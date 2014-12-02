Новогодние подарки | Что подарить любителям чтения?

Вот и наступил декабрь. До Нового Года осталось всего несколько недель. Вопрос, что подарить, без сомнения является главным вопросом последнего месяца года. Поскольку наша страна все еще считается самой читающей страной мира, почему бы не остановиться на книге в качестве основного подарка? Если кому-то эта идея покажется недостаточно оригинальной, обратите внимание на необычные аксессуары для любителей чтения, речь о которых пойдет в данной статье. Хорошая книга и дизайнерский аксессуар впридачу – идеальный подарок для тех, кто не может представить cвою жизнь без чтения.
SIGNET – лампа от дизайнера Бенджамина Хелле (Benjamin Helle), помимо своей основной функции, может служить гигантской закладкой. Все гениальное, как всегда, просто. Вам пришлось сделать перерыв в чтении, просто повесьте журнал на лампу и вернитесь к нему, когда снова появится время. Благодаря продолговатой треугольной форме плафона, журнал или книга не помнутся.
Полка для чтения в ванне с забавным названием WOOD U RELAX? наконец-то осуществит мечту всех любителей почитать книгу или посмотреть фильм, не выходя из наполненной душистой пеной ванной. Теперь вам не придется волноваться на то, что вода может испортить дорогие гаджеты. WOOD U RELAX? станет надежной поддержкой для планшета или электронной книги.
Современнные дизайнеры все чаще стремятся сделать настенные полки как можно шире и вместительней. Но Фраческо Поларе (Francesco Polare) пошел иным путем и решил зажать литературу в тугие тиски. Такие полки будут идеально смотреться в интерьере в стиле индастриал.
Настенные полки во всем их многообразии также представлены в Книге идей ’Необычные настенные полки’
Seconde-Peau совмещает в себе функции обложки, подставки и даже сумки для книг. Это – идеальный подарок для тех, кто любит читать несколько книг одновременно. С Seconde-Peau вы сможете погрузиться в чтение и в транспорте, и в кафе. Это действительно очень удобный спутник всех книжных червей, которые никогда не выходят из дома без книги.
Идеальная ваза для тех, кто любит, чтобы в комнате всегда стояли цветы, а рядом с кроватью лежала небольшая стопочка журналов. Теперь газеты и журналы, которые вы планируете почитать на сон грядущий, не будут занимать весь журнальный столик, а станут частью цветочной вазы.
Замечательное изобретение британских дизайнеров – наколенная подставка для книг. Удобная, мягкая подушка сделает чтение книг в позициях
сидя и
лежа значительно комфортнее.
Что делать со старыми давно прочитанными книгами? Выбрасывать их, как правило, жалко, но и места они занимают немало. Немецкие дизайнеры Lockengelöt придумали, как подарить стильным обложкам старых книг вторую жизнь. Переплеты с вековой историей были превращены в очаровательные вешалки для ключей. Не заметить такую чудную подставку в коридоре просто невозможно, а значит, забывать ключи обладатели такого аксессуара будут значительно реже.