Sessel, trimborn & eich trimborn & eich
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Вот и наступил декабрь. До Нового Года осталось всего несколько недель. Вопрос, что подарить, без сомнения является главным вопросом последнего месяца года. Поскольку наша страна все еще считается самой читающей страной мира, почему бы не остановиться на книге в качестве основного подарка? Если кому-то эта идея покажется недостаточно оригинальной, обратите внимание на необычные аксессуары для любителей чтения, речь о которых пойдет в данной статье. Хорошая книга и дизайнерский аксессуар впридачу – идеальный подарок для тех, кто не может представить cвою жизнь без чтения.

Лампы для чтения

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

SIGNET – лампа от дизайнера Бенджамина Хелле (Benjamin Helle), помимо своей основной функции, может служить гигантской закладкой. Все гениальное, как всегда, просто. Вам пришлось сделать перерыв в чтении, просто повесьте журнал на лампу и вернитесь к нему, когда снова появится время. Благодаря продолговатой треугольной форме плафона, журнал или книга не помнутся.

Полка для чтения в ванне

iPad Halterung für die Badewanne oder Sessel, trimborn & eich trimborn & eich
trimborn &amp; eich

trimborn & eich
trimborn &amp; eich
trimborn & eich

Полка для чтения в ванне с забавным названием WOOD U RELAX? наконец-то осуществит мечту всех любителей почитать книгу или посмотреть фильм, не выходя из  наполненной душистой пеной ванной. Теперь вам не придется волноваться на то, что вода может испортить дорогие гаджеты. WOOD U RELAX? станет надежной поддержкой для планшета или электронной книги.

Полки в стиле индастриал

Mini libreria Newton, Francesco Polare Francesco Polare Рабочий кабинет Шкафы и полки
Francesco Polare

Francesco Polare
Francesco Polare
Francesco Polare

Современнные дизайнеры все чаще стремятся сделать настенные полки как можно шире и вместительней. Но Фраческо Поларе (Francesco Polare) пошел иным путем и решил зажать литературу в тугие тиски. Такие полки будут идеально смотреться в интерьере в стиле индастриал.

Настенные полки во всем их многообразии также представлены в Книге идей ’Необычные настенные полки

Книга – лучший друг человека

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Seconde-Peau совмещает в себе функции обложки, подставки и даже сумки для книг. Это – идеальный подарок для тех, кто любит читать несколько книг одновременно. С Seconde-Peau вы сможете погрузиться в чтение и в транспорте, и в кафе. Это действительно очень удобный спутник всех книжных червей, которые никогда не выходят из дома без книги.

Ваза DYI

Selber machen - Book Vase, Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

Идеальная ваза для тех, кто любит, чтобы в комнате всегда стояли цветы, а рядом с кроватью лежала небольшая стопочка журналов. Теперь газеты и журналы, которые вы планируете почитать на сон грядущий, не будут занимать весь журнальный столик, а станут частью цветочной вазы.

Наколенная подставка для книг

Knietabletts, Andrew's Livingrooms Andrew's Livingrooms ГостинаяАксессуары и декорации
Andrew&#39;s Livingrooms

Andrew's Livingrooms
Andrew&#39;s Livingrooms
Andrew's Livingrooms

Замечательное изобретение британских дизайнеров – наколенная подставка для книг. Удобная, мягкая подушка сделает чтение книг в позициях сидя и лежа значительно комфортнее.

Вешалка для ключей

homify Ванная комнатаХранение
homify

homify
homify
homify

Что делать со старыми давно прочитанными книгами? Выбрасывать их, как правило, жалко, но и места они занимают немало. Немецкие дизайнеры Lockengelöt придумали, как подарить стильным обложкам старых книг вторую жизнь. Переплеты с вековой историей были превращены в очаровательные вешалки для ключей. Не заметить такую чудную подставку в коридоре просто невозможно, а значит, забывать ключи обладатели такого аксессуара будут значительно реже.

homify 360°: Корейский замок для всей семьи
Любите ли вы читать? О каком книжном аксессуаре мечтаете? 

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