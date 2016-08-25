13 идей для дачи, которые вы можете сделать самостоятельно

В век массового производства DIY-движение становится все более актуальным и модным. Do It Yourself («сделай это сам») – гласит девиз, призывающий самостоятельно делать всю домашнюю работу, а также собственноручно создавать вещи, необходимые в быту. Это помогает развить фантазию, применить на практике свои креативные идеи, снять стресс и, в конце концов, заполучить что-то действительно эксклюзивное.
Сегодня Homify подготовил для вас 13 вариантов DIY-проектов для сада. Если у вас выдастся свободный выходной, в который вы будете изнывать от скуки, вспомните эту статью – вам наверняка приглянутся наши идеи, и вы захотите реализовать хотя бы одну из них, сделав свой садик более уютным и красивым. Воплотить эти проекты в жизнь проще простого – вам понадобится лишь немного свободного времени и подручные материалы. И пусть любой дизайнер позавидует вашей креативности!
Если вы живете в своем доме уже давно, наверняка ваш забор требует косметического ремонта. Готовы поспорить, что каждый день, уходя на работу, вы смотрите на него, и обещаете себе на досуге заняться этим вопросом. Хватит откладывать на потом – используйте с толком свободный выходной! Подлатайте дыры, выровняйте покосившиеся секции. А чтобы поднять себе настроение на много месяцев вперед, покрасьте забор в яркие цвета.
Реставрация старой мебели – это всегда интересно. Порой из самой настоящей рухляди удается сотворить стильный шедевр. И вы можете сделать это, если у вас найдется старый садовый плетеный стул. Чтобы подарить ему новую жизнь, достаточно приобрести лишь краску в пульверизаторе. Меньше, чем через полчаса, в вашем саду появится новая оригинальная деталь. Согласитесь – теперь читать книгу в тени деревьев станет гораздо приятнее.
Если у вас во дворе есть скамья, шезлонг или садовый диван, добавьте им немного мягкости, собственноручно сшив большие подушки. Это вовсе несложно – особенно, если у вас есть швейная машинка. Все, что вам понадобится – ткань (можно использовать старую одежду, простыни или шторы), материал для набивки (лучше всего использовать синтепон – он продается во всех магазинах тканей и стоит недорого), нитки и немного усердия. Результат стоит трудов! Если же выбрать ткани пестрой расцветки, вы сделаете сад не только уютнее, но и ярче.
Понравился процесс реставрации? Тогда идея обновить свою старую жаровню для барбекю наверняка покажется вам удачной. Снимите нагар и удалите ржавчину специальным раствором, а затем покройте корпус металлической краской – она создаст красивую глянцевую поверхность. Мангал будет выглядеть, как новенький. Неужели вы собирались его выбросить?
Вариант для любителей природы – смастерить скворечник. Украшение для сада и приют для пернатых – чудесно, не правда ли? Если вам нравилось в детстве делать скворечники вместе с отцом, это занятие наполнит вас приятной ностальгией. Если же вам не доводилось заниматься этим в свои юные годы, никогда не поздно начать! Несколько небольших досок и деревянных брусков, а также горсточка гвоздей и молоток наверняка у вас найдутся.
Живя в собственном доме с большим приусадебным участком, грешно не пользоваться своими возможностями на 100% и не выращивать всевозможные растения. А чтобы увеличить свой садоводческий потенциал, вы можете сконструировать теплицу – иногда ее можно запросто построить даже из подручных материалов. Что в ней выращивать – решайте сами. Это могут быть огненно-красные томаты, очаровательная брюссельская капуста, душистый базилик или даже орхидеи экзотических сортов.
Если вы любите отдохнуть на свежем воздухе со свежей газетой и чашкой кофе, либо частенько собираете друзей у себя во дворе, позаботьтесь о максимальном комфорте. Чтобы внезапно начавшийся дождь или палящее солнце не омрачили вашего досуга, установите тент. Однако учтите: он должен быть достаточно большим, чтобы под ним мог уместиться стол для дружной компании.
Один из самых актуальных трендов в ресайклинге – применение использованных поддонов для создания… всего. Мебели, декоративных элементов, хозяйственных сооружений – кто на что горазд. Вы же, чтобы сделать свой сад еще краше, можете сделать из поддона вертикальную клумбу, установив на него горшки с цветами. Его даже не нужно красить, достаточно лишь почистить – натуральная древесина сама по себе выглядит очень красиво.
В темное время суток сад может быть по-настоящему сказочный – нужно лишь подобрать правильное освещение. Чудесная идея – развесить на деревьях симпатичные банки, поместив внутрь них светящиеся гирлянды, работающие на батарейках. Вечером это создаст удивительную атмосферу, превратив ваш сад в волшебный лес.
После ремонта очень часто остается тонна строительного мусора, который никому не нужен, но выбросить его все равно жалко. Яркий пример – обрезки водосточных труб. Если у вас где-то завалялся подобный хлам, самое время наконец-то его применить в деле. Например, соорудить из труб оригинальный каркас для цветочных горшков. Вы можете оставить составные части в первозданном виде, а можете покрасить их – так никто даже не догадается, из чего сконструировано ваше стильное и необычное изделие.
Не только оригинальную вертикальную клумбу можно сделать из поддона. Соединив между собой несколько штук, вы сможете сконструировать необычную мебель для своего сада – диван, кресла, столик. И именно здесь особенно уместны будут подушки, о которых мы писали в третьем пункте. Не забудьте покрыть древесину лаком, чтобы она дольше оставалась в хорошем состоянии и не портилась от дождя. Если вы хотите сохранить естественную фактуру и вид дерева, выбирайте легкие матовые покрытия.
Любой старый хлам может обрести новую жизнь – нужно лишь проявить фантазию и найти правильный подход. Так, ненужные цинковые ведра, лежащие в сарае еще со времен юности вашей бабушки, могут превратиться в необычные вазоны для всевозможных растений. Разумеется, их придется немного облагородить, избавив от грязи и ржавчины.
Искусственный газон – отличная идея для тех, кто хочет всегда видеть свой двор аккуратным и ухоженным, не прилагая к этому существенных усилий. Если же у вас остались куски покрытия, вы можете что-нибудь из них смастерить – например, забавные зеленые пуфы, которые наверняка приведут в восторг ваших детишек и гостей.