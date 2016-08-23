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14 хитрых идей, которые сделают ваш сад особенным

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
place de la liberté à Givors (69), ATELIER DU BOCAL paysagistes ATELIER DU BOCAL paysagistes
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В саду можно не только выращивать фрукты, но и приятно проводить время в одиночестве, с семьей или друзьями. Разумеется, для этого необходимо создать правильную атмосферу, для чего существует множество приемов.

Сегодня Homify подготовил для своих читателей 14 великолепных способов превратить свой сад в произведение искусства. На ваш выбор предоставляются идеи от талантливейших современных ландшафтных архитекторов – вдохновляйтесь!

1. Магия камней

Aménagement complet pour un jardin de centre ville, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS Сад в стиле модерн
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

Оригинальное и практичное решение – усыпать отдельные участки в саду мелким щебнем или галькой. Это не только красиво, но и удобно. Такое покрытие спасет вас от необходимости постоянно вырывать сорняки, а также позволит влаге лучше удерживаться в почве, не испаряясь, благодаря чему растения можно будет реже поливать. Однако учтите, что почва тоже должна дышать. Чтобы она насыщалась кислородом, время от времени убирайте камни, вспахивайте землю и оставляйте подышать на несколько дней.

2. Средиземноморский стиль

Entretien de jardin privée, Pedro Paysage SAP Pedro Paysage SAP Сад в средиземноморском стиле
Pedro Paysage SAP

Pedro Paysage SAP
Pedro Paysage SAP
Pedro Paysage SAP

Ни один стиль, пожалуй, не вписывается в атмосферу сада так удачно, как средиземноморский. Воспользуйтесь этим и оборудуйте уютный уголок для отдыха: большие плетеные кресла, в которых можно вальяжно сидеть, полностью расслабившись, столик для прохладительных напитков, раскидистый зонт, спасающий от жары и дождя – вот и готово!

3. Постичь дзен

Asianstyle design garden, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß Сад в азиатском стиле
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Asianstyle design garden

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Не любите средиземноморский стиль? Тогда, возможно, вам понравится восточный. Особое очарование имеют отдельные его элементы – например, садовые статуи. Изваяния, изображающие культовых персонажей индийской мифологии, принесут в ваш сад особое настроение.

4. В тесноте, да не в обиде

COCON VINTAGE, Agence Laurent Cayron Agence Laurent Cayron Сад в стиле модерн
Agence Laurent Cayron

Agence Laurent Cayron
Agence Laurent Cayron
Agence Laurent Cayron

Если ваш сад небольшой, и вам кажется, что делать с ним что-либо – безнадежная затея, мы заставим вас пересмотреть свою точку зрения. Маленький столик и стулья для утреннего кофе на свежем воздухе поместятся даже в скромном уголке. А чтобы сэкономить место, отдельно стоящие растения можно заменить вьющимися, пустив их по забору. Идеи для маленького сада тоже могут быть интересными и разнообразными!

5. Цветочная роскошь

Apartamento da Rua Ponta Grossa, Studio Gorski Arquitetura Studio Gorski Arquitetura Сад в стиле модерн
Studio Gorski Arquitetura

Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura

Цветы в саду – must have. Огромные кусты кроваво-красных роз или крохотные нежные петуньи, яркие огоньки тюльпанов или свежая белизна ромашек, разноцветное буйство хризантем, томное очарование лилий – цветы непременно должны быть. Вы можете хаотично рассадить их по участку, создав впечатление дикости, или же отвести отдельные аккуратные клумбы. Цветы даже можно выращивать в кадках, которые не только служат дополнительным декором, но и немного снижают опасность порчи корней всевозможными вредителями.

6. Сад на террасе

Voyage autour du monde , Valerie Barth Interior Designer Valerie Barth Interior Designer Сад в средиземноморском стиле
Valerie Barth Interior Designer

Valerie Barth Interior Designer
Valerie Barth Interior Designer
Valerie Barth Interior Designer

Немного отступив от темы, скажем, что даже если сада у вас нет, его филиал всегда можно обустроить на балконе или террасе. Зеленые насаждения в горшках будут как нельзя уместны на открытом пространстве, приближая вас к природе. По возможности выбирайте те растения, которые будут хорошо себя чувствовать на открытом воздухе большую часть года.

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7. Комфорт превыше всего

Salons de Jardin, JARDINCHIC.COM JARDINCHIC.COM Сад Мебель
JARDINCHIC.COM

JARDINCHIC.COM
JARDINCHIC.COM
JARDINCHIC.COM

Чтобы вам, вашей семье и гостям было комфортно в саду, ответственно подойдите к его обустройству. Пусть земля будет укрыта мягким зеленым газоном – пушистым, словно ковер. По нему приятно ходить босиком – особенно оценят такое решение дети. Места для сидения, если таковые планируются, тоже должны быть максимально комфортными. Не нужно покупать первые попавшиеся раскладные или плетеные стулья на распродаже. Выбирайте садовые кресла вдумчиво, предварительно протестировав все варианты.

8. Зеленый экран

Residência Sorocaba, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Сад в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Чудесная идея и для дома, и для сада – так называемый экран, представляющий собой вертикальную конструкцию с установленными на ней цветочными горшками. Поставив такой экран возле зоны отдыха в саду, вы создадите сказочную атмосферу. К тому же, ухаживать за такими насаждениями гораздо проще, чем за обычной клумбой.

9. Пути-дороги

place de la liberté à Givors (69), ATELIER DU BOCAL paysagistes ATELIER DU BOCAL paysagistes
ATELIER DU BOCAL paysagistes

ATELIER DU BOCAL paysagistes
ATELIER DU BOCAL paysagistes
ATELIER DU BOCAL paysagistes

Дорожки в саду – явление повсеместное, но вы можете оформить их действительно оригинально. Например, вымостить их из бетонных плит, и хаотично перекрестить по всему саду, а в зазорах между ними пусть растут пестрые цветы. Готовы поспорить, что такого нет ни у кого из ваших соседей!

10. Разнообразие форм

Garden design, DB design DB design Сад в стиле модерн
DB design

DB design
DB design
DB design

Если вам нравится скульптура, но восточные статуи, описанные нами в третьем пункте – вовсе не то, что вы бы хотели видеть в своем саду, обратите внимание на более смелые решения. Творения современных модернистов и постмодернистов поразят вас своим разнообразием форм и цветов.

11. Зеленая стена

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Сад в стиле модерн
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Кто сказал, что живую изгородь нельзя использовать так же, как обычную стену в комнате? Это, пожалуй, одно из самых необычных решений для сада. Украсив зеленую стену удачно подобранными картинами, вы приведете в восторг даже самого искушенного эстета. А зеркала создадут совершенно удивительный визуальный эффект.

12. Сад на крыше

A space to relax in Cameron Landscapes and Gardens Сад в классическом стиле
Cameron Landscapes and Gardens

A space to relax in

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

Ах да! Совсем забыли сказать – обустроить садик можно не только на балконе или террасе, но и на крыше собственного дома. В больших кадках можно выращивать как привычные фикусы, так и экзотические цветы или вовсе фруктовые деревья. А удобная и стильная мебель сделает ваш импровизированный садик прекрасным уголком для отдыха.

13. Традиционные решения

Romantic rose garden Roger Webster Garden Design Сад в классическом стиле
Roger Webster Garden Design

Romantic rose garden

Roger Webster Garden Design
Roger Webster Garden Design
Roger Webster Garden Design

Если вы не любитель экзотики, поселите в своем саду традиционные для наших широт цветы – например, лаванду и розу. Только представьте этот потрясающий аромат и буйство цвета! Кроме того, розы можно выбирать разные – как привычные кустовые, так и вьющиеся. Последние превратят обычную беседку, арку или перголу в нечто совершенно особенное.

14. Для любимых детишек

Arden Climbing Frame Swing Set homify Сад в классическом стиле
homify

Arden Climbing Frame Swing Set

homify
homify
homify

Вам повезло иметь большой сад? Тогда оборудуйте в нем детскую площадку! Малыши будут в полнейшем восторге. Небольшая горочка, пара качелей – и готово прекрасное местечко для веселых игр.

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