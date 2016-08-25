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13 идей для дачи, которые вы можете сделать самостоятельно

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio Сад Горшки и вазы
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В век массового производства DIY-движение становится все более актуальным и модным. Do It Yourself («сделай это сам») – гласит девиз, призывающий самостоятельно делать всю домашнюю работу, а также собственноручно создавать вещи, необходимые в быту. Это помогает развить фантазию, применить на практике свои креативные идеи, снять стресс и, в конце концов, заполучить что-то действительно эксклюзивное.

Сегодня Homify подготовил для вас 13 вариантов DIY-проектов для сада. Если у вас выдастся свободный выходной, в который вы будете изнывать от скуки, вспомните эту статью – вам наверняка приглянутся наши идеи, и вы захотите реализовать хотя бы одну из них, сделав свой садик более уютным и красивым. Воплотить эти проекты в жизнь проще простого – вам понадобится лишь немного свободного времени и подручные материалы. И пусть любой дизайнер позавидует вашей креативности!

1. Почему бы не привести в порядок забор?

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IS AND REN STUDIOS LTD

Raised Flower Beds and Ever Greens

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Если вы живете в своем доме уже давно, наверняка ваш забор требует косметического ремонта. Готовы поспорить, что каждый день, уходя на работу, вы смотрите на него, и обещаете себе на досуге заняться этим вопросом. Хватит откладывать на потом – используйте с толком свободный выходной! Подлатайте дыры, выровняйте покосившиеся секции. А чтобы поднять себе настроение на много месяцев вперед, покрасьте забор в яркие цвета.

2. Почувствуйте себя реставратором

Black Wicker Chair homify Сад Мебель
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

Реставрация старой мебели – это всегда интересно. Порой из самой настоящей рухляди удается сотворить стильный шедевр. И вы можете сделать это, если у вас найдется старый садовый плетеный стул. Чтобы подарить ему новую жизнь, достаточно приобрести лишь краску в пульверизаторе. Меньше, чем через полчаса, в вашем саду появится новая оригинальная деталь. Согласитесь – теперь читать книгу в тени деревьев станет гораздо приятнее.

3. Добавьте мягкости

Terraced Courtyard Garden Design homify Сад Мебель
homify

Terraced Courtyard Garden Design

homify
homify
homify

Если у вас во дворе есть скамья, шезлонг или садовый диван, добавьте им немного мягкости, собственноручно сшив большие подушки. Это вовсе несложно – особенно, если у вас есть швейная машинка. Все, что вам понадобится – ткань (можно использовать старую одежду, простыни или шторы), материал для набивки (лучше всего использовать синтепон – он продается во всех магазинах тканей и стоит недорого), нитки и немного усердия. Результат стоит трудов! Если же выбрать ткани пестрой расцветки, вы сделаете сад не только уютнее, но и ярче.

4. Обновите старое барбекю

Vancouver with grill La Hacienda Сад Грильницы
La Hacienda

Vancouver with grill

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

Понравился процесс реставрации? Тогда идея обновить свою старую жаровню для барбекю наверняка покажется вам удачной. Снимите нагар и удалите ржавчину специальным раствором, а затем покройте корпус металлической краской – она создаст красивую глянцевую поверхность. Мангал будет выглядеть, как новенький. Неужели вы собирались его выбросить?

5. Позаботьтесь о пернатых друзьях

Prism Nest Box Hen and Hammock Сад Аксессуары и декор
Hen and Hammock

Prism Nest Box

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Вариант для любителей природы – смастерить скворечник. Украшение для сада и приют для пернатых – чудесно, не правда ли? Если вам нравилось в детстве делать скворечники вместе с отцом, это занятие наполнит вас приятной ностальгией. Если же вам не доводилось заниматься этим в свои юные годы, никогда не поздно начать! Несколько небольших досок и деревянных брусков, а также горсточка гвоздей и молоток наверняка у вас найдутся.

6. Постройте теплицу

Swallow Kingfisher 6x10 Wooden Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы
homify

Swallow Kingfisher 6x10 Wooden Greenhouse

homify
homify
homify

Живя в собственном доме с большим приусадебным участком, грешно не пользоваться своими возможностями на 100% и не выращивать всевозможные растения. А чтобы увеличить свой садоводческий потенциал, вы можете сконструировать теплицу – иногда ее можно запросто построить даже из подручных материалов. Что в ней выращивать – решайте сами. Это могут быть огненно-красные томаты, очаровательная брюссельская капуста, душистый базилик или даже орхидеи экзотических сортов.

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7. Оборудуйте уголок под тентом

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana Сад Беседки и теплицы
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Если вы любите отдохнуть на свежем воздухе со свежей газетой и чашкой кофе, либо частенько собираете друзей у себя во дворе, позаботьтесь о максимальном комфорте. Чтобы внезапно начавшийся дождь или палящее солнце не омрачили вашего досуга, установите тент. Однако учтите: он должен быть достаточно большим, чтобы под ним мог уместиться стол для дружной компании.

8. Сделайте вертикальную клумбу

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco Сад Горшки и вазы
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

Один из самых актуальных трендов в ресайклинге – применение использованных поддонов для создания… всего. Мебели, декоративных элементов, хозяйственных сооружений – кто на что горазд. Вы же, чтобы сделать свой сад еще краше, можете сделать из поддона вертикальную клумбу, установив на него горшки с цветами. Его даже не нужно красить, достаточно лишь почистить – натуральная древесина сама по себе выглядит очень красиво.

9. Не забудьте об освещении

Cosmic Jar, HeadSprung Ltd HeadSprung Ltd Сад Освещение
HeadSprung Ltd

Cosmic Jar

HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd

В темное время суток сад может быть по-настоящему сказочный – нужно лишь подобрать правильное освещение. Чудесная идея – развесить на деревьях симпатичные банки, поместив внутрь них светящиеся гирлянды, работающие на батарейках. Вечером это создаст удивительную атмосферу, превратив ваш сад в волшебный лес.

10. Трубите в трубы!

HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio Сад Горшки и вазы
Mono Studio

Mono Studio
Mono Studio
Mono Studio

После ремонта очень часто остается тонна строительного мусора, который никому не нужен, но выбросить его все равно жалко. Яркий пример – обрезки водосточных труб. Если у вас где-то завалялся подобный хлам, самое время наконец-то его применить в деле. Например, соорудить из труб оригинальный каркас для цветочных горшков. Вы можете оставить составные части в первозданном виде, а можете покрасить их – так никто даже не догадается, из чего сконструировано ваше стильное и необычное изделие.

11. Остались еще поддоны? Задействуйте и их!

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk Сад Мебель
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

Не только оригинальную вертикальную клумбу можно сделать из поддона. Соединив между собой несколько штук, вы сможете сконструировать необычную мебель для своего сада – диван, кресла, столик. И именно здесь особенно уместны будут подушки, о которых мы писали в третьем пункте. Не забудьте покрыть древесину лаком, чтобы она дольше оставалась в хорошем состоянии и не портилась от дождя. Если вы хотите сохранить естественную фактуру и вид дерева, выбирайте легкие матовые покрытия.

12. Перепрофилируйте старые предметы домашнего обихода

Zinc Metal Bucket Lilac Coast Сад Горшки и вазы
Lilac Coast

Zinc Metal Bucket

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

Любой старый хлам может обрести новую жизнь – нужно лишь проявить фантазию и найти правильный подход. Так, ненужные цинковые ведра, лежащие в сарае еще со времен юности вашей бабушки, могут превратиться в необычные вазоны для всевозможных растений. Разумеется, их придется немного облагородить, избавив от грязи и ржавчины.

13. Порадуйте детишек

Garden playground, Timotay Playscapes Timotay Playscapes Сад Игровая площадка и качели
Timotay Playscapes

Garden playground

Timotay Playscapes
Timotay Playscapes
Timotay Playscapes

Искусственный газон – отличная идея для тех, кто хочет всегда видеть свой двор аккуратным и ухоженным, не прилагая к этому существенных усилий. Если же у вас остались куски покрытия, вы можете что-нибудь из них смастерить – например, забавные зеленые пуфы, которые наверняка приведут в восторг ваших детишек и гостей.

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