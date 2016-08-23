14 хитрых идей, которые сделают ваш сад особенным

В саду можно не только выращивать фрукты, но и приятно проводить время в одиночестве, с семьей или друзьями. Разумеется, для этого необходимо создать правильную атмосферу, для чего существует множество приемов.

Сегодня Homify подготовил для своих читателей 14 великолепных способов превратить свой сад в произведение искусства. На ваш выбор предоставляются идеи от талантливейших современных ландшафтных архитекторов – вдохновляйтесь!