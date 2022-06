13 идей для дачи, которые вы можете сделать самостоятельно

В век массового производства DIY-движение становится все более актуальным и модным. Do It Yourself («сделай это сам») – гласит девиз, призывающий самостоятельно делать всю домашнюю работу, а также собственноручно создавать вещи, необходимые в быту. Это помогает развить фантазию, применить на практике свои креативные идеи, снять стресс и, в конце концов, заполучить что-то действительно эксклюзивное.

Сегодня Homify подготовил для вас 13 вариантов DIY-проектов для сада. Если у вас выдастся свободный выходной, в который вы будете изнывать от скуки, вспомните эту статью – вам наверняка приглянутся наши идеи, и вы захотите реализовать хотя бы одну из них, сделав свой садик более уютным и красивым. Воплотить эти проекты в жизнь проще простого – вам понадобится лишь немного свободного времени и подручные материалы. И пусть любой дизайнер позавидует вашей креативности!