14 хитрых идей, которые сделают ваш сад особенным

В саду можно не только выращивать фрукты, но и приятно проводить время в одиночестве, с семьей или друзьями. Разумеется, для этого необходимо создать правильную атмосферу, для чего существует множество приемов.
Сегодня Homify подготовил для своих читателей 14 великолепных способов превратить свой сад в произведение искусства. На ваш выбор предоставляются идеи от талантливейших современных ландшафтных архитекторов – вдохновляйтесь!
Оригинальное и практичное решение – усыпать отдельные участки в саду мелким щебнем или галькой. Это не только красиво, но и удобно. Такое покрытие спасет вас от необходимости постоянно вырывать сорняки, а также позволит влаге лучше удерживаться в почве, не испаряясь, благодаря чему растения можно будет реже поливать. Однако учтите, что почва тоже должна дышать. Чтобы она насыщалась кислородом, время от времени убирайте камни, вспахивайте землю и оставляйте подышать на несколько дней.
Ни один стиль, пожалуй, не вписывается в атмосферу сада так удачно, как средиземноморский. Воспользуйтесь этим и оборудуйте уютный уголок для отдыха: большие плетеные кресла, в которых можно вальяжно сидеть, полностью расслабившись, столик для прохладительных напитков, раскидистый зонт, спасающий от жары и дождя – вот и готово!
Не любите средиземноморский стиль? Тогда, возможно, вам понравится восточный. Особое очарование имеют отдельные его элементы – например, садовые статуи. Изваяния, изображающие культовых персонажей индийской мифологии, принесут в ваш сад особое настроение.
Если ваш сад небольшой, и вам кажется, что делать с ним что-либо – безнадежная затея, мы заставим вас пересмотреть свою точку зрения. Маленький столик и стулья для утреннего кофе на свежем воздухе поместятся даже в скромном уголке. А чтобы сэкономить место, отдельно стоящие растения можно заменить вьющимися, пустив их по забору. Идеи для маленького сада тоже могут быть интересными и разнообразными!
Цветы в саду – must have. Огромные кусты кроваво-красных роз или крохотные нежные петуньи, яркие огоньки тюльпанов или свежая белизна ромашек, разноцветное буйство хризантем, томное очарование лилий – цветы непременно должны быть. Вы можете хаотично рассадить их по участку, создав впечатление дикости, или же отвести отдельные аккуратные клумбы. Цветы даже можно выращивать в кадках, которые не только служат дополнительным декором, но и немного снижают опасность порчи корней всевозможными вредителями.
Немного отступив от темы, скажем, что даже если сада у вас нет, его филиал всегда можно обустроить на балконе или террасе. Зеленые насаждения в горшках будут как нельзя уместны на открытом пространстве, приближая вас к природе. По возможности выбирайте те растения, которые будут хорошо себя чувствовать на открытом воздухе большую часть года.
Чтобы вам, вашей семье и гостям было комфортно в саду, ответственно подойдите к его обустройству. Пусть земля будет укрыта мягким зеленым газоном – пушистым, словно ковер. По нему приятно ходить босиком – особенно оценят такое решение дети. Места для сидения, если таковые планируются, тоже должны быть максимально комфортными. Не нужно покупать первые попавшиеся раскладные или плетеные стулья на распродаже. Выбирайте садовые кресла вдумчиво, предварительно протестировав все варианты.
Чудесная идея и для дома, и для сада – так называемый экран, представляющий собой вертикальную конструкцию с установленными на ней цветочными горшками. Поставив такой экран возле зоны отдыха в саду, вы создадите сказочную атмосферу. К тому же, ухаживать за такими насаждениями гораздо проще, чем за обычной клумбой.
Дорожки в саду – явление повсеместное, но вы можете оформить их действительно оригинально. Например, вымостить их из бетонных плит, и хаотично перекрестить по всему саду, а в зазорах между ними пусть растут пестрые цветы. Готовы поспорить, что такого нет ни у кого из ваших соседей!
Если вам нравится скульптура, но восточные статуи, описанные нами в третьем пункте – вовсе не то, что вы бы хотели видеть в своем саду, обратите внимание на более смелые решения. Творения современных модернистов и постмодернистов поразят вас своим разнообразием форм и цветов.
Кто сказал, что живую изгородь нельзя использовать так же, как обычную стену в комнате? Это, пожалуй, одно из самых необычных решений для сада. Украсив зеленую стену удачно подобранными картинами, вы приведете в восторг даже самого искушенного эстета. А зеркала создадут совершенно удивительный визуальный эффект.
Ах да! Совсем забыли сказать – обустроить садик можно не только на балконе или террасе, но и на крыше собственного дома. В больших кадках можно выращивать как привычные фикусы, так и экзотические цветы или вовсе фруктовые деревья. А удобная и стильная мебель сделает ваш импровизированный садик прекрасным уголком для отдыха.
Если вы не любитель экзотики, поселите в своем саду традиционные для наших широт цветы – например, лаванду и розу. Только представьте этот потрясающий аромат и буйство цвета! Кроме того, розы можно выбирать разные – как привычные кустовые, так и вьющиеся. Последние превратят обычную беседку, арку или перголу в нечто совершенно особенное.